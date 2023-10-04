Yapay zeka asistanı Windows 11 Copilot, reklam vermeye başladı

Copilot, reklamlarla birlikte geldi
Windows Copilot, Microsoft Edge'in WebView'u içinde Bing Sohbet’i kullanarak çalıştığı için aslında reklamlar büyük bir sürpriz değil. Google uzun süredir platformlarındaki reklamlardan yararlanırken, Microsoft da benzer bir yaklaşım benimsiyor gibi görünüyor. Bununla birlikte kullanıcılar Bing'deki reklamlar kabul edebilseler de Windows 11 işletim sisteminde yerleşik bir özellik olan Windows Copilot'a gelen reklamlardan memnun değiller.
Neyse ki, Copilot cihazda çok az yer kaplıyor ve isteğe bağlı. Windows Copilot'u sevmiyorsanız, Grup İlkesi düzenleyicisini kullanarak kapatabilirsiniz.
Windows Copilot'ta reklamları kapatmak mümkün mü?
Şu anda Windows Copilot'ta reklamları devre dışı bırakma seçeneği bulunmuyor. Bu durum kullanıcıları sevindirmese de bir yandan Microsoft'un bunu yapması anlaşılabilir. Google'ın arama motorunun tekelinde olunan bir çağda, Microsoft'un bu özellik aracılığıyla -özellikle de Bing ve Copilot’un ücretsiz olarak sunulduğunu düşünüldüğünde- bir tür gelir oluşturmayı istemesi doğal karşılanabilir.
Bununla birlikte reklamları entegre etmek bariz bir para kazanma stratejisi olsa da, durumu dengelemek gerekiyor. En nihayetinde kullanıcılar Windows için zaten ödeme yapmışken belki de Copilot içindeki reklamların isteğe bağlı hale gelmesi gerekebilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.