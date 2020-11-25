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    Tıbbi durumların takibinde kullanılabilecek deneysel kontakt lens geliştirildi

    Uluslararası araştırmacılardan oluşan bir grup araştırmacı rutinde lenslerin üretiminde kullanılan hidrojel adlı maddeyi daha da elastik hale getirerek işe başladı.
    1 sa.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
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    Tuğrul Güven Erturun
    Bilim, sanat, horoloji yazarı
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    Tıbbi durumların takibinde kullanılabilecek deneysel kontakt lens geliştirildi
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    Gelişen teknolojiyle birlikte tıp ve medikal alanlarda da birçok gelişme yaşanmış, çeşitli medikal durumların monitörizasyonu ( izlem ) için çeşitli kontakt lensler geliştirilmekle birlikte üretilen lensler genelde malzeme olarak derin araştırmalar gerektirmesine rağmen biyolojik olarak dokuya tam olarak uyum gösteremeyebiliyor, bu durum da çeşitli tıbbi durumların ortaya çıkmasına neden olabiliyor.

    Bahsi geçen durumu daha da iyileştirmek amacıyla bir grup araştırmacı materyal olarak daha kullanıcı dostu kontakt lensler geliştirdi. Uluslararası araştırmacılardan oluşan bir grup araştırmacı rutinde lenslerin üretiminde kullanılan hidrojel adlı maddeyi daha da elastik hale getirerek işe başladı. Daha elastik hale gelen hidrojelin büküldüğünde dahi eski pürüzsüz yüzey yapısını koruyabildiği öne sürülüyor.

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    Kontakt lensler

    Tıbbi durumların takibinde kullanılabilecek deneysel kontakt lens geliştirildi

    Bilim insanları daha elastik hale gelen hidrojeli yüzeyinde çok küçük çıkıntılar bulunan bir tür kalıba döktü ve bu sayede lensin yüzeyinde çok küçük mikro kanallar oluşturuldu. Daha sonra lens tekrardan hidrojelle muamele edildi ve böylece mikro kanallar direkt olarak lensin yüzeyine açılmak yerine lensin içerisinde bulunan mikro tünellere dönüştü.

    Bahsi geçen mikro tüneller yardımıyla gözyaşının lensin içerisindeki kimyasalla dolu küçük çanaklara dolması sağlanıyor ve gözyaşı sıvısında bulunan biyobelirteçler, çanaklardaki kimyasalla etkileşime girerek renk değiştiriyor ve bu durum gözyaşının içeriğinin takip edilmesini kolaylaştırıyor. Yöntem daha da geliştirilebilirse çeşitli durumların takibinde ve hastalıkların tedavisinde kullanılabilecek gibi görünüyor.

    Ayrıca Bkz. "Araştırmalar balıkların yüzgeçlerinin brankial kemerlerden evrimleştiğini destekliyor"

    Yeni araştırma Lab on a Chip adlı dergide yayımlandı.



    https://terasaki.org/institute/news/pr/poly-hema.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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