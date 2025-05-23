Anthropic, şimdiye kadarki en güçlü yapay zeka modeli Claude 4'ü piyasaya sürdü

Tam Boyutta Gör Anthropic, endüstrideki en iyi yapay zeka modelleri arasında olduğunu iddia ettiği iki yeni modeli tanıttı: Claude Opus 4 ve Claude Sonnet 4. Bu modeller, şirketin yeni Claude 4 ailesinin üyeleri içerisinde yer alıyor ve büyük veri kümelerini analiz etme, uzun vadeli görevleri yürütme ve karmaşık işlemleri gerçekleştirme yetenekleriyle öne çıkıyor.

Claude Opus 4 ve Sonnet 4 neler sunuyor?

Anthropic, her iki modelin de özellikle programlama görevlerinde iyi performans gösterecek şekilde geliştirildiğini ve bu sayede kod yazmak ve düzenlemek için çok uygun olduklarını söylüyor.

Hem ücretli hem de ücretsiz kullanıcılar Sonnet 4'e erişebilecek ancak yalnızca ödeme yapan kullanıcılar Opus 4'ü kullanabilecek. Anthropic'in API'si için, Amazon'un Bedrock platformu ve Google'ın Vertex AI'ı aracılığıyla Opus 4, girdi için milyon belirteç (token) başına 15 dolar, çıktı için 75 dolar fiyattan sunuluyor. Sonnet 4 için ise fiyatlar girdi için 3 dolar, çıktı için 15 dolar olarak belirlendi.

Anthropic, bu modellerle gelirini önemli ölçüde artırmayı hedefliyor. eski OpenAI araştırmacıları tarafından kurulan şirket, bu yıl 2,2 milyar dolar gelir hedeflerken, 2027'de bu rakamı 12 milyar dolara çıkarmayı planlıyor. Bu hedefler doğrultusunda şirket, Amazon ve diğer yatırımcılardan milyarlarca dolar topladı ve 2.5 milyar dolarlık bir kredi anlaşması imzaladı.

Tam Boyutta Gör Opus 4, bir modelin kodlama yeteneklerini değerlendirmek için tasarlanmış olan SWE-bench Verified'da Google'ın Gemini 2.5 Pro'sunu ve OpenAI'nin o3 ve GPT-4.1'ini geride bırakmayı başarıyor. Ancak multimodal testler (MMMU, GPQA Diamond) gibi alanlarda OpenAI’nin o3 modelinin gerisinde kalıyor.

Sonnet 4 iseSonnet 3.7’nin doğrudan yerine geçecek şekilde geliştirildi ve özellikle kodlama ve matematik görevlerinde daha başarılı performans sunuyor.

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Anthropic, her iki modelin de hibrit yapıda oldupunu söylüyor. Bu sayede, hem anlık cevaplar verebiliyor hem de derinlemesine düşünerek daha karmaşık problemleri çözebiliyorlar. Muhakeme modu açıkken, modeller cevap vermeden önce belirli bir soruna olası çözümleri değerlendirmek için daha fazla zamana ihtiyaç duyuyor.

Modeller ayrıca, arama motorları gibi birden fazla aracı paralel olarak kullanabiliyor ve cevapların kalitesini artırmak için muhakeme ve araçlar arasında dönüşümlü olarak çalışabiliyor. Bunun yanında, görevleri daha doğru bir şekilde halletmek için bilgileri hafızasına kaydedebiliyorlar.

Anthropic ayrıca, geliştiriciler için geliştirdiği Claude Code aracını da yükselttiğini açıkladı. Geliştiricilerin Anthropic'in modelleri üzerinden belirli görevleri doğrudan bir terminalden çalıştırmalarına olanak tanıyan Claude Code, artık IDE'lerle entegre oluyor ve geliştiricilerin onu üçüncü taraf uygulamalarla bağlamasına olanak tanıyan bir SDK sunuyor. GitHub eklentisi ile Claude Code, inceleme yorumlarına yanıt verebiliyor ve hata düzeltmeleri yapabiliyor.

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