Volkswagen ve Xpeng, maliyetleri düşürmek için ortak parça kullanım anlaşması imzaladı

Tam Boyutta Gör Çinli elektrikli araç üreticisinden yapılan açıklamada, Xpeng ve Volkswagen, her iki şirket tarafından kullanılan araçlar ve platformlardaki yaygın bileşenler için ortak bir kaynak kullanım programı imzaladı. Xpeng, bu programın platform maliyetlerini düşüreceğini ve her iki şirketin B segment bataryalı elektrikli araçlarının rekabet gücünü artıracağını dile getirdi.

Volkswagen Grubu'nun Çin Yönetim Kurulu Üyesi Ralf Brandstätter, konuyla ilgili açıklamasında, "Xpeng ile olan ortaklığımız sayesinde, yalnızca geliştirme sürelerini hızlandırmakla kalmıyoruz, aynı zamanda verimliliği artırıyor ve maliyet yapılarını optimize ediyoruz." şeklinde konuştu. Brandstätter, "Bu da fiyat konusunda oldukça hassas olan pazardaki rekabetçiliği artıracak." diye ekledi.

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Yapılan anlaşma kapsamında geliştirilecek modellerle ilgili çok detay yok ancak Volkswagen, ilk etapta iki tane Volkswagen markalı otomobil geliştirileceğini ve bunlardan ilkinin SUV olacağını belirtti. Alman üreticiden yapılan açıklamada, bu anlaşmanın ürün geliştirme sürecini yüzde 30'dan fazla kısalttığı ve ilk iki modelin 2026 yılında satışa sunulacağı ifade edildi.

Hatırlanacak olursa, geçtiğimiz temmuz ayında iki şirket de Volkswagen'in Xpeng'in yüzde 4,99'unu satın almak için 700 milyon dolar yatırım yapacağını duyurmuştu. Aynı açıklamada, Volkswagen markalı iki yeni model için Xpeng G9'un platform ve ADAS (gelişmiş sürücü asistan sistemi) yazılımının kullanılacağı belirtilmişti.

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Xpeng ve Volkswagen'den platform maliyetlerini düşürecek anlaşma