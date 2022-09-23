5 dakika şarjla 200 km menzil! Xpeng G9 elektrikli SUV Çin'de satışa sunuldu

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Ağustos ayında şarj edilebilir hibrit (PHEV) ve %100 elektrikli araç satışlarının ikiye katlandığı Çin'den yeni modeller gelmeye devam ediyor. Xpeng, yeni elektrikli SUV modeli G9'u satışa sundu. Premium sınıfa giren yeni Xpeng G9, 480 kW'a kadar hızlı şarj özelliğiyle dikkat çekiyor.

Xpeng G9 hangi özelliklere sahip?

Elektrikli bir D-SUV olan Xpeng G9'da farklı güç ve batarya seçenekleri sunuluyor. Giriş seviyesindeki tek motorlu arkadan itişli versiyonun 230 kW (309 hp) ve 430 Nm tork değerleri yabana atılmayacak cinsten. Üstelik bir de çift motora sahip dört tekerlekten çekişli Performance versiyonu var ki onun da öndeki motoru fazladan 175 kW (235 hp) ve 278 Nm tork desteği sunuyor. Tek motorlu versiyonlar 0-100 hızlanmasını 6,4 saniyede, çift motorlular ise 3,9 saniye gibi etkileyici bir sürede tamamlıyor. Son hız ise 200 km/s ile sınırlandırılmış.

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Batarya ve menzil

Xpeng G9'un tek motorlu standart bataryalı seçeneğinde 78.2 kWsa lityum demir fosfat batarya paketi görev yapıyor. Bu batarya, Çin'de geçerli olan yeni CLTC normuna göre 570 kilometre menzil sunuyor. Yine tek motorlu olan uzun menzilli seçenekte ise kapasite 98 kWsa'e yükselirken menzil de 700 kilometreye kadar çıkıyor. Çift motorlu Performance versiyonu ise standart olarak büyük batarya ile donatılmış ve 650 kilometre sürüş menzili sunuyor. Xpeng şu sıralar 480 kW gücünde yeni şarj cihazlarının kurulumuyla meşgul. Bu cihazlar G9'un bataryasına 5 dakika şarj ile 200 km menzil kazandıracak.

Dış tasarım

Xpeng G9, 4891 mm uzunluğa, 1937 mm genişliğe, 1680 mm yüksekliğe ve 2998 mm aks mesafesine sahip. Tasarımı oldukça sade ve akıcı, 0.27 Cd hava sürtünme katsayısına sahip. Önde ince LED şeritler ve köşeli aydınlatmalardan oluşan bölünmüş far tasarımı mevcut. Gövde renginden bağımsız yer yer parlak siyah parçaların da karşımıza çıktığı tasarımda gizli kapı kolları, şık tavan rayları, boydan boya uzanan LED stoplar ve küçük arka spoyler da dikkat çeken detaylar arasında.

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İç tasarım ve teknolojiler

Elektrikli SUV'un dış kabuğundaki sadelik yaşam alanına da yansımış. Tüm versiyonlar 5 koltuklu ve Dynaudio hoparlörlere sahip. Bu hoparlörlerden 8 tanesi standart ancak fazladan 3 bin dolar ile 14 hoparlör daha eklenebiliyor. Konsol ekranlarla bezeli ve bunların en küçüğü 10.25 inçlik dijital gösterge paneli. Diğer bitişik ekranlar işe yaklaşık 15 inç. Bu ekranlar Qualcomm 8155 yonga setinden güç alan X-mart 4.0 sistemiyle çalışıyor. Orta konsolda ise erişmesi oldukça kolay olan iki tane kablosuz cep telefonu ünitesi göze çarpıyor.

Xpeng G9'un XPILOT 4.0 isimli otonom sürüş sisteminden de bahsetmeden geçmeyelim. 2 Lidar ve 5 milimetrik dalga sensörü dahil toplam 31 sensörden beslenen bu sistem 508 TOPS işlem gücüne sahip Nvidia Drive Orin yonga setinden güç alıyor. Bu sistemin öne çıkan özelliği, Tesla'nın Full-Self Driving Beta sistemi gibi şehir içinde de otonom kullanıma imkan tanıyor olması. Konuyla ilgili buradaki haberimize göz atabilirsiniz.

Fiyat

Gelelim fiyat konusuna. Xpeng G9'un Çin'deki fiyatları 309.900 Yuan'dan (800 bin TL) başlıyor ve 469.900 Yuan'a (1 milyon 214 bin TL) kadar çıkıyor.

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Xpeng G9 elektrikli SUV Çin'de satışa sunuldu: İşte özellikleri