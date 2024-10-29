Xiaomi Watch S4 değiştirilebilir çerçeve ve bilek hareketleri ile geliyor

Xiaomi Watch S4 özellikleri ve fiyatı
- 1.43 inçlik AMOLED ekran
- 15 güne kadar kullanım
- Opsiyonel eSIM
- Goodix Technology sensörleri
- Standart – 129 Euro
- LTE – 155 Euro
Xiaomi Watch S4 akıllı saat önceki nesle göre boyut anlamında büyük farklılıklara sahip değil. Ekran 1500 nit seviyesine çıkarak neredeyse 2.5 kat artış göstermiş. Kullanım süresi ise 15 günlük ortalamayı korumuş. Xiaomi Smart Band 9 Pro modelinde olduğu gibi nabız ve uyku sensörlerinin hassasiyetleri iyileştirilmiş.
Dijital kontrol sağlayan değiştirilebilir çerçevenin yanında artık bilek hareketleri de algılanabiliyor. Kullanıcılar farklı fonksiyonları bilek hareketleri ile çalıştırabiliyor. Çin versiyonunda NFC özelliği de olan Xiaomi Watch S4 modeli yakın zamanda globale de açılacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu