Yapay zeka bir enerji şirketinde 250 kişilik işi tek başına yapıyor

Şubat ayı itibarıyla yapay zekanın müşteri e-postalarına yanıt vermesine izin verildi. Jackson, şu anda yapay zekanın müşteri e-postalarının üçte birinden fazlasına yanıt verdiğini, bunun da yaklaşık 250 kişi tarafından yapılan bir iş hacmine karşılık geldiğini belirtti.
Müşteriler yapay zekadan daha çok memnun
Daha da dikkat çekici olan şey yapay zeka tarafından yazılan e-postaların %80 oranında müşteri memnuniyeti sağlaması. Müşteriler yapay zeka yanıtlarını canlı uzmanlardan daha iyi buluyor. Eğitimli çalışanlarda müşteri memnuniyeti oranının %65 seviyesinde olduğunu hatırlatalım.
Octopus Energy yetkilileri yapay zeka yanıtlarının kişiselleştirildiğini ve gönderilmeden önce incelendiğini söyledi. Yapılan araştırmalar, yapay zeka araçlarının çalışanların verimliliği ve kalitesini artırdığını ortaya koyuyor. Ancak bu araçların en çok fayda sağladığı grup, genellikle daha az vasıflı kişiler oluyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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TCG Anadolu uçak gemisi değil ki zaten
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.