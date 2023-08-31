Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Yandex AppMetrica ile pazarlama fikirlerinin A/B testleri doğrudan ve hızla yapılıyor

    Yandex Ads hizmet portföyünde yer alan hepsi bir arada uygulama analiz platformu AppMetrica, A/B testlerinin yapılmasına ve değişikliklerin doğrudan arayüzde uygulanmasına olanak tanıyor.

    Yandex Ads hizmet portföyünde yer alan hepsi bir arada uygulama analiz platformu AppMetrica, artık ürün ve pazarlama fikirlerinin A/B testlerinin yapılmasına ve değişikliklerin doğrudan arayüzde uygulanmasına olanak tanıyor. Bu yeni özellik sayesinde platform, testler sırasında elde edilen içgörülere dayanarak uygulama geliştiricilerin, ürün yöneticilerinin ve pazarlamacıların en etkili kararları almalarına yardımcı oluyor. A/B testi özelliği, Ücretsiz'den Pro'ya kadar tüm sürümlerde kullanılabilecek.

    Dijital dünya uzmanları ve karar alıcıları için uygulama portföylerinin yönetimi hayati öneme sahiptir ve çoğu zaman sağlıklı parametrelere ulaşmadan atılan adımlar olumsuz sonuçlar doğurabilmektedir. Çok fazla trafiğe ve aktif bir kullanıcı tabanına sahip olan uygulamalar için üründe büyük değişiklikler yapmak riskli olabilir. Kullanıcılar değişiklikleri anlamayabilir veya beğenmeyebilir; hatta uygulamayı hızla terk edebilir veya satın alma işlemi yapmayabilir. Bütün bunlar kaçınılmaz olarak ürünün gelirini etkileyecektir.

    Yandex Ads hizmet portföyünde bulunan AppMetrica, yeni işlevselliği sayesinde uygulama üzerinde çalışan çeşitli ekiplerin kontrollü bir kurulumda testler yapmasına ve bilinçli kararlar almasına yardımcı olur. Örneğin, bir özelliği kullanıma sunmak istediğinizde, başka bir değişiklik yapmaya karar verdiğinizde ya da bir hipotezin uygulanmasının ARPU, Dönüşüm oranı, Elde Tutma, Harcanan Zaman ve diğerleri gibi ürün metriklerini nasıl etkilediğini anlamanızda size destek verir.

    Yandex AppMetrica ile pazarlama fikirleri Tam Boyutta Gör

    Yeni Flag Config ile test parametrelerini belirleyin

    Bu tür testleri yapmadan önce, ürün yöneticilerinin bakılacak koşulları ve parametreleri belirlemesi gerekir. Yeni Flag Config özelliğinin yardımıyla ekipler belirli test parametreleri veya özellikleri belirleyebilir. Örneğin, yeni bir reklam banner'ının, arayüzdeki bir bölümün veya yeni bir reklam yerleştirme yönteminin bayrağını (flag) oluşturabilirsiniz. Bu bayraklar yardımıyla, belirlenen bir uygulama kullanıcı grubu için hemen kullanıma sunulacak parametreler tanımlanabilir ve bu parametrelerin diğerlerini nasıl etkilediği anlaşılabilir.

    Yandex AppMetrica ile pazarlama fikirleri Tam Boyutta Gör
    Bunlara ek olarak bayraklar, yalnızca uygulama profilinde ebeveyn durumunu belirten kullanıcılara çocuk ürünlerini göstererek onlar için özel bir teklif sunabilir; bir tatil sezonunda ise bu, pazarlama kampanyaları için reklam banner'ları olabilir. Hatta bu bayraklar uygulama ekranının farklı bir alanına yerleştirilen bir ödeme düğmesi olabilir ve bu sayede bayrağın konumunun etkisini görebilirsiniz.

    AppMetrica A/B testleri ile artık uygulamada bulunan çeşitli veri parçaları arasındaki neden-sonuç ilişkilerini analiz edebilirsiniz. Bu işlem çeşitli bayraklarla ve farklı koşullarda hem basit hem de çok yönlü testler gerçekleştirebilir.

    Bir testin başarılı olduğu düşünülürse, değişiklikler AppMetrica arayüzünden tüm uygulama kullanıcılarına veya seçilen bir kullanıcı segmentine hemen entegre edilebilir.

    Yandex AppMetrica ile pazarlama fikirleri Tam Boyutta Gör

     AppMetrica ücretsiz özellikleriyle dijital evrene hızlı giriş sunuyor

    AppMetrica müşterileri A/B testlerini ve Flag Config özelliklerini ücretsiz olarak kullanmaya başlayabilir. Ücretsiz plan, iki bayrak ayarlı iki eşzamanlı A/B testi sunar. Her iki gelişmiş özellik de Pro hesaba dahil edilebilir veya ayrı olarak 100 adede kadar eşzamanlı test ve 2 bin adede kadar yapılandırılmış bayrak ile ek bir ücret karşılığında etkinleştirilebilir.

    A/B testleri AppMetrica platformuna entegre edilmiş ayrı bir SDK olan Varioqub teknolojisi tarafından destekleniyor. AppMetrica ve yeni özellikleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için resmi web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    alex59 1 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 2 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 2 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    konser sonrası kulak çınlaması ev eşya sigortası tv kirilmasi tv silerken iz kalıyor direkleri boyalı araba alınır mı gaza basınca araba tekliyor motor teklemesinin sebebi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    6000 - 8000 TL Arası Telefonlar
    Oppo A55
    Oppo A55
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Acer Swift 3
    Acer Swift 3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Ekstrem Seviye Sistem
    AYKUT ELMAS-PLATINUM
    AYKUT ELMAS-PLATINUM
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız