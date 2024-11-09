OnePlus, OxygenOS 15 ile birlikte çok ciddi bir adım atıyor

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OnePlus, yeni akıllı telefonu OnePlus 13 ile kullanıcılarına daha geniş depolama alanı ve gelişmiş bir deneyim sunuyor. OxygenOS 15 ile gelen yenilikler, cihazın sistem depolamasını daha verimli kullanmasını sağlarken, kullanıcılar için yaklaşık 5GB ek alan kazandırıyor. Bu geliştirme, OnePlus’ın kullanıcı ihtiyaçlarına verdiği önemi bir kez daha gözler önüne seriyor.

Şirketin açıklamasına göre, OxygenOS 15, önceki sürüm olan OxygenOS 14’e kıyasla %20 daha az depolama alanı kullanıyor. Bu sayede, OnePlus 13 kullanıcıları fotoğraflar, uygulamalar ve dosyalar için daha fazla yer kazanıyor. Yeni yazılım sürümü, depolama yönetiminde yapılan optimizasyonlarla bu başarıya ulaşıyor.

Depolama verimliliği, sistem dosyalarının tutulduğu “super” bölümünün yeniden boyutlandırılmasıyla sağlanmış. Android cihazlarda bu bölüm, güncellemeleri desteklemek ve sistemin sorunsuz çalışmasını sağlamak için önemli bir rol oynar. OnePlus, bu alanı daha küçük hale getirerek yer tasarrufu sağlamış, ancak ilerideki güncellemeleri destekleyecek kadar da yeterli bir büyüklükte tutmuş. OnePlus 12 modelinde yaklaşık 16GB olan bu bölüm, OnePlus 13’te 14.3GB’a düşürülmüş.

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Yazılımın yalın tasarımı da depolama verimliliğine katkıda bulunuyor. Önceden yüklü gelen duvar kağıtları ve gereksiz kaynaklar sistemden kaldırılmış, ancak kullanıcılar ihtiyaç duyduklarında bu içeriklere kolayca erişebiliyor. Ayrıca, sistem dosyalarının sıkıştırılması için kullanılan EROFS (Gelişmiş Salt Okunur Dosya Sistemi) sayesinde, hem hız hem de güvenilirlik korunurken depolama alanı verimli bir şekilde kullanılmış.

Google’ın Android güncelleme altyapısı, OnePlus’ın bu stratejisinde önemli bir rol oynuyor. Güncellemeler sırasında, kullanıcının kendi depolama alanından geçici olarak faydalanılarak, cihazın performansından ödün verilmeden işlemler tamamlanabiliyor. Böylece, “super” bölümünün boyutunun küçültülmesine rağmen yazılım güncellemeleri sorunsuz şekilde gerçekleşebiliyor.

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