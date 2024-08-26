Devrim yaratan “H2 Starfire” motoru olağanüstü verimlilik sunuyor

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Tam Boyutta Gör Astron Aerospace, otomotiv dünyasında büyük yankı uyandıracak yenilikçi bir motor olan H2 Starfire'ı tanıttı. Bu motor, geleneksel içten yanmalı motorların (ICE) yerini alabilecek yüksek verimli ve çevre dostu bir alternatif olarak öne çıkıyor. H2 Starfire, olağanüstü yüzde 60 termal verimlilik iddiası ve sıfır NOx emisyonu ile dikkat çekiyor. Bu özellikleri ile H2 Starfire, egzoz borusundan yalnızca temiz su buharı çıkararak çevreye zarar vermeyen bir seçenek sunuyor.

Yüzde 60 verimlilik

Geleneksel içten yanmalı motorlar yerini hızla elektrikli araçlara (EV) bırakırken, temiz enerjiyle çalışan yenilikçi motorlar mühendislerin odak noktasına yerleşmiş durumda. Bu bağlamda Astron Aerospace'in tanıttığı H2 Starfire, dikkat çeken bir tasarıma sahip. Wankel-rotary motor tasarımını temel almasına rağmen, bu motorun herhangi bir planet dişlisi veya apex contası bulunmuyor. Bunun yerine, titanyum ve seramik kaplamalarla kaplanmış, son derece hassas ve sürtünmesiz iki ters dönen şaft sistemi kullanılıyor. Bu yenilikçi tasarım sayesinde motorun basınçlı gaz kaçakları minimuma indiriliyor ve ısıl deformasyon engelleniyor.

Tam Boyutta Gör Motorun adı olan "H2", hidrojeni temsil ediyor. Hidrojen, depolanması ve taşınması zor bir gaz olarak bilinir. En yaygın üretim yöntemi olan buhar metan reformasyonu ucuz olmasına rağmen çevre dostu değildir. Alternatif olarak hidrojen, yenilenebilir enerji kullanılarak suyun elektroliziyle üretilebilir ancak bu yöntem de maliyetlidir. Bu zorluklara rağmen, H2 Starfire'ın hedefi, hidrojenin temiz yanmasıyla çalışan bir motor geliştirmek.

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H2 Starfire'ın motoru, iki karşıt dönen rotor setine sahip. Motorun ön kısmı alüminyumdan yapılmış ve hava alımı ile sıkıştırma işlemleri için kullanılırken, arka kısmı titanyumdan yapılarak genişleme ve egzoz işlemleri gerçekleştiriliyor. Astron Aerospace, bu yenilikçi tasarım sayesinde motorun soğutma suyu ihtiyacını tamamen ortadan kaldırdığını ve yüzde 60'tan daha yüksek bir termal verimlilik elde ettiğini iddia ediyor.

Klasik otomobil motorları genellikle yüzde 20 civarında termal verimlilikle çalışırken, en iyi sokak otomobili motorları yüzde 40'a yaklaşır. Formula 1 motorları gibi üst düzey motorlar ise ancak yüzde 50'ye ulaşabiliyor. Astron Aerospace'in yüzde 60 verimlilik iddiası ise gerçekten şaşırtıcı bir yenilik olarak öne çıkıyor.

Küçük, hafif ve güçlü

Tam Boyutta Gör H2 Starfire motoru, hidrojen yakıtını karbürasyon veya yakıt enjeksiyonu ile hava alımına çekiyor, ardından sıkıştırarak yaklaşık 200-300 psi basınca ulaştırıyor. Bu karışım, motorun iki yarısını bağlayan merkezi bir deliğe giriyor ve burada bir kıvılcım veya ısıtma tıpası ile ateşleniyor. Bu işlem, temiz su buharı şeklinde egzoz gazının motorun arka tarafından dışarı atılmasını sağlıyor. Motorun bu süreci, 270° döngüde gerçekleşiyor ve motor 1.000 rpm'de rölanti yaparken, 25.000 rpm'ye kadar çıkabiliyor.

Geleneksel döner motorlar, genellikle yağ tüketimi sorunuyla karşılaşsa da H2Starfire tamamen doğrusal ve neredeyse sürtünmesiz bir döner motor tasarımı olduğundan yağ ihtiyacı minimum seviyeye iniyor. Ayrıca H2Starfire motoru yalnızca 82 parçadan oluşuyor ve oldukça kompakt bir yapıya sahip. 29 x 32 x 44 cm boyutlarında ve 54 kg ağırlığında olan bu motor, 400 hp (298 kW) güç ve 678 Nm tork üretiyor.

Astron Aerospace, motorun verimliliğine ve soğuk çalışmasına o kadar güveniyor ki, sıfır NOx emisyonu ürettiğini iddia ediyor. Bu iddiaların doğruluğu konusunda daha fazla kanıt bekleniyor, ancak eğer bu motor piyasaya sürülürse otomobiller için temiz ve güçlü bir alternatif sunabilir.

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Devrim yaratan “H2 Starfire” motoru olağanüstü verimlilik sunuyor