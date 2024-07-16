Xiaomi Watch S4 Sport geliyor: İşte tasarımı ve çıkış tarihi

Xiaomi Watch S4 Sport geliyor
Aktarıldığı kadarıyla Xiaomi Watch S4 Sport, şirketin spor odaklı ilk profesyonel akıllı saati olacak ve titanyum gövde, ön ve arkada safir ve yeni bir döner kurma koluyla tanıtılacağı belirtiliyor. Teaser tasarımlarına baktığımızda ise, belirli yönlerden Apple Watch Ultra ile karşılaştırılabilir olduğunu görüyoruz.
Daha önce yayınlanan sertifika listeleri, saatin dairesel OLED ekran ve 586mAh pilden güç alacağını doğrulamış durumda. Ayrıca GPS, NFC, kalp atış hızı izlemeye ek olarak eSIM desteğine sahip olacak. Böylece arama, mesaj ve belirli uygulamaları doğrudan saat üzerinden kontrol etmeye olanak tanıyacak.
Daha önce yayınlanan bir habere göre Xiaomi Watch S4 Sport, 10W şarj desteği, pil ömrüne odaklanma ve HyperOS yüklü olarak geliyor. Üstelik Xiaomi Watch S4'ten bahsetmişken, akıllı saat IMEI veritabanında M2424W1 model numarasıyla doğrulandı ve muhtemel e-SIM desteği ile Ekim ayı civarında piyasaya çıkacak. Hatırlatma olarak Watch S3'ün geçen yılın sonuna doğru çıkış yaptığını hatırlatalım.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.