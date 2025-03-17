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    Xiaomi yeni Redmi oyun tabletini satışa sunmak için gün sayıyor

    Çinli teknoloji devi Xiaomi, yakın zamanda Redmi ailesine iki yeni ismi daha dahil edecek. Bunlardan biri Redmi K80 Ultra diğeri ise yeni bir Redmi oyun tableti olacak.

    Xiaomi yeni Redmi oyun tabletini satışa sunmak için gün sayıyor Tam Boyutta Gör

    Xiaomi, 2025 yılında tablet pazarındaki iddiasını artırmaya hazırlanıyor. Şirketin en dikkat çekici projelerinden biri, oyunculara özel olarak geliştirilen yeni bir Redmi tableti olacak. Bu modelin, Redmi K80 Ultra ile birlikte temmuz veya ağustos aylarında tanıtılması bekleniyor.

    Henüz resmi adı netleşmemiş olsa da, cihazın Redmi Pad Pro’nun devamı niteliğinde olabileceği konuşuluyor. Oyun odaklı bir deneyim sunmayı hedefleyen tablet, 8.8 inç büyüklüğünde yüksek yenileme hızına sahip LCD ekranla donatılacak. Görüntü kalitesine ek olarak, performans tarafında da iddialı olan cihaz, MediaTek’in Dimensity 9400+ işlemcisinden güç alacak. Bu yonga seti, yüksek saat hızlarıyla amiral gemisi seviyesinde bir performans sunacak.

    Redmi’nin oyun tableti, çift X eksenli titreşim motorları sayesinde gelişmiş dokunsal geri bildirim sunarken, çift USB-C portuyla da bağlantı seçeneklerini artıracak. Ayrıca, güçlü bir hoparlör sistemiyle ses deneyimini üst seviyeye taşıması bekleniyor. Metal kasaya sahip olacak cihaz, sağlam bir yapıyı korurken hafifliğiyle de uzun oyun seanslarında konfor sağlayacak.

    Redmi K80 Ultra ise yine Dimensity 9400+ işlemciyle gelecek ve 1.5K çözünürlüklü OLED ekran, ultrasonik ekran içi parmak izi okuyucu, metal çerçeve, 7.000 mAh’in üzerinde batarya kapasitesi ve 100W hızlı şarj desteği gibi dikkat çeken özelliklerle donatılacak.

    Bunlara ek olarak, Redmi Turbo 4 Pro’nun 90W hızlı şarj desteğiyle piyasaya çıkacağı kesinleşti. 7.000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak bu modelin, Snapdragon 8s Elite işlemciden güç alacağı ve 6.8 inç büyüklüğünde 1.5K OLED ekrana sahip olacağı belirtiliyor. Önümüzdeki ay tanıtılması beklenen cihaz, yüksek frekanslı PWM karartma teknolojisi ve 50 MP ana kameralı çift lens kurulumuyla kullanıcıların karşısına çıkacak.

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