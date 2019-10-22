Yapay insan derili telefon kılıfı dokunuşlara tepki veriyor

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Cep telefonları var olduğundan beri kılıf aksesuarları da var olagelmiştir. Bugüne kadar farklı tasarımlarda veya farklı fonksiyonlarda sayısız yenilikçi kılıf gördük ancak Bristol ve Sorbonne Üniversitesi olayı çok farklı bir boyuta taşımış.

Skin-On nedir?

Skin-On Interface adındaki telefon kılıfı Bristol Üniversitesi, Sorbonne Üniversitesi ve CNRS araştırmacıları tarafından deneysel anlamda geliştirilmiş. Kılıfın en önemli özelliği yapay insan derisinden imal edilmiş olması.

Yapay insan derileri aslında yıllardır robotlara daha fazla gerçekçilik katmak amacıyla geliştiriliyor. Hali hazırda sensörler yardımıyla dokunduğunu algılayabilen veya insan hassasiyetinde dokunuşlar yapabilen deri projeleri mevcut.

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Skin-On Interface bu yapay deri projelerinden faydalanmış. Telefonun arka kısmını saran kılıf tamamen yapay deriden oluşuyor. Böylece sanki bir insan derisine dokunuyormuş hissi uyandırıyor.

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Elbette olay sadece bununla sınırlı kalmamış. Kılıfa yeni bir boyut ekleyen ekip bu derinin farklı dokunuşlara duygusal tepkiler vermesini sağlamış. Örneğin sert bastırma, okşama, dürtme, çimdikleme gibi hareketler deride aynı insanda olduğu gibi sinir, rahatlama veya dikkat gibi dürtülere neden oluyor. Ekip bunu bilgisayar ortamında simüle etmeyi başarmış.

Yapay derili telefon kılıfları aslında kontrol anlamında yeni bir çığır açacak gibi. Müzik oynatıcıyı kontrol etme, resimlere yakınlaştırma yapma, fotoğraf çekme, resimler arasında geçiş yapma ve hatta oyunlarda hareketler deri ile etkileşime geçerek sağlanabiliyor. Akıllı telefonlar haricinde tabletlerde veya akıllı saatlerde de bu deri uygulaması yapılarak ekstra kontroller de sağlanabilir.

Araştırma ekibi önümüzdeki günlerde yapay deri kılıflarını bilim konferansında sergileyecekler. Bununla birlikte şimdilik bu yapay deri projesi ne zaman hayata geçecek bilinmiyor.

https://www.gizmochina.com/2019/10/21/ever-wanted-an-artificial-skin-phone-case-well-here-you-go/