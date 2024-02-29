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    Anlık Bildirim

    Volkswagen ve Xpeng, maliyetleri düşürmek için ortak parça kullanım anlaşması imzaladı

    Xpeng ve Volkswagen Grubu, çekişmeli Çin pazarında rekabetçi kalabilmek için  ortak kaynak kullanımı yoluyla maliyetleri düşürmeyi ve geliştirme sürecini hızlandırmayı amaçlayan bir anlaşma imzaladı.
    Xpeng ve Volkswagen'den platform maliyetlerini düşürecek anlaşma Tam Boyutta Gör
    Çinli elektrikli araç üreticisinden yapılan açıklamada, Xpeng ve Volkswagen, her iki şirket tarafından kullanılan araçlar ve platformlardaki yaygın bileşenler için ortak bir kaynak kullanım programı imzaladı. Xpeng, bu programın platform maliyetlerini düşüreceğini ve her iki şirketin B segment bataryalı elektrikli araçlarının rekabet gücünü artıracağını dile getirdi.

    Volkswagen Grubu'nun Çin Yönetim Kurulu Üyesi Ralf Brandstätter, konuyla ilgili açıklamasında, "Xpeng ile olan ortaklığımız sayesinde, yalnızca geliştirme sürelerini hızlandırmakla kalmıyoruz, aynı zamanda verimliliği artırıyor ve maliyet yapılarını optimize ediyoruz." şeklinde konuştu. Brandstätter, "Bu da fiyat konusunda oldukça hassas olan pazardaki rekabetçiliği artıracak." diye ekledi.

    Yapılan anlaşma kapsamında geliştirilecek modellerle ilgili çok detay yok ancak Volkswagen, ilk etapta iki tane Volkswagen markalı otomobil geliştirileceğini ve bunlardan ilkinin SUV olacağını belirtti. Alman üreticiden yapılan açıklamada, bu anlaşmanın ürün geliştirme sürecini yüzde 30'dan fazla kısalttığı ve ilk iki modelin 2026 yılında satışa sunulacağı ifade edildi.

    Hatırlanacak olursa, geçtiğimiz temmuz ayında iki şirket de Volkswagen'in Xpeng'in yüzde 4,99'unu satın almak için 700 milyon dolar yatırım yapacağını duyurmuştu. Aynı açıklamada, Volkswagen markalı iki yeni model için Xpeng G9'un platform ve ADAS (gelişmiş sürücü asistan sistemi) yazılımının kullanılacağı belirtilmişti.

    Kaynakça https://cnevpost.com/2024/02/29/xpeng-vw-master-agreement-joint-sourcing/ https://ir.xiaopeng.com/news-releases/news-release-details/xpeng-and-volkswagen-group-announce-entry-master-agreement
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Dr. X 1 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 3 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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