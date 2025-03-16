Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Lenovo Idea Tab Pro güçlü özellikleriyle kullanıcılarla buluştu

    Lenovo’nun yeni tableti Idea Tab Pro, güçlü donanımı ve akıcı ekran deneyimiyle teknoloji meraklılarının karşısına çıktı. Yeni tablet, yüksek yenileme hızına sahip geniş ekranı ile dikkat çekiyor.

    Lenovo Idea Tab Pro güçlü özellikleriyle kullanıcılarla buluştu Tam Boyutta Gör

    Lenovo, yeni tableti Idea Tab Pro ile kullanıcılara yüksek performans ve üst düzey multimedya deneyimi sunuyor. CES 2025’te tanıtılan cihaz, geniş ekranı, güçlü ses sistemi ve uzun pil ömrüyle dikkat çekiyor. 12.7 inç büyüklüğündeki LCD ekran, 2.944 x 1.840 piksel çözünürlüğe ve 144Hz yenileme hızına sahip. Bu özellik, özellikle oyun oynayanlar ve içerik tüketenler için akıcı bir görüntüleme deneyimi sunuyor. Dört adet JBL hoparlör ve Dolby Atmos desteğiyle donatılan tablet, ses kalitesinde de iddialı.

    Gücünü MediaTek Dimensity 8300 işlemcisinden alan cihaz, 8GB RAM ile gelirken, 128GB ve 256GB olmak üzere iki farklı depolama seçeneği sunuyor. Ekstra alan ihtiyacı olanlar için microSD kart desteği de mevcut. Kamera tarafında ise 13MP arka ve 8MP ön kamera bulunuyor.

    Android 14 tabanlı ZUI 16 arayüzüyle çalışan Idea Tab Pro, Lenovo’nun dört yıl boyunca güvenlik güncellemesi ve iki büyük Android güncellemesi sunacağı cihazlar arasında yer alıyor. Ayrıca, Google Gemini AI özellikleri ve cihazlar arasında dosya paylaşımını kolaylaştıran Lenovo Smart Connect gibi yazılım destekleriyle geliyor.

    10.200mAh kapasiteli bataryası, 45W hızlı şarj desteğiyle uzun süreli kullanım sağlıyor. Luna Gri renk seçeneğiyle satışa çıkan Idea Tab Pro, 322 dolardan başlayan fiyatlarla raflardaki yerini aldı. Daha yüksek performans isteyenler için 12GB RAM ve 256GB depolama sunan model ise 356 dolardan satışa sunulmuş durumda.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Toyota'dan güneş panelli minik elektrikli araç

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    mat 2 konuları duolingo super kaç tl hepsiburada premium worldcard votka ne ile içilir birey dershanesi yorumları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Apple iPhone 14
    Apple iPhone 14
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    HP Laptop 15
    HP Laptop 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum