Apple vazgeçti ama Çinli Chery kendi iCar'ını piyasaya sundu

- Standard RWD - 15.250 dolar
- Advanced RWD - 16.650 dolar
- Uzun menzil RWD - 18.050 dolar
- Uzun menzil AWD - 19.400 dolar
- Uzun menzil Advanced AWD - 22.200 dolar
- Uzun menzil akıllı sürüş AWD - 23.600 dolar
Chery iCar 03, özellikleriyle neler sunuyor❓
Chery iCar 03, tamamen alüminyum şasi üzerine inşa edilmiş. 4406 mm uzunluğa, 1910 mm genişliğe, 1715 mm yüksekliğe sahip olan yeni modelin aks mesafesi de 2715 mm. Versiyona göre 18 veya 19 inç jantlarla tercih edilebilen iCar 03'te beyaz, siyah, gri, gümüş, mavi ve yeşil olmak üzere altı farklı renk seçeneği sunuluyor.
Orta seviyelerde bu donanımlara otomatik katlanan yan aynalar, 1.2 metrekarlik panoramik cam tavan, NFC kart ile giriş, 50W kablosuz şarj ünitesi, panoramik 360 derece görüntü, elektrikli bagaj kapağı, araç kamerası ve araç içi özellikleri kontrol eden Qualcomm 8155 yonga seti gibi özellikler ekleniyor.
iCar 03'ün üst seviyelerinde ise direksiyon ve koltuk ısıtma, hafıza özelliği, elektrikli ön yolcu koltuğu, yan perde hava yastıkları, 12 hoparlörlü ses sistemi, 64 renkli ambiyans aydınlatması, masaj ve soğutma özellikli sürücü koltuğu, DJI akıllı sürüş özellikleri ve yan yolcu için elektrikli bacak desteği gibi üst seviye özellikler karşımıza çıkıyor.
Motor ve batarya
iCar 03'ün tek motorlu versiyonlarında 135 kW (184 hp) güç ve 220 Nm tork üreten bir motor arka aksa güç veriyor. Dört tekerlekten çekişli versiyonlar ise ikinci motorun desteğiyle toplam 205 kW (279 hp) güç ve 385 Nm tork üreterek SUV modelin 0-100 km/s hızlanmasını 6,5 saniyede tamamlamasını sağlıyor.
Elektrikli SUV'da CATL kaynaklı lityum demir fosfat (LFP) batarya paketleri kullanılıyor. Versiyona göre 50.6 kWsa, 65.7 kWsa ve 69.8 kWsa olarak değişen bataryalar iCar 03'e Çin'deki CLTC ölçümlerine göre 401 km, 472 km ve 501 km menzil sağlıyor.
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zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.