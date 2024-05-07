Yapay zeka güvenlik çözümü Google Threat Intelligence duyuruldu

Google Threat Intelligence, büyük oyunculara hitap ediyor
Google Threat Intelligence, Google'ın milyarlarca sinyalden elde ettiği kendi tehdit içgörülerini, Mandiant'ı uzmanlığını, VirusTotal'ın 1 milyondan fazla kullanıcıdan oluşan küresel topluluğundan elde ettiği içgörüleri ve güvenlik topluluklarından elde edilen açık kaynaklı tehdit raporlarını şirketin Gemini yapay zekasıyla bir araya getiriyor.
Google, Gemini 1.5 Pro'nun gücünü sergilemek için bir örnek de veriyor. Hatırlanacağı üzere 2017 yılında dünyanın dört bir yanındaki hastaneleri, şirketleri ve diğer kuruluşları etkileyen fidye yazılımı saldırısı gerçekleştirilmişti. Google, Gemini 1.5 Pro'nun bu saldırıdaki WannaCry virüsünün kodunu analiz etmesi ve bir kill switch'i tanımlaması için sadece 34 saniye sürdüğünü belirtiyor.
Google Threat Intelligence aynı zamanda potansiyel saldırılar, bu saldırıların etkileri ve alınması gereken önlemler hakkında da doğal dilde tehdit raporları da hazırlıyor. Ek olarak sistem, bir saldırı gerçekleşmeden önce potansiyel tehditleri izlemek için geniş bir bilgi ağına da sahip. Bu ağ ise Mandiant ve VirusTotal tarafından sağlanıyor.
Yapay zekanın ve büyük dil modellerinin siber güvenlikte kullanılması gerçekten de önemli avantajlar sağlayabilir ancak bazı konuların da gözden geçirilmesi gerekiyor. Hatırlanacağı üzere, bundan birkaç ay önce yapay zekalar için ilk virüsün geliştirildiğini sizlere aktarmıştık. Hackerlar, sistemlerden önce yapay zeka modellerini zehirleyerek daha büyük zararlar verebilir. Buradaki açıkları kapatmak için ise Google, Mandiant'ın uzmanlarıyla çalışacak.Kaynakça https://www.theverge.com/2024/5/6/24150610/google-gemini-cybersecurity-mandiant https://cloud.google.com/blog/products/identity-security/introducing-google-threat-intelligence-actionable-threat-intelligence-at-google-scale-at-rsa/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.