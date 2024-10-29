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    Anlık Bildirim

    Xiaomi Watch S4 değiştirilebilir çerçeve ve bilek hareketleri ile geliyor

    Xiaomi Watch S4 akıllı saat modeli 1.43 inçlik AMOLED ekran, 15 güne kadar kullanım süresi, opsiyonel eSIM, 1500 nit parlaklık gibi özelliklerle geliyor.         
    Xiaomi Watch S4 Tam Boyutta Gör
    Xiaomi’nin akıllı saat kategorisindeki serisi Xiaomi Watch S yeni modellerle genişlemeye devam ediyor. Xiaomi Watch S4 akıllı saat modeli seriye bilek hareketi ile kontrolleri de ekliyor. 

    Xiaomi Watch S4 özellikleri ve fiyatı

    • 1.43 inçlik AMOLED ekran
    • 15 güne kadar kullanım
    • Opsiyonel eSIM
    • Goodix Technology sensörleri
    • Standart – 129 Euro
    • LTE – 155 Euro

    Xiaomi Watch S4 akıllı saat önceki nesle göre boyut anlamında büyük farklılıklara sahip değil. Ekran 1500 nit seviyesine çıkarak neredeyse 2.5 kat artış göstermiş. Kullanım süresi ise 15 günlük ortalamayı korumuş. Xiaomi Smart Band 9 Pro modelinde olduğu gibi nabız ve uyku sensörlerinin hassasiyetleri iyileştirilmiş. 

    Dijital kontrol sağlayan değiştirilebilir çerçevenin yanında artık bilek hareketleri de algılanabiliyor. Kullanıcılar farklı fonksiyonları bilek hareketleri ile çalıştırabiliyor. Çin versiyonunda NFC özelliği de olan Xiaomi Watch S4 modeli yakın zamanda globale de açılacak. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    Sempron 3200 5 gün önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 12 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 yıl önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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