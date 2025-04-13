AI Günlükleri: Yapay zeka dünyasında bu hafta (13 Nisan 2025)

Son dönemde gündelik hayatta çok daha yaygın biçimde kullanılmaya başlanan yapay zeka teknolojileri hızla gelişmeye devam ediyor. Neredeyse her gün bu alanda dikkat çekici bir gelişme yaşanırken, önemli eşikler de bir bir aşılıyor. "AI Günlükleri" serimizde, önümüzdeki dönemde dünyadaki hayatı kayda değer ölçüde değiştirme potansiyeline sahip olan bu teknolojik devrimin gelişimini düzenli olarak kayıt altına almaya devam ediyoruz.

Yapay Zeka Dünyasında Bu Hafta Neler Yaşandı?

Yapay zeka dünyasında bu haftanın öne çıkan ismi Google oldu. Bu hafta Cloud Next etkinliğinde önemli duyurular yapan Google, özellikle yapay zeka tarafında dikkat çekici adımlar attı. Tabii OpenAI ve Anthropic gibi rakip şirketler de bu haftayı boş geçmedi. İşte bu hafta yapay zeka dünyasında öne çıkan gelişmeler:

Google'ın Cloud Next Etkinliği Önemli Duyurulara Sahne Oldu

Tam Boyutta Gör Etkileyici bir performans sergileyen Gemini 2.5 ile yapay zeka alanında ne kadar iddialı olduğunu gösteren Google, bu hafta yapay zeka ile bağlantılı önemli duyurular yaptı. Bunlardan ilki Gemini 2.5 Flash oldu. Adından da anlaşılacağı üzere Gemini 2.5'in daha hızlı ve daha kompakt bir versiyonu olan Gemini 2.5 Flash, geliştiricilere yönelik hizmet sunan Vertex AI platformunda kullanılmaya başlandı.

Google, arama motorundaki yapay zeka moduna da yeni özellikler ekledi. Bunlardan biri de geçtiğimiz yıl Project Astra adı altında duyurulan canlı görüntü özerinden arama yapma özelliği oldu.Project Astra, kullanıcıların doğrudan kameralarındaki görüntüyü kullanarak Google'a soru sormalarını mümkün hâle getiriyor. Ayrıca Google'ın arama motoru artık kıyaslama yapma ya da ucu açık soruları yanıtlama gibi akıl yürütmesi gereken soruları da cevaplayabiliyor.

Google'ın bu hafta yaptığı belki de en önemli duyuru ise AI ajanları ile ilgili oldu. Yakında çok daha yaygın hâle gelmesi beklenen AI ajanlarını tek çatı altında toplayacak Agentspace platformunu tanıtan Google, bunun yanı sıra bu AI ajanlarının birbirleriyle iletişim kurup birlikte çalışmalarını sağlayacak Agent2Agent protokolünü de kullanıma sundu. İnternette bilgi akışı arama motorlarından bu AI ajanlarına doğru kaydığı için, Google'ın da Agentspace ile bu yeni dönemde baş köşedeki yerini korumaya çalışacağı düşünülüyor.

Yapay zeka internet sitelerinin sonunu getirebilir 3 hf. önce eklendi

Son olarak Google bir de yapay zeka işlemcisi tanıttı. Irenwood adını taşıyan bu TPU (Tensor İşlem Birimi), yeni nesil Gemini modellerinin gelişmiş ihtiyaçlarına yanıt vermek için tasarlandı. Google, bu işlemcinin simüle edilmiş akıl yürütme gibi ileri seviye görevleri mümkün kılacağını belirtiyor.

Kawasaki Corleo Resmi Olarak Tanıtıldı

Geçtiğimiz hafta ilk videolarını görmeye başladığımız Kawasaki Corleo bu hafta resmi olarak sergilendi. Dört ayaklı bu robot, binek hayvanlara modern bir yorum getiriyor. 4 ayağı da bağımsız olarak hareket edebilen platform, zorlu sahalarda kolay bir şekilde gezinebiliyor. Robotun eğeri ve kafası ise biraz daha motosiklet deneyimi için tasarlanmış. Robot sadece komutları değil kullanıcının vücut hareketlerini de algılayabiliyor. Kawasaki Corleo enerjisini ise 1500cc hidrojen motorundan alıyor. Corleo'nun 2050'den önce piyasaya çıkması gibi bir plan yok ama böyle bir aracın varlığı bile robotik tarafında ne kadar mesafe alındığını göstermek açısından önemli.

ChatGPT Artık Geçmiş Konuşmalara Referansta Bulunabiliyor

ChatGPT'nin hafıza özelliklerini daha da ilerleten OpenAI, ChatGPT'nin bundan sonra konuşmalar sırasında eski konuşmalara referansta bulunabileceğini açıkladı. Yapay zeka, kullanıcılarla daha önce yaptığı konuşmaları hatırlayacak ve bağlantılı bir konu gündeme geldiğinde geçmiş sohbetleri de kullanacak. Bu gelişmiş hafıza özelliklerinin kademeli olarak kullanıcılara sunulması bekleniyor.

Diğer yandan OpenAI, GPT-4'ün emekliye ayrılacağını, 30 Nisan'dan itibaren ChatGPT'nin tamamen GPT-4o'ya geçeceğini duyurdu.

Yapay Zeka ile Üretilen Videolarda Devamlılık Sağlanıyor

Stanford, Berkeley, Austin gibi üniversitelerdeki araştırmacılar Nvidia ile birlikte dikkat çekici bir çalışmaya imza attılar. Ekip, Test-Time Training (TTT) adı verilen yeni bir metot kullanarak bir dakikalık kesintisiz bir Tom ve Jerry videosu üretmeyi başardı. Bu örnek video, yapay zekanın video içinde devamlılık sağlayacak seviyeye epey yaklaştığını gösteriyor.

Test-Time Training (TTT) katmanları, yapay zekanın sadece eğitim sırasında değil, kullanım aşamasında da öğrenmeye devam etmesini sağlıyor. Video sentezi sırasında model, giriş verilerinden (örneğin sahne içeriği, karakter hareketleri) aldığı güncel sinyallere göre bu katmanlar aracılığıyla ağırlıklarını lokal olarak güncelliyor. Model bu sayede video boyunca değişen sahne dinamiklerine, kamera açılarına ya da karakterler arası etkileşimlere daha duyarlı hâle geliyor.

Amazon, Yeni Ses ve Video Üretme Araçlarını Tanıttı

Son dönemde yapay zeka alanında dikkat çekici işlere imza atan Amazon, bu hafta video üretme hem de ses üretme tarafında yeni AI araçlarını tanıttı.

Amazon, sesi yerel olarak işleyebilen ve kulağa doğal gelen konuşmalar üretebilen yeni üretken yapay zeka modeli Nova Sonic'i tanıttı. Nova Sonic, Amazon’un erken dönem dijital asistanı Alexa’dan çok daha esnek ve insan benzeri bir konuşma deneyimi sunuyor.

Amazon, video tarafında ise yapay zeka aracının kabiliyetlerini geliştirdii İlk olarak aralık ayında kullanıma sunulan Nova Reel 1.1, artık 2 dakikalık videolar üretebiliyor.

ChatGPT Mart Ayında En Çok İndirilen Uygulama Oldu

Tam Boyutta Gör ChatGPT'ye görsel üretme özelliklerinin eklenmesi, uygulamanın indirme sayısında patlama yaşanmasını sağladı. Sosyal medyada hızla yayılan Studio Ghibli esintili görseller, yeni kullanıcıları da ChatGPT'ye çekti. Bu sayede Instagram ve TikTok gibi güçlü rakipleri geride bırakan ChatGPT, mart ayında en çok indirilen uygulama oldu.

Yapay Zekanın Kullanım Maliyeti Düşerken, Eğitme Maliyeti Artıyor

Stanford Üniversitesi tarafından yayınlanan rapora göre yapay zekanın kullanım maliyeti hızla düşüyor. ChatGPT gibi büyük dil modellerini kullanmanın maliyeti sadece 18 ayda 280 kat düştü. Ne var ki buna ters orantılı olarak bu yapay zekaları eğitmenin maliyeti giderek artıyor. Dil modellerini daha da büyütüp geliştirebilmek için gereken kaynak kullanımı arttığı için, şirketlerin yeni modelleri eğitmek için harcadığı paralar da giderk artıyor.

OpenAI ile Elon Musk Arasındaki Kavga Büyüyor

OpenAI'ın kurucularından olan Elon Musk ile şirketin mevcut yönetimi arasındaki kavga büyüyor. Hatırlarsanız Musk kuruluş amaçlarından uzaklaştığı gerekçesiyle şirketi eleştirmiş ve bu şikayetini mahkemeye taşımıştı. Şimdi OpenAI da Elon Musk'a karşı dava açtı. Musk, OpenAI'a kasıtlı olarak zarar vermekle suçlanıyor. OpenAI, Musk'ın eylemlerinin şirketin iç yönetimini ve misyonunu tehdit ettiğini savunuyor.

Öte yandan OpenAI'ın eski çalışanlarından oluşan 12 kişilik bir grup ise ortak bir bildiri yayınlayarak Elon Musk'a destek verdi. Musk gibi bu eski çalışanlar da kâr amacı gütmeyen bir girişim olarak destek verdikleri şirketin orijinal misyonundan uzaklaştığını savunuyor.

DaVinci Resolve'a 100'den Fazla Yeni Yapay Zeka Özelliği Eklendi

Tam Boyutta Gör Kurguyla uğraşanların en çok başvurduğu programlardan biri olan DaVinci Resolve'a 100'den fazla yapay zeka özelliği eklendi. Bunların başında metin ile videoları eşleme özelliği geliyor. Elinizdeki dağınık hâldeki videoları alakalı metin ya da senaryoyla birlikte DaVinci'ye yüklediğinizde, DaVinci o metni baz alarak klipleri zaman çizelgesine sıralı olarak ekleyebilecek. Diğer yandan uygulamaya AI ile ses üretme özelliği de eklendi. Kullanıcılar, Eleven Labs gibi harici platformları kullanmadan, doğrudan DaVinci üzerinden AI'ya seslendirme yaptırabilecek.

Canva da Yapay Zeka Özelliklerini Güçlendirdi

DaVinci gibi görsel ve video düzenleme tarafında sıkça kullanılan Canva da yapay zeka özelliklerine yenilerini ekledi. Canva'nın yeni AI özelliklerinin başında sesli komut özelliği geliyor. Canva'da metin üretiminden görsel düzenlemeye, sunum oluşturmaktan yeniden boyutlandırmaya kadar her işlem sesli komutlar ile gerçekleştirilebilecek. Diğer yandan arka plan değiştirme, obje silme ve ışık düzenine göre gerçekçi görsel montajı gibi özellikler de AI ile daha gelişmiş hâle getirildi.

Yapay Zeka Dünyasından Kısa Kısa

Uluslararası Enerji Ajansı ’nın (IEA) yayımladığı yeni rapora göre, veri merkezlerinin küresel elektrik tüketimindeki payı önümüzdeki beş yıl içinde iki katına çıkacak. Bu enerji tüketiminin başlıca sorumlusu ise yapay zeka olacak.

’nın (IEA) yayımladığı yeni rapora göre, veri merkezlerinin küresel elektrik tüketimindeki payı önümüzdeki beş yıl içinde iki katına çıkacak. Bu enerji tüketiminin başlıca sorumlusu ise yapay zeka olacak. Samsung, akıllı ev robotu Ballie 'nin bu yaz satışa çıkacağını duyurdu. Robot bir topu andıran Ballie, yapay zekası için Google Gemini'a bel bağlıyor.

'nin bu yaz satışa çıkacağını duyurdu. Robot bir topu andıran Ballie, yapay zekası için Google Gemini'a bel bağlıyor. Yapay zeka dünyasının önemli firmalarından Anthropic , abonelik planlarına Max olarak adlandırdığı yeni bir plan ekledi. Profesyonel kullanıcıları hedefleyen 200 dolarlık bu plan, çok daha yüksek kullanım limiti sağlıyor.

, abonelik planlarına Max olarak adlandırdığı yeni bir plan ekledi. Profesyonel kullanıcıları hedefleyen 200 dolarlık bu plan, çok daha yüksek kullanım limiti sağlıyor. YouTube , özellikle içerik üreticileri için epey kullanışlı olacak bir AI destekli müzik üretme aracı çıkardı. Tamamen ücretsiz olarak kullanıcılara sunulan bu araç, telifsiz müzikler yaratıp videolara eklemek için kullanılabilecek.

, özellikle içerik üreticileri için epey kullanışlı olacak bir AI destekli müzik üretme aracı çıkardı. Tamamen ücretsiz olarak kullanıcılara sunulan bu araç, telifsiz müzikler yaratıp videolara eklemek için kullanılabilecek. Eski OpenAI yöneticisi Mira Murati 'nin yeni yapay zeka şirketi Thinking Machines Lab 10 milyar dolar değerlemeyle 2 milyar dolar yatırım almayı hedefliyor. Murati'nin OpenAI'dan pek çok önemli transfer etmiş olması, bu hedefine ulaşmasını sağlayacak gibi görünüyor.

'nin yeni yapay zeka şirketi Thinking Machines Lab 10 milyar dolar değerlemeyle 2 milyar dolar yatırım almayı hedefliyor. Murati'nin OpenAI'dan pek çok önemli transfer etmiş olması, bu hedefine ulaşmasını sağlayacak gibi görünüyor. Netflix , dijital platformuna yapay zeka destekli arama özelliği eklemek için OpenAI ile birlikte çalışıyor. Yakında platforma kullanıcılara içerik seçme konusunda yardımcı olacak yeni yapay zeka özellikleri eklenebilir.

, dijital platformuna yapay zeka destekli arama özelliği eklemek için OpenAI ile birlikte çalışıyor. Yakında platforma kullanıcılara içerik seçme konusunda yardımcı olacak yeni yapay zeka özellikleri eklenebilir. Apple'ın efsanevi tasarım şefi Jony Ive , OpenAI'ın başındaki isim olan Sam Altman ile birlikte kurduğu şirketi OpenAI'a satmaya hazırlanıyor. "Ekransız bir yapay zeka telefonu" olarak tanımlanan tuhaf bir cihaz üzerinde de çalışan bu şirket için OpenAI'ın 500 milyon doları gözden çıkaracağı konuşuluyor.

, OpenAI'ın başındaki isim olan Sam Altman ile birlikte kurduğu şirketi OpenAI'a satmaya hazırlanıyor. "Ekransız bir yapay zeka telefonu" olarak tanımlanan tuhaf bir cihaz üzerinde de çalışan bu şirket için OpenAI'ın 500 milyon doları gözden çıkaracağı konuşuluyor. Hollywood'u yapay zekayı benimsemeye davet eden usta yönetmen James Cameron, bu teknolojilerin özellikle görsel efekt maliyetlerini kayda değer ölçüde düşürebileceğine dikkat çekti.

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Yapay zeka dünyasında bu hafta: 13 Nisan 2025