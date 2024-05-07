Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Canlı Yayın
    Apple yeni iPad’leri tanıtıyor - Türkçe Simultane Çeviri ile Canlı Yayın

    Yapay zeka güvenlik çözümü Google Threat Intelligence duyuruldu

    Google, yapay zekayı hizmetlerine eklemeyi sürdürüyor. Google Cloud’u Gemini Pro yapay zekasıyla bir araya getiren siber güvenlik çözümü “Google Threat Intelligence” duyuruldu.
    Yapay zeka güvenlik çözümü Google Threat Intelligence duyuruldu Tam Boyutta Gör
    Google, üretken yapay zekayı hizmetlerine entegre etmeyi sürdürüyor. Bunun son örneği ise siber güvenlik alanında gerçekleşiyor. Yazılım devi, kısa bir süre önce kuruluşlar için yeni bir Google Cloud güvenlik teklifi olan Google Threat Intelligence’ı duyurdu. Google, yapay zekanın yardımıyla tehdit raporlarının daha hızlı ve daha düşük maliyetle okunmasını hedefliyor.

    Google Threat Intelligence, büyük oyunculara hitap ediyor

    Google Threat Intelligence, Google'ın milyarlarca sinyalden elde ettiği kendi tehdit içgörülerini, Mandiant'ı uzmanlığını, VirusTotal'ın 1 milyondan fazla kullanıcıdan oluşan küresel topluluğundan elde ettiği içgörüleri ve güvenlik topluluklarından elde edilen açık kaynaklı tehdit raporlarını şirketin Gemini yapay zekasıyla bir araya getiriyor.

    Yapay zeka güvenlik çözümü Google Threat Intelligence duyuruldu Tam Boyutta Gör
    Google Threat Intelligence, Gemini yapay zeka ailesinin Gemini 1.5 Pro büyük dil modelini kullanıyor. Gemini 1.5 Pro, 1 milyona kadar token desteği ile Google'ın Gemini model ailesinin en geniş bağlam penceresine sahip. Google Threat Intelligence bu pencereden yararlanarak büyük veri kümelerini saniyeler içinde yoğunlaştırma, kötü amaçlı yazılımları tersine mühendislikten geçirme, dosyaları analiz etme, özetler üretme ve daha fazlası gibi zaman alan süreçleri hızlı bir şekilde yerine getiriyor.

    Google, Gemini 1.5 Pro'nun gücünü sergilemek için bir örnek de veriyor. Hatırlanacağı üzere 2017 yılında dünyanın dört bir yanındaki hastaneleri, şirketleri ve diğer kuruluşları etkileyen fidye yazılımı saldırısı gerçekleştirilmişti. Google, Gemini 1.5 Pro'nun bu saldırıdaki WannaCry virüsünün kodunu analiz etmesi ve bir kill switch'i tanımlaması için sadece 34 saniye sürdüğünü belirtiyor.

    Google Threat Intelligence aynı zamanda potansiyel saldırılar, bu saldırıların etkileri ve alınması gereken önlemler hakkında da doğal dilde tehdit raporları da hazırlıyor. Ek olarak sistem, bir saldırı gerçekleşmeden önce potansiyel tehditleri izlemek için geniş bir bilgi ağına da sahip. Bu ağ ise Mandiant ve VirusTotal tarafından sağlanıyor.

    Yapay zekanın ve büyük dil modellerinin siber güvenlikte kullanılması gerçekten de önemli avantajlar sağlayabilir ancak bazı konuların da gözden geçirilmesi gerekiyor. Hatırlanacağı üzere, bundan birkaç ay önce yapay zekalar için ilk virüsün geliştirildiğini sizlere aktarmıştık. Hackerlar, sistemlerden önce yapay zeka modellerini zehirleyerek daha büyük zararlar verebilir. Buradaki açıkları kapatmak için ise Google, Mandiant'ın uzmanlarıyla çalışacak.

    Kaynakça https://www.theverge.com/2024/5/6/24150610/google-gemini-cybersecurity-mandiant https://cloud.google.com/blog/products/identity-security/introducing-google-threat-intelligence-actionable-threat-intelligence-at-google-scale-at-rsa/
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 8 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 8 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 8 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    aracın perte çıkması iyi mıdır rover 216 reader at work 1 pdf sülpir 50 mg kullananların yorumları nedir antalyada yaşanır mı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    8.000-10.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A15
    Samsung Galaxy A15
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Laptoplar
    ASUS Notebook Laptop X515EA-BQ868
    ASUS Notebook Laptop X515EA-BQ868
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız