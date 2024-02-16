Yamaha dünyanın ilk hidrojenle çalışan dıştan takma tekne motorunu tanıttı

Tam Boyutta Gör Yamaha, 2024 Miami Uluslararası Tekne Fuarı'nda teknelere yönelik dünyanın ilk hidrojenle çalışan dıştan takma motor prototipini tanıttı. Şirket bu motoru çalıştıracak yakıt sistemini geliştirmek için Roush ile ortak bir çalışma yürüttüğünü söylüyor.

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Söz konusu motoru test etmek için Regulator Marine iş birliği ile bir tekne inşa edildi. Şirketler 2024 yazında prototipin su üzerinde uygulanabilirliğini test etmeye başlayacak.

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Otomobil motorlarından ilham aldı

Yamaha, öncü XTO motorunun hidrojenle çalışan bir versiyonunu geliştirmek için otomobil motorlarından ilham aldı. Ayrıca hidrojen sistemlerinde geniş deneyime sahip olan Roush'un uzmanlığından faydalandığını belirtelim.

Tam Boyutta Gör Geliştirme sürecinde Regulator Marine, teknenin hidrojen depolama gereksinimlerini karşılayacak şekilde uyarlanmasına yardımcı oldu. Yamaha sadece hidrojen motorunun verimliliğini değil, aynı zamanda bu teknolojinin deniz ortamında gelişimini teşvik etmek için de çaba harcayacak.

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Yamaha dünyanın ilk hidrojenle çalışan tekne motorunu tanıttı