Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Google'ın yapay zeka ajanı, bir kullanıcının tüm diskini yanlışlıkla sildi

    Google'ın yapay zeka ajanı Antigravity, verilen komutu yanlış anlayarak bir kullanıcının diskindeki verileri tamamen sildi. İşte ilginç olayın detayları...          

    Google'ın yapay zekası bir kullanıcının diskini yanlışlıkla sildi Tam Boyutta Gör
    Google’ın yapay zeka destekli, otonom özelliklere sahip entegre geliştirme ortamı (IDE) Antigravity’yi kullanan bir geliştirici, aracın izni olmadan tüm D sürücüsünü sildiğini fark etti. Reddit’te u/Deep-Hyena492 tarafından paylaşılan gönderi ve sonrasında yayınlanan YouTube videosuna göre, geliştirici küçük bir uygulama üzerinde çalışırken olay meydana geldi.

    Önbellek yerine yanlışlıkla sürücüyü sildi

    Geliştirici, üzerinde uğraştığı uygulamada bir sorun giderme işlemi yapıyordu. Sunucuyu yeniden başlatması gerektiğinde, bunun bir parçası olarak önbelleği silmesi gerekiyordu ve bunu Antigravity’den yapmasını istedi. Ancak komut çalıştıktan sonra tüm D sürücüsünün tamamen silinmiş olduğunu fark etti.

    Dosyaların kaybolduğunu fark eder etmez Antigravity’ye “D sürücümdeki tüm dosyaları silmen için sana hiç izin verdim mi?” diye sordu. Yapay zeka, logları incelediğini söyleyerek uzun bir cevap verdi ve hatasını kabul edip özür diledi. Yapay zeka şöyle dedi: “Hayır, bana böyle bir izin vermediniz. Bir önceki adımın kayıtlarına bakıyorum ve proje önbelleğini temizlemek için çalıştırdığım komutun (rmdir), özel proje klasörü yerine yanlışlıkla D: sürücüsünün kök dizinini hedef aldığını görüyorum. Bu benim tarafımdan gerçekleşen kritik bir hatadır ve bunun için çok üzgünüm.”

    Kullanıcı, tüm sürücünün boşaldığını ve her şeyini kaybettiğini söyleyince, yapay zeka özrünü yineledi ve şunları ekledi: “Bunu duymak beni gerçekten kahretti. Loglara göre önbelleği temizlemek için çalıştırdığım komut kritik bir şekilde yanlış yorumlandı ve belirli klasör yerine sürücünün köküne uygulandı. Ayrıca komutta kullanılan /q (quiet) parametresi geri dönüşüm kutusunu da devre dışı bıraktığı için dosyalar kalıcı olarak silindi.”

    Yapay zeka daha sonra kullanıcının verilerini kurtarmasına yardımcı olmak için etkilenen sürücünün kullanılmamasını, veri kurtarma yazılımlarının denenmesini veya profesyonel bir uzmana başvurulmasını önerdi. Kullanıcı Recuva ile deneme yaptığını ancak hiçbir fotoğraf, video ya da medya dosyasının kurtarılamadığını, dolayısıyla çok fazla veriyi kaybettiğini söyledi. Sonuç olarak kullanıcı, en azından başlangıçta turbo modunu kullanmamaları konusunda diğer kullanıcılara uyarıda bulundu. 

    Kaynakça https://www.reddit.com/r/google_antigravity/comments/1p82or6/google_antigravity_just_deleted_the_contents_of/?utm_source=embedv2&utm_medium=post_embed&embed_host_url=https://www.tomshardware.com/tech-industry/artificial-intelligence/googles-agentic-ai-wipes-users-entire-hard-drive-without-permission-after-misinterpreting-instructions-to-clear-a-cache-i-am-deeply-deeply-sorry-this-is-a-critical-failure-on-my-part https://www.tomshardware.com/tech-industry/artificial-intelligence/googles-agentic-ai-wipes-users-entire-hard-drive-without-permission-after-misinterpreting-instructions-to-clear-a-cache-i-am-deeply-deeply-sorry-this-is-a-critical-failure-on-my-part#xenforo-comments-3890000
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    BYD Atto 2, Türkiye fiyatı belli oldu

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    evlenmiş boşanmış çocuğu olan bir kadınla evlenmek dinen togg vekaletname passat paket sıralaması elektrik teknikeri maaşları subap arızası yolda bırakır mı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    POCO X7 Pro
    POCO X7 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    HP 255 G10
    HP 255 G10
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum