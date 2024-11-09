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    OnePlus, OxygenOS 15 ile birlikte çok ciddi bir adım atıyor

    Akıllı telefon dünyasının önemli isimlerinden biri olan OnePlus, OxygenOS 15 sürümü ile birlikte kullanıcıların en çok şikayet ettikleri konulardan birine çare bulmuş gibi görünüyor.

    OnePlus, OxygenOS 15 ile birlikte çok ciddi bir adım atıyor Tam Boyutta Gör

    OnePlus, yeni akıllı telefonu OnePlus 13 ile kullanıcılarına daha geniş depolama alanı ve gelişmiş bir deneyim sunuyor. OxygenOS 15 ile gelen yenilikler, cihazın sistem depolamasını daha verimli kullanmasını sağlarken, kullanıcılar için yaklaşık 5GB ek alan kazandırıyor. Bu geliştirme, OnePlus’ın kullanıcı ihtiyaçlarına verdiği önemi bir kez daha gözler önüne seriyor.

    Şirketin açıklamasına göre, OxygenOS 15, önceki sürüm olan OxygenOS 14’e kıyasla %20 daha az depolama alanı kullanıyor. Bu sayede, OnePlus 13 kullanıcıları fotoğraflar, uygulamalar ve dosyalar için daha fazla yer kazanıyor. Yeni yazılım sürümü, depolama yönetiminde yapılan optimizasyonlarla bu başarıya ulaşıyor.

    Depolama verimliliği, sistem dosyalarının tutulduğu “super” bölümünün yeniden boyutlandırılmasıyla sağlanmış. Android cihazlarda bu bölüm, güncellemeleri desteklemek ve sistemin sorunsuz çalışmasını sağlamak için önemli bir rol oynar. OnePlus, bu alanı daha küçük hale getirerek yer tasarrufu sağlamış, ancak ilerideki güncellemeleri destekleyecek kadar da yeterli bir büyüklükte tutmuş. OnePlus 12 modelinde yaklaşık 16GB olan bu bölüm, OnePlus 13’te 14.3GB’a düşürülmüş.

    Yazılımın yalın tasarımı da depolama verimliliğine katkıda bulunuyor. Önceden yüklü gelen duvar kağıtları ve gereksiz kaynaklar sistemden kaldırılmış, ancak kullanıcılar ihtiyaç duyduklarında bu içeriklere kolayca erişebiliyor. Ayrıca, sistem dosyalarının sıkıştırılması için kullanılan EROFS (Gelişmiş Salt Okunur Dosya Sistemi) sayesinde, hem hız hem de güvenilirlik korunurken depolama alanı verimli bir şekilde kullanılmış.

    Google’ın Android güncelleme altyapısı, OnePlus’ın bu stratejisinde önemli bir rol oynuyor. Güncellemeler sırasında, kullanıcının kendi depolama alanından geçici olarak faydalanılarak, cihazın performansından ödün verilmeden işlemler tamamlanabiliyor. Böylece, “super” bölümünün boyutunun küçültülmesine rağmen yazılım güncellemeleri sorunsuz şekilde gerçekleşebiliyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    K
    ka.selcuk 1 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

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    Kagansiii 1 hafta önce

    Hawli

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    Sempron 3200 2 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 3 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 3 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 2 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 yıl önce

    Über

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