Yapay zeka asistanı Windows 11 Copilot, reklam vermeye başladı

Tam Boyutta Gör Şaşırtıcı olmayan bir şekilde Microsoft, Windows 11'deki Windows Copilot'a reklamlar yerleştirmeye başladı. Reklamlar, "Amazon Prime ile Netflix'i karşılaştır" gibi belirli arama sorgularında görülebilse de her zaman ortaya çıkmıyorlar. Windows Copilot, Bing yapay zekasına dayanan yeni sanal asistan konumunda ve Cortana’nın yerini almak için piyasaya sürüldü.

Copilot, reklamlarla birlikte geldi

Windows Copilot, Microsoft Edge'in WebView'u içinde Bing Sohbet’i kullanarak çalıştığı için aslında reklamlar büyük bir sürpriz değil. Google uzun süredir platformlarındaki reklamlardan yararlanırken, Microsoft da benzer bir yaklaşım benimsiyor gibi görünüyor. Bununla birlikte kullanıcılar Bing'deki reklamlar kabul edebilseler de Windows 11 işletim sisteminde yerleşik bir özellik olan Windows Copilot'a gelen reklamlardan memnun değiller.

Tam Boyutta Gör Windows Copilot'un mevcut önizlemesi mevcut haliyle hantal ve pek yetenekli değil ancak bu atılmış ilk adım ve Microsoft, daha derin entegrasyon için çalışıyor. Örneğin, yakında paragraflar ve binlerce kelimeyle dolu bir Word belgesi açabilecek ve Copilot'tan bunu özetlemesini isteyebileceksiniz. Öte yandan Copilot, Microsoft'un tüm yapay zeka çalışmalarını bir araya getiren bir platform. Bu, Copilot'un ekranınızda açık olan uygulama ve çok daha fazlası dahil olmak üzere bağlamı anlamasını sağlıyor. Ancak, henüz sesinizi veya sohbetinizi kullanarak uygulamaları açmaya hazır değil.

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Neyse ki, Copilot cihazda çok az yer kaplıyor ve isteğe bağlı. Windows Copilot'u sevmiyorsanız, Grup İlkesi düzenleyicisini kullanarak kapatabilirsiniz.

Windows Copilot'ta reklamları kapatmak mümkün mü?

Şu anda Windows Copilot'ta reklamları devre dışı bırakma seçeneği bulunmuyor. Bu durum kullanıcıları sevindirmese de bir yandan Microsoft'un bunu yapması anlaşılabilir. Google'ın arama motorunun tekelinde olunan bir çağda, Microsoft'un bu özellik aracılığıyla -özellikle de Bing ve Copilot’un ücretsiz olarak sunulduğunu düşünüldüğünde- bir tür gelir oluşturmayı istemesi doğal karşılanabilir.

Bununla birlikte reklamları entegre etmek bariz bir para kazanma stratejisi olsa da, durumu dengelemek gerekiyor. En nihayetinde kullanıcılar Windows için zaten ödeme yapmışken belki de Copilot içindeki reklamların isteğe bağlı hale gelmesi gerekebilir.

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Yapay zeka asistanı Windows 11 Copilot, reklam vermeye başladı