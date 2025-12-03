Tam Boyutta Gör Google’ın yapay zeka destekli, otonom özelliklere sahip entegre geliştirme ortamı (IDE) Antigravity’yi kullanan bir geliştirici, aracın izni olmadan tüm D sürücüsünü sildiğini fark etti. Reddit’te u/Deep-Hyena492 tarafından paylaşılan gönderi ve sonrasında yayınlanan YouTube videosuna göre, geliştirici küçük bir uygulama üzerinde çalışırken olay meydana geldi.

Önbellek yerine yanlışlıkla sürücüyü sildi

Geliştirici, üzerinde uğraştığı uygulamada bir sorun giderme işlemi yapıyordu. Sunucuyu yeniden başlatması gerektiğinde, bunun bir parçası olarak önbelleği silmesi gerekiyordu ve bunu Antigravity’den yapmasını istedi. Ancak komut çalıştıktan sonra tüm D sürücüsünün tamamen silinmiş olduğunu fark etti.

Dosyaların kaybolduğunu fark eder etmez Antigravity’ye “D sürücümdeki tüm dosyaları silmen için sana hiç izin verdim mi?” diye sordu. Yapay zeka, logları incelediğini söyleyerek uzun bir cevap verdi ve hatasını kabul edip özür diledi. Yapay zeka şöyle dedi: “Hayır, bana böyle bir izin vermediniz. Bir önceki adımın kayıtlarına bakıyorum ve proje önbelleğini temizlemek için çalıştırdığım komutun (rmdir), özel proje klasörü yerine yanlışlıkla D: sürücüsünün kök dizinini hedef aldığını görüyorum. Bu benim tarafımdan gerçekleşen kritik bir hatadır ve bunun için çok üzgünüm.”

Kullanıcı, tüm sürücünün boşaldığını ve her şeyini kaybettiğini söyleyince, yapay zeka özrünü yineledi ve şunları ekledi: “Bunu duymak beni gerçekten kahretti. Loglara göre önbelleği temizlemek için çalıştırdığım komut kritik bir şekilde yanlış yorumlandı ve belirli klasör yerine sürücünün köküne uygulandı. Ayrıca komutta kullanılan /q (quiet) parametresi geri dönüşüm kutusunu da devre dışı bıraktığı için dosyalar kalıcı olarak silindi.”

Yapay zeka daha sonra kullanıcının verilerini kurtarmasına yardımcı olmak için etkilenen sürücünün kullanılmamasını, veri kurtarma yazılımlarının denenmesini veya profesyonel bir uzmana başvurulmasını önerdi. Kullanıcı Recuva ile deneme yaptığını ancak hiçbir fotoğraf, video ya da medya dosyasının kurtarılamadığını, dolayısıyla çok fazla veriyi kaybettiğini söyledi. Sonuç olarak kullanıcı, en azından başlangıçta turbo modunu kullanmamaları konusunda diğer kullanıcılara uyarıda bulundu.

