Tam Boyutta Gör Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kendini geliştirmeye devam ediyor. Yakın bir zamanda ortaya çıkan yeni bir rapora göre WhatsApp, kullanıcıların uzun zamandır beklediği bir özelliği test ediyor. Bu yeni özellik sayesinde ise avatar çıkartmalarınızı kimlerin kullanabileceğine karar vermeniz mümkün olabilir.

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Yakında WhatsApp avatar çıkartmalarınızı yalnızca seçtiğiniz kişiler kullanabilecek

Geçtiğimiz günlerde avatarları animasyonlu bir hâle getirecek yeni bir özellik üzerinde çalışan WhatsApp, Android için WhatsApp beta 2.24.6.8 güncellemesi ile uygulamanın, avatar çıkartmalarını kimlerin kullanabileceğine karar vermek için yeni bir gizlilik özelliği üzerinde çalıştığı ortaya çıktı.

Tam Boyutta Gör Yukarıdaki ekran görüntüsünde de görüldüğü üzere WhatsApp, uygulamanın gelecekteki bir güncellemesi için avatarınızı çıkartmalarda kimlerin gösterebileceğini kontrol etmek için yeni bir gizlilik ayarı üzerinde çalışıyor.

Bu özellik ile Kişilerim, Seçili Kişiler veya Hiç Kimse arasından seçim yaparak o kişilerin avatar çıkartmalarınızı kullanmasına izin verebilirsiniz. Eğer diğer kullanıcılar ile birbirinize izin verirseniz de sohbetinizde kendi avatarınızın yanında diğer kullanıcıların avatarlarını da gösteren çıkartmalara erişebileceksiniz.

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Yakında WhatsApp avatar çıkartmalarında kontrol sizde olacak