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Lenovo, yeni tableti Idea Tab Pro ile kullanıcılara yüksek performans ve üst düzey multimedya deneyimi sunuyor. CES 2025’te tanıtılan cihaz, geniş ekranı, güçlü ses sistemi ve uzun pil ömrüyle dikkat çekiyor. 12.7 inç büyüklüğündeki LCD ekran, 2.944 x 1.840 piksel çözünürlüğe ve 144Hz yenileme hızına sahip. Bu özellik, özellikle oyun oynayanlar ve içerik tüketenler için akıcı bir görüntüleme deneyimi sunuyor. Dört adet JBL hoparlör ve Dolby Atmos desteğiyle donatılan tablet, ses kalitesinde de iddialı.

Gücünü MediaTek Dimensity 8300 işlemcisinden alan cihaz, 8GB RAM ile gelirken, 128GB ve 256GB olmak üzere iki farklı depolama seçeneği sunuyor. Ekstra alan ihtiyacı olanlar için microSD kart desteği de mevcut. Kamera tarafında ise 13MP arka ve 8MP ön kamera bulunuyor.

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Android 14 tabanlı ZUI 16 arayüzüyle çalışan Idea Tab Pro, Lenovo’nun dört yıl boyunca güvenlik güncellemesi ve iki büyük Android güncellemesi sunacağı cihazlar arasında yer alıyor. Ayrıca, Google Gemini AI özellikleri ve cihazlar arasında dosya paylaşımını kolaylaştıran Lenovo Smart Connect gibi yazılım destekleriyle geliyor.

10.200mAh kapasiteli bataryası, 45W hızlı şarj desteğiyle uzun süreli kullanım sağlıyor. Luna Gri renk seçeneğiyle satışa çıkan Idea Tab Pro, 322 dolardan başlayan fiyatlarla raflardaki yerini aldı. Daha yüksek performans isteyenler için 12GB RAM ve 256GB depolama sunan model ise 356 dolardan satışa sunulmuş durumda.

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Lenovo Idea Tab Pro güçlü özellikleriyle kullanıcılarla buluştu