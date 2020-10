Yaban arılarından elde edilen peptid molekülü bakteri enfeksiyonlarında kullanılabilir

Gün geçtikçe artan antibiyotik kullanımı bakterilerin direnç genleri geliştirmesine ve dirençli bakteri enfeksiyonlarına neden oluyor. Hal böyle olunca da yeni ilaçların ve tedavi yöntemlerinin bulunması, direnç kazanan bakterilerle bir şekilde mücadele edilmesi gerekiyor.

Bahsi geçen durumları daha detaylı ele alan University of Pennslyvania kurumu araştırmacıları yaban arılarından elde ettikleri antimikrobiyal molekülleri genetik olarak çalıştı ve geliştirilen moleküller yapılan fare deneylerinde olumlu sonuç gösterdi.

Vespula flaviceps lewisii

Araştırma ekibi Korean yellow-jacket wasp veya diğer adıyla Vespula flaviceps lewisii adı verilen yaban arısının zehrinde bulunan ve bir hayli toksik olan mastoparan-L ( mast-L ) adı verilen peptidin bakterileri öldürdüğünü tespit etti ancak bahsi geçen peptidin aynı zamanda eritrositler için de toksik özellik taşımakla birlikte bazı durumlarda anaflaksiye de sebep olduğu gözlendi, bu sebeple ekip peptidi yeniden modifiye etti.

Peptidin son bölgesindeki dizilimin insanlarda görülen toksisitenin çok büyük bir kısmından sorumlu olduğunu tespit eden araştırma ekibi peptid molekülün son parçasını bakterilere karşı aktif olduğu bilinen pentapeptid parçasıyla değiştirdi. Yapılan modifikasyon sonucunda oluşan yeni molekül mastoparan-MO ( mast-MO ) olarak adlandırıldı.

Araştırmacıları letal düzeyde E. coli ve Staphylococcus aureus ile enfekte olan farelerde bahsi geçen molekülü kullandı ve yeni molekülle muamele edilen farelerin %80’inin hayatta kaldığı tespit edildi.

Yeni araştırma Proceedings of the National Academy of Sciences adlı dergide yayımlandı.

https://www.pnas.org/content/early/2020/10/07/2012379117.short?rss=1

