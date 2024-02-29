Apple vazgeçti ama Çinli Chery kendi iCar'ını piyasaya sundu

Tam Boyutta Gör Chery, yeni SUV modeli iCar 03'ten ayda 10 bin adede yakın satmayı planlıyor. Çinli marka, özellikle gençleri hedef aldığı model için 109.800 Yuan (15.250 dolar) başlangıç fiyatı belirlemiş. Standart veya uzun menzilden 4x2 veya 4x4 sürüşe kadar 6 farklı versiyonla satılacak olan iCar 03'ün fiyatları şöyle:

Standard RWD - 15.250 dolar

Advanced RWD - 16.650 dolar

Uzun menzil RWD - 18.050 dolar

Uzun menzil AWD - 19.400 dolar

Uzun menzil Advanced AWD - 22.200 dolar

Uzun menzil akıllı sürüş AWD - 23.600 dolar

Chery iCar 03, özellikleriyle neler sunuyor❓

Chery iCar 03, tamamen alüminyum şasi üzerine inşa edilmiş. 4406 mm uzunluğa, 1910 mm genişliğe, 1715 mm yüksekliğe sahip olan yeni modelin aks mesafesi de 2715 mm. Versiyona göre 18 veya 19 inç jantlarla tercih edilebilen iCar 03'te beyaz, siyah, gri, gümüş, mavi ve yeşil olmak üzere altı farklı renk seçeneği sunuluyor.

Tam Boyutta Gör Chery iCar 03'ün tüm versiyonlarında otomatik farlar, otomatik silecekler, bagaj kapağındaki depolama bölmesi, portbagaj, elektronik park freni, 6 yönlü ayarlanabilir elektrikli sürücü koltuğu, çift bölgeli otomatik klima kontrolleri, lastik basınç görüntüleme, 15.6 inç dokunmatik multimedya ekranı ve 8 hoparlörlü ses sistemi standart olarak yer alıyor.

Orta seviyelerde bu donanımlara otomatik katlanan yan aynalar, 1.2 metrekarlik panoramik cam tavan, NFC kart ile giriş, 50W kablosuz şarj ünitesi, panoramik 360 derece görüntü, elektrikli bagaj kapağı, araç kamerası ve araç içi özellikleri kontrol eden Qualcomm 8155 yonga seti gibi özellikler ekleniyor.

İptal edilen Apple Car projesi için harcanan para belli oldu! 5 sa. önce eklendi

iCar 03'ün üst seviyelerinde ise direksiyon ve koltuk ısıtma, hafıza özelliği, elektrikli ön yolcu koltuğu, yan perde hava yastıkları, 12 hoparlörlü ses sistemi, 64 renkli ambiyans aydınlatması, masaj ve soğutma özellikli sürücü koltuğu, DJI akıllı sürüş özellikleri ve yan yolcu için elektrikli bacak desteği gibi üst seviye özellikler karşımıza çıkıyor.

Tam Boyutta Gör Üst versiyonlar ayrıca kamera tabanlı seviye 2+ (L2+) akıllı sürüş destek sistemine de sahip. Bu sayede rota hafızası, otoyollarda otonom sürüş, akıllı park ve bazı diğer özellikler kullanılabiliyor.

Motor ve batarya

iCar 03'ün tek motorlu versiyonlarında 135 kW (184 hp) güç ve 220 Nm tork üreten bir motor arka aksa güç veriyor. Dört tekerlekten çekişli versiyonlar ise ikinci motorun desteğiyle toplam 205 kW (279 hp) güç ve 385 Nm tork üreterek SUV modelin 0-100 km/s hızlanmasını 6,5 saniyede tamamlamasını sağlıyor.

Elektrikli SUV'da CATL kaynaklı lityum demir fosfat (LFP) batarya paketleri kullanılıyor. Versiyona göre 50.6 kWsa, 65.7 kWsa ve 69.8 kWsa olarak değişen bataryalar iCar 03'e Çin'deki CLTC ölçümlerine göre 401 km, 472 km ve 501 km menzil sağlıyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Apple vazgeçti ama Çinli Chery kendi iCar'ını piyasaya sundu