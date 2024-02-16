Windows 11'de "Masaüstünü göster" özelliği varsayılan olarak kapatılıyor

"Masaüstünü göster" varsayılan olarak kapatılıyor
Hatırlanacağı üzere Microsoft, sistem tepsisindeki "Masaüstünü göster" özelliğinin kaldırarak yerine Copilot yapay zekasına hızlı erişim butonunu koymak istiyor ve bunu test ediyor. Bu değişiklik Windows 11'in zorunlu Şubat 2024 güncellemesiyle birlikte artık son kullanıcılara gönderiliyor. KB5034765'i yükledikten sonra, arama çubuğunun yanındaki Windows Copilot simgesi artık sistem tepsisinin en sağına (saat ve tarih kısmının sağına) taşınıyor.
"Masaüstünü göster" özelliği onlarca yıldır Windows’un bir parçası ve pencereler arasında kaybolunduğunda her şeyi simge durumuna küçültmek için hızlı bir seçenek. Microsoft bu özelliği Windows 11’den kaldırmıyor ancak varsayılan olarak artık kapalı konumuna getiriyor.
Masaüstünü Göster düğmesi nasıl açılır?
- Ayarlar > Kişiselleştirme > Görev Çubuğu bölümüne gelin
- Bu sayfadaki "Görev çubuğu davranışları" bölümüne tıklayın ve "Masaüstünü göstermek için görev çubuğunun en uzak köşesini seç" seçeneğini etkinleştirin.
Tüm bunlara ek olarak Microsoft, KB5034765 veya daha yeni sürümlerde Masaüstünü Göster özelliğini bazı kişiler için kapattığını söylüyor. Yani bazılarında herhangi bir değişiklik olmayacak, ancak bu önümüzdeki haftalarda değişecektir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.