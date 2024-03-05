Dünyanın en büyük sıvı hidrojenli uçak motoru test edildi

Tam Boyutta Gör ABD merkezli Universal Hydrogen, yer testleri sırasında ilk kez sıvı hidrojen kullanan megawatt sınıfı bir yakıt hücresi güç aktarma organını çalıştırdı. Mojave Hava ve Uzay Limanı'nda gerçekleştirilen test, bugüne kadarki en büyük sıvı hidrojenli uçak motoru testi olarak kayıtlara geçti. Hidrojen yakıtlı havacılık oldukça önemli zira batarya kullanarak elektrikle çalışan uçakların uzun mesafeli uçuşlarda isteneni veremeyeceği belirtiliyor. Dolayısıyla karbonsuz alternatif olarak hidrojenin önemi giderek artıyor.

Universal Hydrogen, büyük oynamaya devam ediyor

Universal Hydrogen şirketindeki mühendisler bölgesel bir uçak için uçuş profilini simüle ederek 1 saat 40 dakikadan fazla bir süre boyunca “iron bird” adlı yer test donanımına yakıt sağlamak için tescilli sıvı hidrojen modülünü kullandı. Şirketin sıvı hidrojen modülü, test platformunu üç saatten fazla çalıştırmaya yetecek kadar yakıt barındırıyor. Bu tür iki modül ile ATR72 model bölgesel yolcu uçağıyla 800 km’lik menzil sağlanabileceği belirtiliyor.

Tam Boyutta Gör Universal Hydrogen, hidrojen güç aktarım sisteminin 2026 yılında yenilenmiş ATR 72 bölgesel uçaklarında yolcu hizmetine girmesini planlıyor. Firma geçtiğimi yıl da hidrojen yakıtlı 40 kişilik bir uçuş gerçekleştirerek dünyada bir ilki başarmış ve hidrojenliye dönüştürülmüş Dash-8 uçağı Lightning McClean ile 15 dakika boyunca uçmuştu. Firma, bu teknolojiyi kullanarak uçağın 740 km kadar uçabileceğinden emin.

Bayraktar TB2 SİHA'lar Arnavutluk ordusunun envanterine girdi 20 sa. önce eklendi

Bu arada firmanın modülü yaklaşık 225 kg kriyojenik hidrojeni, mevcut intermodal yük ve havaalanı kargo taşıma ekipmanlarıyla uyumlu arayüze sahip basit bir konteynerde tutuyor. 1MW’lık testte kullanılan modül ayrıca hava taşıtına kolayca takılıp çıkarılması için sızdırmaz hızlı bağlantı gibi güvenlik özelliklerine de sahip. Firma için bir sonraki adım ise modüllerle beslenen güç aktarma organlarıyla daha fazla test gerçekleştirmek.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Havacılık Haberleri

Dünyanın en büyük sıvı hidrojenli uçak motoru test edildi