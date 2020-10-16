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    Yaban arılarından elde edilen peptid molekülü bakteri enfeksiyonlarında kullanılabilir

    Araştırmacıları letal düzeyde E. coli ve Staphylococcus aureus ile enfekte olan farelerde yeni molekülü kullandı ve yeni molekülle muamele edilen farelerin %80’inin hayatta kaldığı tespit edildi.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
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    Tuğrul Güven Erturun
    Bilim, sanat, horoloji yazarı
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    Yaban arılarından elde edilen peptid molekülü bakteri enfeksiyonlarında kullanılabilir
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    Gün geçtikçe artan antibiyotik kullanımı bakterilerin direnç genleri geliştirmesine ve dirençli bakteri enfeksiyonlarına neden oluyor. Hal böyle olunca da yeni ilaçların ve tedavi yöntemlerinin bulunması, direnç kazanan bakterilerle bir şekilde mücadele edilmesi gerekiyor.

    Bahsi geçen durumları daha detaylı ele alan University of Pennslyvania kurumu araştırmacıları yaban arılarından elde ettikleri antimikrobiyal molekülleri genetik olarak çalıştı ve geliştirilen moleküller yapılan fare deneylerinde olumlu sonuç gösterdi.

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    Vespula flaviceps lewisii

    Yaban arılarından elde edilen peptid molekülü bakteri enfeksiyonlarında kullanılabilir

    Araştırma ekibi Korean yellow-jacket wasp veya diğer adıyla Vespula flaviceps lewisii adı verilen yaban arısının zehrinde bulunan ve bir hayli toksik olan mastoparan-L ( mast-L ) adı verilen peptidin bakterileri öldürdüğünü tespit etti ancak bahsi geçen peptidin aynı zamanda eritrositler için de toksik özellik taşımakla birlikte bazı durumlarda anaflaksiye de sebep olduğu gözlendi, bu sebeple ekip peptidi yeniden modifiye etti.

    Peptidin son bölgesindeki dizilimin insanlarda görülen toksisitenin çok büyük bir kısmından sorumlu olduğunu tespit eden araştırma ekibi peptid molekülün son parçasını bakterilere karşı aktif olduğu bilinen pentapeptid parçasıyla değiştirdi. Yapılan modifikasyon sonucunda oluşan yeni molekül mastoparan-MO ( mast-MO ) olarak adlandırıldı.

    Ayrıca Bkz. "Yürüyüş analizi yapabilen modül geliştirildi"

    Araştırmacıları letal düzeyde E. coli ve Staphylococcus aureus ile enfekte olan farelerde bahsi geçen molekülü kullandı ve yeni molekülle muamele edilen farelerin %80’inin hayatta kaldığı tespit edildi.

    Yeni araştırma Proceedings of the National Academy of Sciences adlı dergide yayımlandı.



    https://www.pnas.org/content/early/2020/10/07/2012379117.short?rss=1 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Barni Moloztaş

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    1 ay önce
    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    monacomen 6 gün
    Acaba bir antibiyotik hapı için kaç yabanarısının öldürülmesi gerekiyormuş?
    1 Yanıt Yanıtla
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    fhrstw 6 gün monacomen
    Muhtemelen yeteri sayıda ama formülü çıkarttıktan sonra zannetmiyorum öldürmeye devam edilsin. Maalesef bilim etik kurallar açısından düşündüğümüzde çok gaddar aşırı rasyonel yani 2 kişi yaşayacaksa 1 kişinin harcanması sorun değil. Tabi etiğe değer veren araştırmacılar da vardır muhakkak ama ilerlemek için bu gaddarlık şart gibi duruyor üzülerek söylemek gerekirse. Mesela korona aşısı için kim bilir kaç fare kaç hayvan öldürüldü haberimiz yok belki on binleri geçmiştir.
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