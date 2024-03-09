Geekbench'te listelenen Poco X6 Neo'nun lansman tarihi ve özellikleri ortaya çıktı

Tam Boyutta Gör X6 serisini genişletmeye hazırlanan Poco, şimdilerde X6 Neo üzerinde çalışmakta. Şirketin yayınladığı yeni Twitter paylaşımı ile Hindistan lansman tarihi ortaya çıkan cihaz, yakın bir zamanda Geekbench'te de listelendi ve önemli özellikleri ortaya çıktı.

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İşte 13 Mart'ta piyasaya sürülecek Poco X6 Neo'nun beklenen özellikleri:

Şirketin yaptığı paylaşıma göre 13 Mart'ta piyasaya sürülecek Poco X6 Neo, yakın bir zamanda 2312FRAFDI model numarasıyla Geekbench'te de listelendi. Düz kenarlarla ve arka tarafta uzun dikdörtgen bir kamera ünitesi ile görüntülenen cihaz, 108MP birincil lens ve bir LED flaş ünitesinin konumlandırıldığı iki sensöre sahip olacağı onaylandı.

Tam Boyutta Gör Yüzde 93,3 ekran/gövde oranına ve 7,69 mm ekstra ince gövdeye sahip cihazın 2GHz'de altı çekirdek ve 2,40GHz'de çalışan iki çekirdekten oluşan Dimensity 6080 işlemciden güç alması bekleniyor. Ayrıca Geekbench'te 12GB RAM ve Android 14 işletim sistemi ile listelenen cihaz, tek çekirdekli ve çok çekirdekli test sonuçlarında sırasıyla 778 ve 2.123 puan aldı.

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Poco X6 Neo'nun lansman tarihi ve özellikleri ortaya çıktı