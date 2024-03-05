Dünyanın en büyük sıvı hidrojenli uçak motoru test edildi

Universal Hydrogen, büyük oynamaya devam ediyor
Universal Hydrogen şirketindeki mühendisler bölgesel bir uçak için uçuş profilini simüle ederek 1 saat 40 dakikadan fazla bir süre boyunca “iron bird” adlı yer test donanımına yakıt sağlamak için tescilli sıvı hidrojen modülünü kullandı. Şirketin sıvı hidrojen modülü, test platformunu üç saatten fazla çalıştırmaya yetecek kadar yakıt barındırıyor. Bu tür iki modül ile ATR72 model bölgesel yolcu uçağıyla 800 km’lik menzil sağlanabileceği belirtiliyor.
Bu arada firmanın modülü yaklaşık 225 kg kriyojenik hidrojeni, mevcut intermodal yük ve havaalanı kargo taşıma ekipmanlarıyla uyumlu arayüze sahip basit bir konteynerde tutuyor. 1MW’lık testte kullanılan modül ayrıca hava taşıtına kolayca takılıp çıkarılması için sızdırmaz hızlı bağlantı gibi güvenlik özelliklerine de sahip. Firma için bir sonraki adım ise modüllerle beslenen güç aktarma organlarıyla daha fazla test gerçekleştirmek.Kaynakça https://interestingengineering.com/transportation/world-largest-hydrogen-aircraft-engine-tested https://hydrogen.aero/press-releases/universal-hydrogen-successfully-powers-megawatt-class-fuel-cell-powertrain-using-companys-proprietary-liquid-hydrogen-module/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.