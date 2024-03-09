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    Anlık Bildirim

    Geekbench'te listelenen Poco X6 Neo'nun lansman tarihi ve özellikleri ortaya çıktı

    13 Mart'ta piyasaya sürülecek Poco'nun yeni akıllı telefonu X6 Neo, yakın bir zamanda Geekbench'te listelendi. İşte lansmanına sayılı günlerin kaldığı cihazın beklenen özellikleri:
    Poco X6 Neo'nun lansman tarihi ve özellikleri ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    X6 serisini genişletmeye hazırlanan Poco, şimdilerde X6 Neo üzerinde çalışmakta. Şirketin yayınladığı yeni Twitter paylaşımı ile Hindistan lansman tarihi ortaya çıkan cihaz, yakın bir zamanda Geekbench'te de listelendi ve önemli özellikleri ortaya çıktı.

    İşte 13 Mart'ta piyasaya sürülecek Poco X6 Neo'nun beklenen özellikleri:

    Şirketin yaptığı paylaşıma göre 13 Mart'ta piyasaya sürülecek Poco X6 Neo, yakın bir zamanda 2312FRAFDI model numarasıyla Geekbench'te de listelendi. Düz kenarlarla ve arka tarafta uzun dikdörtgen bir kamera ünitesi ile görüntülenen cihaz, 108MP birincil lens ve bir LED flaş ünitesinin konumlandırıldığı iki sensöre sahip olacağı onaylandı.

    Poco X6 Neo'nun lansman tarihi ve özellikleri ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Yüzde 93,3 ekran/gövde oranına ve 7,69 mm ekstra ince gövdeye sahip cihazın 2GHz'de altı çekirdek ve 2,40GHz'de çalışan iki çekirdekten oluşan Dimensity 6080 işlemciden güç alması bekleniyor. Ayrıca Geekbench'te 12GB RAM ve Android 14 işletim sistemi ile listelenen cihaz, tek çekirdekli ve çok çekirdekli test sonuçlarında sırasıyla 778 ve 2.123 puan aldı. 
    Kaynakça https://www.gizmochina.com/2024/03/09/poco-x6-neo-launch-date-revealed-along-with-key-details-also-spotted-on-geekbench/ https://www.flipkart.com/poco-x6-neo-coming-soon-ju2s-store?param=1991&pageUID=1709966000658
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 6 gün önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

    Profil resmi
    Dr. X 2 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 3 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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