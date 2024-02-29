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    Apple vazgeçti ama Çinli Chery kendi iCar'ını piyasaya sundu

    Apple, uzun bir çalışma sürecinin ardından iCar olarak anılan elektrikli otomobil projesinden vazgeçtiğini duyurdu. Çinli Chery ise buna karşılık iCar 03 adını verdiği SUV modelini satışa sundu.
    Apple vazgeçti ama Çinli Chery kendi iCar'ını piyasaya sundu Tam Boyutta Gör
    Chery, yeni SUV modeli iCar 03'ten ayda 10 bin adede yakın satmayı planlıyor. Çinli marka, özellikle gençleri hedef aldığı model için 109.800 Yuan (15.250 dolar) başlangıç fiyatı belirlemiş. Standart veya uzun menzilden 4x2 veya 4x4 sürüşe kadar 6 farklı versiyonla satılacak olan iCar 03'ün fiyatları şöyle:
    • Standard RWD - 15.250 dolar
    • Advanced RWD - 16.650 dolar
    • Uzun menzil RWD - 18.050 dolar
    • Uzun menzil AWD - 19.400 dolar
    • Uzun menzil Advanced AWD - 22.200 dolar
    • Uzun menzil akıllı sürüş AWD - 23.600 dolar

    Chery iCar 03, özellikleriyle neler sunuyor❓

    Chery iCar 03, tamamen alüminyum şasi üzerine inşa edilmiş. 4406 mm uzunluğa, 1910 mm genişliğe, 1715 mm yüksekliğe sahip olan yeni modelin aks mesafesi de 2715 mm. Versiyona göre 18 veya 19 inç jantlarla tercih edilebilen iCar 03'te beyaz, siyah, gri, gümüş, mavi ve yeşil olmak üzere altı farklı renk seçeneği sunuluyor.

    Apple vazgeçti ama Çinli Chery kendi iCar'ını piyasaya sundu Tam Boyutta Gör
    Chery iCar 03'ün tüm versiyonlarında otomatik farlar, otomatik silecekler, bagaj kapağındaki depolama bölmesi, portbagaj, elektronik park freni, 6 yönlü ayarlanabilir elektrikli sürücü koltuğu, çift bölgeli otomatik klima kontrolleri, lastik basınç görüntüleme, 15.6 inç dokunmatik multimedya ekranı ve 8 hoparlörlü ses sistemi standart olarak yer alıyor.

    Orta seviyelerde bu donanımlara otomatik katlanan yan aynalar, 1.2 metrekarlik panoramik cam tavan, NFC kart ile giriş, 50W kablosuz şarj ünitesi, panoramik 360 derece görüntü, elektrikli bagaj kapağı, araç kamerası ve araç içi özellikleri kontrol eden Qualcomm 8155 yonga seti gibi özellikler ekleniyor.

    iCar 03'ün üst seviyelerinde ise direksiyon ve koltuk ısıtma, hafıza özelliği, elektrikli ön yolcu koltuğu, yan perde hava yastıkları, 12 hoparlörlü ses sistemi, 64 renkli ambiyans aydınlatması, masaj ve soğutma özellikli sürücü koltuğu, DJI akıllı sürüş özellikleri ve yan yolcu için elektrikli bacak desteği gibi üst seviye özellikler karşımıza çıkıyor.

    Apple vazgeçti ama Çinli Chery kendi iCar'ını piyasaya sundu Tam Boyutta Gör
    Üst versiyonlar ayrıca kamera tabanlı seviye 2+ (L2+) akıllı sürüş destek sistemine de sahip. Bu sayede rota hafızası, otoyollarda otonom sürüş, akıllı park ve bazı diğer özellikler kullanılabiliyor.

    Motor ve batarya

    iCar 03'ün tek motorlu versiyonlarında 135 kW (184 hp) güç ve 220 Nm tork üreten bir motor arka aksa güç veriyor. Dört tekerlekten çekişli versiyonlar ise ikinci motorun desteğiyle toplam 205 kW (279 hp) güç ve 385 Nm tork üreterek SUV modelin 0-100 km/s hızlanmasını 6,5 saniyede tamamlamasını sağlıyor.

    Elektrikli SUV'da CATL kaynaklı lityum demir fosfat (LFP) batarya paketleri kullanılıyor. Versiyona göre 50.6 kWsa, 65.7 kWsa ve 69.8 kWsa olarak değişen bataryalar iCar 03'e Çin'deki CLTC ölçümlerine göre 401 km, 472 km ve 501 km menzil sağlıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Dr. X 1 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 3 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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