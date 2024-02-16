Windows 11'de "Masaüstünü göster" özelliği varsayılan olarak kapatılıyor

Tam Boyutta Gör Microsoft’un 2019’da başlayan OpenAI yatırımları geçtiğimiz yıl Copilot olarak yazılım devinin tüm hizmetlerine girmeye başladı. Yapılan onlarca milyar dolarlık yatırım neticesinde ise Microsoft, herkesin Windows'ta Copilot kullanmasını istiyor gibi görünüyor. Bu masum “isteğin” son örneği ise sistem tepsisinde Copilot'a yer açmak için "Masaüstünü göster" özelliğini kapatmak oldu.

"Masaüstünü göster" varsayılan olarak kapatılıyor

Hatırlanacağı üzere Microsoft, sistem tepsisindeki "Masaüstünü göster" özelliğinin kaldırarak yerine Copilot yapay zekasına hızlı erişim butonunu koymak istiyor ve bunu test ediyor. Bu değişiklik Windows 11'in zorunlu Şubat 2024 güncellemesiyle birlikte artık son kullanıcılara gönderiliyor. KB5034765'i yükledikten sonra, arama çubuğunun yanındaki Windows Copilot simgesi artık sistem tepsisinin en sağına (saat ve tarih kısmının sağına) taşınıyor.

"Masaüstünü göster" özelliğini ne kadar beğendiğinize bakılmaksızın güncelleme sonrasında bu düşme otomatik olarak kapatılarak yerine Windows Copilot düğmesi konulacak. Bu değişim, ABD, Birleşik Krallık ve AB dışındaki (Türkiye gibi) bölgelerde yaşıyorsanız geçerli olacak.

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"Masaüstünü göster" özelliği onlarca yıldır Windows’un bir parçası ve pencereler arasında kaybolunduğunda her şeyi simge durumuna küçültmek için hızlı bir seçenek. Microsoft bu özelliği Windows 11’den kaldırmıyor ancak varsayılan olarak artık kapalı konumuna getiriyor.

Masaüstünü Göster düğmesi nasıl açılır?

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Ayarlar > Kişiselleştirme > Görev Çubuğu bölümüne gelin Bu sayfadaki "Görev çubuğu davranışları" bölümüne tıklayın ve "Masaüstünü göstermek için görev çubuğunun en uzak köşesini seç" seçeneğini etkinleştirin.

Tüm bunlara ek olarak Microsoft, KB5034765 veya daha yeni sürümlerde Masaüstünü Göster özelliğini bazı kişiler için kapattığını söylüyor. Yani bazılarında herhangi bir değişiklik olmayacak, ancak bu önümüzdeki haftalarda değişecektir.

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Windows 11'de "Masaüstünü göster" özelliği kapatılıyor