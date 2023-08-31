Yandex AppMetrica ile pazarlama fikirlerinin A/B testleri doğrudan ve hızla yapılıyor

Yandex Ads hizmet portföyünde yer alan hepsi bir arada uygulama analiz platformu AppMetrica, artık ürün ve pazarlama fikirlerinin A/B testlerinin yapılmasına ve değişikliklerin doğrudan arayüzde uygulanmasına olanak tanıyor. Bu yeni özellik sayesinde platform, testler sırasında elde edilen içgörülere dayanarak uygulama geliştiricilerin, ürün yöneticilerinin ve pazarlamacıların en etkili kararları almalarına yardımcı oluyor. A/B testi özelliği, Ücretsiz'den Pro'ya kadar tüm sürümlerde kullanılabilecek.

Dijital dünya uzmanları ve karar alıcıları için uygulama portföylerinin yönetimi hayati öneme sahiptir ve çoğu zaman sağlıklı parametrelere ulaşmadan atılan adımlar olumsuz sonuçlar doğurabilmektedir. Çok fazla trafiğe ve aktif bir kullanıcı tabanına sahip olan uygulamalar için üründe büyük değişiklikler yapmak riskli olabilir. Kullanıcılar değişiklikleri anlamayabilir veya beğenmeyebilir; hatta uygulamayı hızla terk edebilir veya satın alma işlemi yapmayabilir. Bütün bunlar kaçınılmaz olarak ürünün gelirini etkileyecektir.

Yandex Ads hizmet portföyünde bulunan AppMetrica, yeni işlevselliği sayesinde uygulama üzerinde çalışan çeşitli ekiplerin kontrollü bir kurulumda testler yapmasına ve bilinçli kararlar almasına yardımcı olur. Örneğin, bir özelliği kullanıma sunmak istediğinizde, başka bir değişiklik yapmaya karar verdiğinizde ya da bir hipotezin uygulanmasının ARPU, Dönüşüm oranı, Elde Tutma, Harcanan Zaman ve diğerleri gibi ürün metriklerini nasıl etkilediğini anlamanızda size destek verir.

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Yeni Flag Config ile test parametrelerini belirleyin

Bu tür testleri yapmadan önce, ürün yöneticilerinin bakılacak koşulları ve parametreleri belirlemesi gerekir. Yeni Flag Config özelliğinin yardımıyla ekipler belirli test parametreleri veya özellikleri belirleyebilir. Örneğin, yeni bir reklam banner'ının, arayüzdeki bir bölümün veya yeni bir reklam yerleştirme yönteminin bayrağını (flag) oluşturabilirsiniz. Bu bayraklar yardımıyla, belirlenen bir uygulama kullanıcı grubu için hemen kullanıma sunulacak parametreler tanımlanabilir ve bu parametrelerin diğerlerini nasıl etkilediği anlaşılabilir.

Tam Boyutta Gör Bunlara ek olarak bayraklar, yalnızca uygulama profilinde ebeveyn durumunu belirten kullanıcılara çocuk ürünlerini göstererek onlar için özel bir teklif sunabilir; bir tatil sezonunda ise bu, pazarlama kampanyaları için reklam banner'ları olabilir. Hatta bu bayraklar uygulama ekranının farklı bir alanına yerleştirilen bir ödeme düğmesi olabilir ve bu sayede bayrağın konumunun etkisini görebilirsiniz.

AppMetrica A/B testleri ile artık uygulamada bulunan çeşitli veri parçaları arasındaki neden-sonuç ilişkilerini analiz edebilirsiniz. Bu işlem çeşitli bayraklarla ve farklı koşullarda hem basit hem de çok yönlü testler gerçekleştirebilir.

Bir testin başarılı olduğu düşünülürse, değişiklikler AppMetrica arayüzünden tüm uygulama kullanıcılarına veya seçilen bir kullanıcı segmentine hemen entegre edilebilir.

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AppMetrica ücretsiz özellikleriyle dijital evrene hızlı giriş sunuyor

AppMetrica müşterileri A/B testlerini ve Flag Config özelliklerini ücretsiz olarak kullanmaya başlayabilir. Ücretsiz plan, iki bayrak ayarlı iki eşzamanlı A/B testi sunar. Her iki gelişmiş özellik de Pro hesaba dahil edilebilir veya ayrı olarak 100 adede kadar eşzamanlı test ve 2 bin adede kadar yapılandırılmış bayrak ile ek bir ücret karşılığında etkinleştirilebilir.

A/B testleri AppMetrica platformuna entegre edilmiş ayrı bir SDK olan Varioqub teknolojisi tarafından destekleniyor. AppMetrica ve yeni özellikleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için resmi web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

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