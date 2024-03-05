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    Anlık Bildirim

    Dünyanın en büyük sıvı hidrojenli uçak motoru test edildi

    ABD’li Universal Hydrogen, yer testleri sırasında dünyanın en büyük sıvı hidrojen kullanan megawatt sınıfı bir uçak motorunu çalıştırdı. Gerçekleştirilen testte motor 100 dakika boyunca çalıştırıldı.
    Dünyanın en büyük sıvı hidrojenli uçak motoru test edildi Tam Boyutta Gör
    ABD merkezli Universal Hydrogen, yer testleri sırasında ilk kez sıvı hidrojen kullanan megawatt sınıfı bir yakıt hücresi güç aktarma organını çalıştırdı. Mojave Hava ve Uzay Limanı'nda gerçekleştirilen test, bugüne kadarki en büyük sıvı hidrojenli uçak motoru testi olarak kayıtlara geçti. Hidrojen yakıtlı havacılık oldukça önemli zira batarya kullanarak elektrikle çalışan uçakların uzun mesafeli uçuşlarda isteneni veremeyeceği belirtiliyor. Dolayısıyla karbonsuz alternatif olarak hidrojenin önemi giderek artıyor.

    Universal Hydrogen, büyük oynamaya devam ediyor

    Universal Hydrogen şirketindeki mühendisler bölgesel bir uçak için uçuş profilini simüle ederek 1 saat 40 dakikadan fazla bir süre boyunca “iron bird” adlı yer test donanımına yakıt sağlamak için tescilli sıvı hidrojen modülünü kullandı. Şirketin sıvı hidrojen modülü, test platformunu üç saatten fazla çalıştırmaya yetecek kadar yakıt barındırıyor. Bu tür iki modül ile ATR72 model bölgesel yolcu uçağıyla 800 km’lik menzil sağlanabileceği belirtiliyor.

    Dünyanın en büyük sıvı hidrojenli uçak motoru test edildi Tam Boyutta Gör
    Universal Hydrogen, hidrojen güç aktarım sisteminin 2026 yılında yenilenmiş ATR 72 bölgesel uçaklarında yolcu hizmetine girmesini planlıyor. Firma geçtiğimi yıl da hidrojen yakıtlı 40 kişilik bir uçuş gerçekleştirerek dünyada bir ilki başarmış ve hidrojenliye dönüştürülmüş Dash-8 uçağı Lightning McClean ile 15 dakika boyunca uçmuştu. Firma, bu teknolojiyi kullanarak uçağın 740 km kadar uçabileceğinden emin.

    Bu arada firmanın modülü yaklaşık 225 kg kriyojenik hidrojeni, mevcut intermodal yük ve havaalanı kargo taşıma ekipmanlarıyla uyumlu arayüze sahip basit bir konteynerde tutuyor. 1MW’lık testte kullanılan modül ayrıca hava taşıtına kolayca takılıp çıkarılması için sızdırmaz hızlı bağlantı gibi güvenlik özelliklerine de sahip. Firma için bir sonraki adım ise modüllerle beslenen güç aktarma organlarıyla daha fazla test gerçekleştirmek.

    Kaynakça https://interestingengineering.com/transportation/world-largest-hydrogen-aircraft-engine-tested https://hydrogen.aero/press-releases/universal-hydrogen-successfully-powers-megawatt-class-fuel-cell-powertrain-using-companys-proprietary-liquid-hydrogen-module/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 2 gün önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 3 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 3 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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