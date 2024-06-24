Şarj cihazlarını kutudan çıkaran Xiaomi Apple'ın izinden gidiyor

Xiaomi bu trendi takip eden en son şirket gibi görünüyor
Bu hamle, Xiaomi tarafından resmi olarak onaylanmamış olsa da, şirketin yaklaşımında önemli bir değişimin sinyalini verebilir. Bu, gelecekteki Xiaomi telefonlarının, özellikle de Avrupa'da piyasaya sürülenlerin de şarj cihazı olmadan gelebileceği anlamına gelebilir.
Ancak şirketin üst düzey modellerinin yine de farklılaştırıcı bir faktör olarak şarj cihazı içermesi mümkün. Şu anda Xiaomi, Redmi 13 için 33W Type-A şarj kombinasyonunun kullanılmasını öneriyor. Bu da şirketin şarj cihazlarının ayrı olarak satıldığı bir modele geçiş yapıyor olabileceğini gösteriyor.
Son yıllarda diğer birçok büyük akıllı telefon üreticisi bu yeni trendi benimsiyor. Bu yaklaşımın savunucuları, birçok kullanıcının halihazırda birden fazla şarj cihazının bulunması nedeniyle elektronik atıkların azaldığını savunuyor. Ek olarak, üreticilerin kutuya şarj cihazı ekleme maliyetini ortadan kaldırarak potansiyel olarak telefon fiyatlarını düşürmelerine olanak tanıyor.
Ancak eleştirmenler, bu hareketin, uyumlu bir şarj cihazına sahip olmayan tüketiciler için rahatsızlık yaratacağını öne sürüyor. Bu özellikle eski telefonlarını şarj cihazıyla birlikte satanlar için geçerli. Ek olarak, bazı tüketiciler paradan tasarruf etmek için daha düşük kaliteli, üçüncü taraf şarj cihazlarını satın alabilir ve bu da potansiyel olarak güvenlik tehlikelerine yol açabilir.
Xiaomi'nin kararı aynı zamanda aksesuar satışlarından elde edilen geliri artırmaya yönelik stratejik bir hamle olarak da görülebilir. Şirket, şarj cihazlarını ayrı olarak satarak, şarj cihazlarının telefon kutularından çıkarılmasıyla ilgili maliyetleri potansiyel olarak karşılayabilir.
Bu kararın tüm Xiaomi cihazlarında mı uygulanacağı yoksa belirli modellerle mi sınırlı olacağı henüz bilinmiyor. Bunun, nihai bir karar vermeden önce tüketici tepkisini ölçmek için yapılan bir test çalışması olması da mümkün. Ne olursa olsun, bu durumun akıllı telefon endüstrisi ve tüketici davranışları üzerinde önemli bir etkisi olabilir.
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.