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    Windows 11'de "Masaüstünü göster" özelliği varsayılan olarak kapatılıyor

    Microsoft, Copilot yapay zekasına yer açmak için Windows 11'de bulunan önemli bir kullanım kolaylığı sağlayan "Masaüstünü göster" özelliğini varsayılan olarak kapatıyor.
    Windows 11'de 'Masaüstünü göster' özelliği kapatılıyor Tam Boyutta Gör
    Microsoft’un 2019’da başlayan OpenAI yatırımları geçtiğimiz yıl Copilot olarak yazılım devinin tüm hizmetlerine girmeye başladı. Yapılan onlarca milyar dolarlık yatırım neticesinde ise Microsoft, herkesin Windows'ta Copilot kullanmasını istiyor gibi görünüyor. Bu masum “isteğin” son örneği ise  sistem tepsisinde Copilot'a yer açmak için "Masaüstünü göster" özelliğini kapatmak oldu.

    "Masaüstünü göster" varsayılan olarak kapatılıyor

    Hatırlanacağı üzere Microsoft, sistem tepsisindeki "Masaüstünü göster" özelliğinin kaldırarak yerine Copilot yapay zekasına hızlı erişim butonunu koymak istiyor ve bunu test ediyor. Bu değişiklik Windows 11'in zorunlu Şubat 2024 güncellemesiyle birlikte artık son kullanıcılara gönderiliyor. KB5034765'i yükledikten sonra, arama çubuğunun yanındaki Windows Copilot simgesi artık sistem tepsisinin en sağına (saat ve tarih kısmının sağına) taşınıyor.

    Windows 11'de 'Masaüstünü göster' özelliği kapatılıyor
    "Masaüstünü göster" özelliğini ne kadar beğendiğinize bakılmaksızın güncelleme sonrasında bu düşme otomatik olarak kapatılarak yerine Windows Copilot düğmesi konulacak. Bu değişim, ABD, Birleşik Krallık ve AB dışındaki (Türkiye gibi) bölgelerde yaşıyorsanız geçerli olacak.

    "Masaüstünü göster" özelliği onlarca yıldır Windows’un bir parçası ve pencereler arasında kaybolunduğunda her şeyi simge durumuna küçültmek için hızlı bir seçenek. Microsoft bu özelliği Windows 11’den kaldırmıyor ancak varsayılan olarak artık kapalı konumuna getiriyor.

    Masaüstünü Göster düğmesi nasıl açılır?

    Windows 11'de 'Masaüstünü göster' özelliği kapatılıyor Tam Boyutta Gör

    1. Ayarlar > Kişiselleştirme > Görev Çubuğu bölümüne gelin
    2. Bu sayfadaki "Görev çubuğu davranışları" bölümüne tıklayın ve "Masaüstünü göstermek için görev çubuğunun en uzak köşesini seç" seçeneğini etkinleştirin.

    Tüm bunlara ek olarak Microsoft, KB5034765 veya daha yeni sürümlerde Masaüstünü Göster özelliğini bazı kişiler için kapattığını söylüyor. Yani bazılarında herhangi bir değişiklik olmayacak, ancak bu önümüzdeki haftalarda değişecektir.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    derbentkoylu 4 gün önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 3 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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