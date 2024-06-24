Şarj cihazlarını kutudan çıkaran Xiaomi Apple'ın izinden gidiyor

Tam Boyutta Gör Popüler Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, şarj cihazlarını telefon kutularından çıkararak rakiplerinin izinden gidiyor. Bu spekülasyon, özellikle pakette şarj cihazı içermeyen Redmi 13 serisinin Avrupa'da yakın zamanda piyasaya sürülmesinden kaynaklanıyor.

Xiaomi bu trendi takip eden en son şirket gibi görünüyor

Bu hamle, Xiaomi tarafından resmi olarak onaylanmamış olsa da, şirketin yaklaşımında önemli bir değişimin sinyalini verebilir. Bu, gelecekteki Xiaomi telefonlarının, özellikle de Avrupa'da piyasaya sürülenlerin de şarj cihazı olmadan gelebileceği anlamına gelebilir.

Ancak şirketin üst düzey modellerinin yine de farklılaştırıcı bir faktör olarak şarj cihazı içermesi mümkün. Şu anda Xiaomi, Redmi 13 için 33W Type-A şarj kombinasyonunun kullanılmasını öneriyor. Bu da şirketin şarj cihazlarının ayrı olarak satıldığı bir modele geçiş yapıyor olabileceğini gösteriyor.

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Son yıllarda diğer birçok büyük akıllı telefon üreticisi bu yeni trendi benimsiyor. Bu yaklaşımın savunucuları, birçok kullanıcının halihazırda birden fazla şarj cihazının bulunması nedeniyle elektronik atıkların azaldığını savunuyor. Ek olarak, üreticilerin kutuya şarj cihazı ekleme maliyetini ortadan kaldırarak potansiyel olarak telefon fiyatlarını düşürmelerine olanak tanıyor.

Ancak eleştirmenler, bu hareketin, uyumlu bir şarj cihazına sahip olmayan tüketiciler için rahatsızlık yaratacağını öne sürüyor. Bu özellikle eski telefonlarını şarj cihazıyla birlikte satanlar için geçerli. Ek olarak, bazı tüketiciler paradan tasarruf etmek için daha düşük kaliteli, üçüncü taraf şarj cihazlarını satın alabilir ve bu da potansiyel olarak güvenlik tehlikelerine yol açabilir.

Xiaomi'nin kararı aynı zamanda aksesuar satışlarından elde edilen geliri artırmaya yönelik stratejik bir hamle olarak da görülebilir. Şirket, şarj cihazlarını ayrı olarak satarak, şarj cihazlarının telefon kutularından çıkarılmasıyla ilgili maliyetleri potansiyel olarak karşılayabilir.



Bu kararın tüm Xiaomi cihazlarında mı uygulanacağı yoksa belirli modellerle mi sınırlı olacağı henüz bilinmiyor. Bunun, nihai bir karar vermeden önce tüketici tepkisini ölçmek için yapılan bir test çalışması olması da mümkün. Ne olursa olsun, bu durumun akıllı telefon endüstrisi ve tüketici davranışları üzerinde önemli bir etkisi olabilir.

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Şarj cihazlarını kutudan çıkaran Xiaomi Apple'ın izinden gidiyor