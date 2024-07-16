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Tam Boyutta Gör Xiaomi, 19 Temmuz saat 19:00'da (TSİ 14:00) yeni bir etkinlik düzenlenemeye hazırlanıyor. Kaçıranlar için bu etkinlikte Smart Band 9, Mix Fold 4, Mix Flip ve Redmi K70 Ultra'nın tanıtılacağı gündemde. Şimdi ise bu cihazlar arasına sürpriz bir model daha katılacak. Xiaomi, yeni spor odaklı akıllı saat modeli Xiaomi Watch S4 Sport'u duyurdu.

Xiaomi Watch S4 Sport geliyor

Aktarıldığı kadarıyla Xiaomi Watch S4 Sport, şirketin spor odaklı ilk profesyonel akıllı saati olacak ve titanyum gövde, ön ve arkada safir ve yeni bir döner kurma koluyla tanıtılacağı belirtiliyor. Teaser tasarımlarına baktığımızda ise, belirli yönlerden Apple Watch Ultra ile karşılaştırılabilir olduğunu görüyoruz.

Daha önce yayınlanan sertifika listeleri, saatin dairesel OLED ekran ve 586mAh pilden güç alacağını doğrulamış durumda. Ayrıca GPS, NFC, kalp atış hızı izlemeye ek olarak eSIM desteğine sahip olacak. Böylece arama, mesaj ve belirli uygulamaları doğrudan saat üzerinden kontrol etmeye olanak tanıyacak.

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Daha önce yayınlanan bir habere göre Xiaomi Watch S4 Sport, 10W şarj desteği, pil ömrüne odaklanma ve HyperOS yüklü olarak geliyor. Üstelik Xiaomi Watch S4'ten bahsetmişken, akıllı saat IMEI veritabanında M2424W1 model numarasıyla doğrulandı ve muhtemel e-SIM desteği ile Ekim ayı civarında piyasaya çıkacak. Hatırlatma olarak Watch S3'ün geçen yılın sonuna doğru çıkış yaptığını hatırlatalım.

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Xiaomi Watch S4 Sport geliyor: İşte tasarımı ve çıkış tarihi