Volkswagen ve Xpeng, maliyetleri düşürmek için ortak parça kullanım anlaşması imzaladı

Volkswagen Grubu'nun Çin Yönetim Kurulu Üyesi Ralf Brandstätter, konuyla ilgili açıklamasında, "Xpeng ile olan ortaklığımız sayesinde, yalnızca geliştirme sürelerini hızlandırmakla kalmıyoruz, aynı zamanda verimliliği artırıyor ve maliyet yapılarını optimize ediyoruz." şeklinde konuştu. Brandstätter, "Bu da fiyat konusunda oldukça hassas olan pazardaki rekabetçiliği artıracak." diye ekledi.
Yapılan anlaşma kapsamında geliştirilecek modellerle ilgili çok detay yok ancak Volkswagen, ilk etapta iki tane Volkswagen markalı otomobil geliştirileceğini ve bunlardan ilkinin SUV olacağını belirtti. Alman üreticiden yapılan açıklamada, bu anlaşmanın ürün geliştirme sürecini yüzde 30'dan fazla kısalttığı ve ilk iki modelin 2026 yılında satışa sunulacağı ifade edildi.
Hatırlanacak olursa, geçtiğimiz temmuz ayında iki şirket de Volkswagen'in Xpeng'in yüzde 4,99'unu satın almak için 700 milyon dolar yatırım yapacağını duyurmuştu. Aynı açıklamada, Volkswagen markalı iki yeni model için Xpeng G9'un platform ve ADAS (gelişmiş sürücü asistan sistemi) yazılımının kullanılacağı belirtilmişti.Kaynakça https://cnevpost.com/2024/02/29/xpeng-vw-master-agreement-joint-sourcing/ https://ir.xiaopeng.com/news-releases/news-release-details/xpeng-and-volkswagen-group-announce-entry-master-agreement Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.