Devrim yaratan “H2 Starfire” motoru olağanüstü verimlilik sunuyor

Yüzde 60 verimlilik
Geleneksel içten yanmalı motorlar yerini hızla elektrikli araçlara (EV) bırakırken, temiz enerjiyle çalışan yenilikçi motorlar mühendislerin odak noktasına yerleşmiş durumda. Bu bağlamda Astron Aerospace'in tanıttığı H2 Starfire, dikkat çeken bir tasarıma sahip. Wankel-rotary motor tasarımını temel almasına rağmen, bu motorun herhangi bir planet dişlisi veya apex contası bulunmuyor. Bunun yerine, titanyum ve seramik kaplamalarla kaplanmış, son derece hassas ve sürtünmesiz iki ters dönen şaft sistemi kullanılıyor. Bu yenilikçi tasarım sayesinde motorun basınçlı gaz kaçakları minimuma indiriliyor ve ısıl deformasyon engelleniyor.
H2 Starfire'ın motoru, iki karşıt dönen rotor setine sahip. Motorun ön kısmı alüminyumdan yapılmış ve hava alımı ile sıkıştırma işlemleri için kullanılırken, arka kısmı titanyumdan yapılarak genişleme ve egzoz işlemleri gerçekleştiriliyor. Astron Aerospace, bu yenilikçi tasarım sayesinde motorun soğutma suyu ihtiyacını tamamen ortadan kaldırdığını ve yüzde 60'tan daha yüksek bir termal verimlilik elde ettiğini iddia ediyor.
Klasik otomobil motorları genellikle yüzde 20 civarında termal verimlilikle çalışırken, en iyi sokak otomobili motorları yüzde 40'a yaklaşır. Formula 1 motorları gibi üst düzey motorlar ise ancak yüzde 50'ye ulaşabiliyor. Astron Aerospace'in yüzde 60 verimlilik iddiası ise gerçekten şaşırtıcı bir yenilik olarak öne çıkıyor.
Küçük, hafif ve güçlü
Geleneksel döner motorlar, genellikle yağ tüketimi sorunuyla karşılaşsa da H2Starfire tamamen doğrusal ve neredeyse sürtünmesiz bir döner motor tasarımı olduğundan yağ ihtiyacı minimum seviyeye iniyor. Ayrıca H2Starfire motoru yalnızca 82 parçadan oluşuyor ve oldukça kompakt bir yapıya sahip. 29 x 32 x 44 cm boyutlarında ve 54 kg ağırlığında olan bu motor, 400 hp (298 kW) güç ve 678 Nm tork üretiyor.
Astron Aerospace, motorun verimliliğine ve soğuk çalışmasına o kadar güveniyor ki, sıfır NOx emisyonu ürettiğini iddia ediyor. Bu iddiaların doğruluğu konusunda daha fazla kanıt bekleniyor, ancak eğer bu motor piyasaya sürülürse otomobiller için temiz ve güçlü bir alternatif sunabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.