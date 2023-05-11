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    Yapay zeka bir enerji şirketinde 250 kişilik işi tek başına yapıyor

    Octopus Energy CEO'su yapay zekanın şirkette 250 kişilik işi üstlendiğini açıkladı. Daha da ilgi çekici olanı devreye alınan sistemin normal çalışanlardan daha fazla müşteri memnuniyeti sağlaması.
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    Yapay zeka bir enerji şirketinde 250 kişilik işi tek başına yapıy Tam Boyutta Gör
    İngiliz enerji şirketi Octopus Energy'nin CEO'su Greg Jackson, devreye aldıkları yapay zekanın 250 çalışanın işini tek başına yaptığını açıkladı. Şirketin birkaç aydır yapay zeka ile denemeler yaptığını belirten deneyimli yönetici bu teknolojiyi çeşitli kurumsal sistemlere entegre ettiklerini söylüyor.

    Şubat ayı itibarıyla yapay zekanın müşteri e-postalarına yanıt vermesine izin verildi. Jackson, şu anda yapay zekanın müşteri e-postalarının üçte birinden fazlasına yanıt verdiğini, bunun da yaklaşık 250 kişi tarafından yapılan bir iş hacmine karşılık geldiğini belirtti.

    Yapay zeka bir enerji şirketinde 250 kişilik işi tek başına yapıy Tam Boyutta Gör

    Müşteriler yapay zekadan daha çok memnun

    Daha da dikkat çekici olan şey yapay zeka tarafından yazılan e-postaların %80 oranında müşteri memnuniyeti sağlaması. Müşteriler yapay zeka yanıtlarını canlı uzmanlardan daha iyi buluyor. Eğitimli çalışanlarda müşteri memnuniyeti oranının %65 seviyesinde olduğunu hatırlatalım.

    Octopus Energy yetkilileri yapay zeka yanıtlarının kişiselleştirildiğini ve gönderilmeden önce incelendiğini söyledi. Yapılan araştırmalar, yapay zeka araçlarının çalışanların verimliliği ve kalitesini artırdığını ortaya koyuyor. Ancak bu araçların en çok fayda sağladığı grup, genellikle daha az vasıflı kişiler oluyor.

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    donanimhabercom Instagram

    Yengeç modunda park: Hyundai e-Corner

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    rocky_balbao 19 saat önce

    TCG Anadolu uçak gemisi değil ki zaten

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    E_Y_B_H_P_T 1 gün önce

    Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.

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