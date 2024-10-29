Xiaomi Watch S4 değiştirilebilir çerçeve ve bilek hareketleri ile geliyor

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Tam Boyutta Gör Xiaomi’nin akıllı saat kategorisindeki serisi Xiaomi Watch S yeni modellerle genişlemeye devam ediyor. Xiaomi Watch S4 akıllı saat modeli seriye bilek hareketi ile kontrolleri de ekliyor.

Xiaomi Watch S4 özellikleri ve fiyatı

1.43 inçlik AMOLED ekran

15 güne kadar kullanım

Opsiyonel eSIM

Goodix Technology sensörleri

Standart – 129 Euro

LTE – 155 Euro

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Xiaomi Watch S4 akıllı saat önceki nesle göre boyut anlamında büyük farklılıklara sahip değil. Ekran 1500 nit seviyesine çıkarak neredeyse 2.5 kat artış göstermiş. Kullanım süresi ise 15 günlük ortalamayı korumuş. Xiaomi Smart Band 9 Pro modelinde olduğu gibi nabız ve uyku sensörlerinin hassasiyetleri iyileştirilmiş.

Dijital kontrol sağlayan değiştirilebilir çerçevenin yanında artık bilek hareketleri de algılanabiliyor. Kullanıcılar farklı fonksiyonları bilek hareketleri ile çalıştırabiliyor. Çin versiyonunda NFC özelliği de olan Xiaomi Watch S4 modeli yakın zamanda globale de açılacak.

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Xiaomi Watch S4 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı