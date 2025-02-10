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    Xiaomi Watch S4’ün global pazar için hem özellikleri hem de fiyatı sızdırıldı

    Xiaomi’nin merakla beklenen akıllı saat modeli Xiaomi Watch S4, oldukça önemli sızıntılarla kendini hatırlattı. Son sızıntılar, akıllı saatin hem özelliklerini hem de fiyatını ortaya çıkarıyor.

    Xiaomi Watch S4’ün özellikleri ve fiyatı sızdırıldı

    Xiaomi Watch S4, küresel pazara adım atmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz ekim ayında Xiaomi 15 serisi ile birlikte tanıtılan akıllı saat, Avrupa'da satışa sunulacak. Teknik özellikler Çin versiyonuyla büyük ölçüde aynı olsa da fiyatlandırmada farklılıklar mevcut.

    Cihaz, gümüş, siyah ve gökkuşağı renklerinde geliyor. 1,43 inç AMOLED ekranı, 466 x 466 piksel çözünürlüğe sahip ve 2.220 nit parlaklığa ulaşabiliyor. Wi-Fi ve Bluetooth 5.3 bağlantısı sunan saat, entegre mikrofon ve hoparlörü sayesinde Bluetooth aramalarını destekliyor.

    Sağlık ve spor takibi konusunda da iddialı olan Watch S4, kalp atış hızı sensörü, ivmeölçer ve barometrik altimetreye sahip. GPS, Beidou, Galileo ve GLONASS desteğiyle hassas konum takibi yapabiliyor. Ayrıca 5 ATM suya dayanıklılığı sayesinde yüzme sırasında da kullanılabiliyor. NFC desteği de mevcut.

    486 mAh bataryasıyla 15 güne kadar kullanım süresi sunan saat, Android 8.0 ve iOS 12.0 üzeri cihazlarla uyumlu olacak. Ancak Çin versiyonunda bulunan bilek hareketleriyle kontrol özelliğinin küresel modelde yer alıp almayacağı henüz netleşmiş değil.

    Avrupa'da Bluetooth modeli yaklaşık 172 dolardan satışa çıkacak. Önceki model Xiaomi Watch S3’ün şu anda 125 dolardan satıldığı düşünülürse, fiyat artışı dikkat çekiyor. LTE modelinin fiyatı ise şimdilik belirsiz.

    Xiaomi’nin Watch S4’ü, Xiaomi 15 ve Xiaomi 15 Ultra ile birlikte tanıtması bekleniyor. Etkinliğin mart ayında, büyük ihtimalle MWC 2025 ile aynı dönemde gerçekleşeceği konuşuluyor. Ancak şirketten resmi bir duyuru gelmiş değil.

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    Tayfun balistik füzesi hedefi başarı ile vurdu

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    HknRmzi 3 gün önce

    Savaşları , silahları sevmeyen birisi olarak. Böylesi bir çoğrafyada her an tetikte olup ve üstün silahlara sahip olmak çok önemli. Bravo alkışlıyorum yetkilileri .

    A
    asukrumercan 3 gün önce

    Körfez ulkelerinde de çok satılıyor, geçen gün ben FJ ile kum tepesi tırmanışı yaparken, yanıma bir tane geldi.

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