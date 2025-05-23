Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Anthropic, şimdiye kadarki en güçlü yapay zeka modeli Claude 4'ü piyasaya sürdü

    Anthropic, Claude Opus 4 ve Claude Sonnet 4 isimli yeni gelişmiş yapay zeka modellerini tanıttı. Özellikle programlama görevlerinde başarılı olan modeller hibrit yapısıyla dikkat çekiyor.

    Anthropic, en güçlü yapay zeka modeli Claude 4'ü piyasaya sürdü Tam Boyutta Gör
    Anthropic, endüstrideki en iyi yapay zeka modelleri arasında olduğunu iddia ettiği iki yeni modeli tanıttı: Claude Opus 4 ve Claude Sonnet 4. Bu modeller, şirketin yeni Claude 4 ailesinin üyeleri içerisinde yer alıyor ve büyük veri kümelerini analiz etme, uzun vadeli görevleri yürütme ve karmaşık işlemleri gerçekleştirme yetenekleriyle öne çıkıyor.

    Claude Opus 4 ve Sonnet 4 neler sunuyor?

    Anthropic, her iki modelin de özellikle programlama görevlerinde iyi performans gösterecek şekilde geliştirildiğini ve bu sayede kod yazmak ve düzenlemek için çok uygun olduklarını söylüyor.

    Hem ücretli hem de ücretsiz kullanıcılar Sonnet 4'e erişebilecek ancak yalnızca ödeme yapan kullanıcılar Opus 4'ü kullanabilecek. Anthropic'in API'si için, Amazon'un Bedrock platformu ve Google'ın Vertex AI'ı aracılığıyla Opus 4, girdi için milyon belirteç (token) başına 15 dolar, çıktı için 75 dolar fiyattan sunuluyor. Sonnet 4 için ise fiyatlar girdi için 3 dolar, çıktı için 15 dolar olarak belirlendi. 

    Anthropic, bu modellerle gelirini önemli ölçüde artırmayı hedefliyor. eski OpenAI araştırmacıları tarafından kurulan şirket, bu yıl 2,2 milyar dolar gelir hedeflerken, 2027'de bu rakamı 12 milyar dolara çıkarmayı planlıyor. Bu hedefler doğrultusunda şirket, Amazon ve diğer yatırımcılardan milyarlarca dolar topladı ve 2.5 milyar dolarlık bir kredi anlaşması imzaladı.

    Anthropic, en güçlü yapay zeka modeli Claude 4'ü piyasaya sürdü Tam Boyutta Gör
    Opus 4, bir modelin kodlama yeteneklerini değerlendirmek için tasarlanmış olan SWE-bench Verified'da Google'ın Gemini 2.5 Pro'sunu ve OpenAI'nin o3 ve GPT-4.1'ini geride bırakmayı başarıyor. Ancak multimodal testler (MMMU, GPQA Diamond) gibi alanlarda OpenAI’nin o3 modelinin gerisinde kalıyor. 

    Sonnet 4 iseSonnet 3.7’nin doğrudan yerine geçecek şekilde geliştirildi ve özellikle kodlama ve matematik görevlerinde daha başarılı performans sunuyor.

    Anthropic, her iki modelin de hibrit yapıda oldupunu söylüyor. Bu sayede, hem anlık cevaplar verebiliyor hem de derinlemesine düşünerek daha karmaşık problemleri çözebiliyorlar. Muhakeme modu açıkken, modeller cevap vermeden önce belirli bir soruna olası çözümleri değerlendirmek için daha fazla zamana ihtiyaç duyuyor.

    Modeller ayrıca, arama motorları gibi birden fazla aracı paralel olarak kullanabiliyor ve cevapların kalitesini artırmak için muhakeme ve araçlar arasında dönüşümlü olarak çalışabiliyor. Bunun yanında, görevleri daha doğru bir şekilde halletmek için bilgileri hafızasına kaydedebiliyorlar.

    Anthropic ayrıca, geliştiriciler için geliştirdiği Claude Code aracını da yükselttiğini açıkladı. Geliştiricilerin Anthropic'in modelleri üzerinden belirli görevleri doğrudan bir terminalden çalıştırmalarına olanak tanıyan Claude Code, artık IDE'lerle entegre oluyor ve geliştiricilerin onu üçüncü taraf uygulamalarla bağlamasına olanak tanıyan bir SDK sunuyor. GitHub eklentisi ile Claude Code, inceleme yorumlarına yanıt verebiliyor ve hata düzeltmeleri yapabiliyor.

    Kaynakça https://techcrunch.com/2025/05/22/anthropics-new-claude-4-ai-models-can-reason-over-many-steps/ https://www.anthropic.com/news/claude-4
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Türkiye'nin ilk melodili yolu kullanıma açıldı

    Profil resmi
    Richard Parker 40 dakika önce

    para getirisi olunca full dolu son sitemi nasıl da getiriyor haşmetli devletimiz

    Profil resmi
    turkelvis 1 gün önce

    Klasik müzik çalıyormuş, Angaranın bağlarını isterük

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    oto branda yedek subay celp dönemleri gaz ayarı nasıl yapılır televizyon kendi kendine kanal değiştiriyor yoho dolandırıcılığı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Apple iPhone 12
    Apple iPhone 12
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    MSI NB MODERN 15
    MSI NB MODERN 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum