Yapay zeka güvenlik çözümü Google Threat Intelligence duyuruldu

Tam Boyutta Gör Google, üretken yapay zekayı hizmetlerine entegre etmeyi sürdürüyor. Bunun son örneği ise siber güvenlik alanında gerçekleşiyor. Yazılım devi, kısa bir süre önce kuruluşlar için yeni bir Google Cloud güvenlik teklifi olan Google Threat Intelligence’ı duyurdu. Google, yapay zekanın yardımıyla tehdit raporlarının daha hızlı ve daha düşük maliyetle okunmasını hedefliyor.

Google Threat Intelligence, büyük oyunculara hitap ediyor

Google Threat Intelligence, Google'ın milyarlarca sinyalden elde ettiği kendi tehdit içgörülerini, Mandiant'ı uzmanlığını, VirusTotal'ın 1 milyondan fazla kullanıcıdan oluşan küresel topluluğundan elde ettiği içgörüleri ve güvenlik topluluklarından elde edilen açık kaynaklı tehdit raporlarını şirketin Gemini yapay zekasıyla bir araya getiriyor.

Tam Boyutta Gör Google Threat Intelligence, Gemini yapay zeka ailesinin Gemini 1.5 Pro büyük dil modelini kullanıyor. Gemini 1.5 Pro, 1 milyona kadar token desteği ile Google'ın Gemini model ailesinin en geniş bağlam penceresine sahip. Google Threat Intelligence bu pencereden yararlanarak büyük veri kümelerini saniyeler içinde yoğunlaştırma, kötü amaçlı yazılımları tersine mühendislikten geçirme, dosyaları analiz etme, özetler üretme ve daha fazlası gibi zaman alan süreçleri hızlı bir şekilde yerine getiriyor.

Google, Gemini 1.5 Pro'nun gücünü sergilemek için bir örnek de veriyor. Hatırlanacağı üzere 2017 yılında dünyanın dört bir yanındaki hastaneleri, şirketleri ve diğer kuruluşları etkileyen fidye yazılımı saldırısı gerçekleştirilmişti. Google, Gemini 1.5 Pro'nun bu saldırıdaki WannaCry virüsünün kodunu analiz etmesi ve bir kill switch'i tanımlaması için sadece 34 saniye sürdüğünü belirtiyor.

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Google Threat Intelligence aynı zamanda potansiyel saldırılar, bu saldırıların etkileri ve alınması gereken önlemler hakkında da doğal dilde tehdit raporları da hazırlıyor. Ek olarak sistem, bir saldırı gerçekleşmeden önce potansiyel tehditleri izlemek için geniş bir bilgi ağına da sahip. Bu ağ ise Mandiant ve VirusTotal tarafından sağlanıyor.

Yapay zekanın ve büyük dil modellerinin siber güvenlikte kullanılması gerçekten de önemli avantajlar sağlayabilir ancak bazı konuların da gözden geçirilmesi gerekiyor. Hatırlanacağı üzere, bundan birkaç ay önce yapay zekalar için ilk virüsün geliştirildiğini sizlere aktarmıştık. Hackerlar, sistemlerden önce yapay zeka modellerini zehirleyerek daha büyük zararlar verebilir. Buradaki açıkları kapatmak için ise Google, Mandiant'ın uzmanlarıyla çalışacak.

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