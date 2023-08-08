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    Yapay zeka sayesinde klavye sesiniz yüzünden verileriniz çalınabilir

    Yapay zeka algoritmaları her alanda kullanılmaya devam ediyor. Yapılan son araştırmada yapay zeka ile eğitilen bir modelin klavye seslerinden yararlanarak verilerinizi çalabileceği ortaya çıkartıldı.
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    Yapay zeka, klavye sesinizi dinleyerek verilerinizi çalabiliyor Tam Boyutta Gör
    Eğer sık sık konferans görüşmesi yapıyorsanız mikrofonunuz açıkken bilgisayarınızda bir şeyler yazmayı yeniden düşünmek isteyebilirsiniz. Zira yapılan son çalışmada İngiliz araştırmacılar konferans görüşmelerinde klavye tuş vuruşlarını çözmek için yapay zekayı başarılı bir şekilde eğitti. Eğitilen model, son derece yüksek doğruluk oranıyla sadece yazı sesinizi dinleyerek ne yazdığınızı belirleyebiliyor.

    Klavye sesiniz yüzünden verileriniz çalınabilir

    Yapılan araştırmada insanların bir şifre yazarken genellikle ekranlarını veya klavyelerini gizlediklerini ancak klavyelerinin sesini gizlemek için genellikle hiçbir şey yapmadıklarını belirtiyor. Bununla birlikte yapay zeka ise hassas e-postalar veya belgeler de dahil olmak üzere bilgisayarınızda yazmış olduğunuz hemen her şeyi doğru bir şekilde tespit edebiliyor. Makaleye göre, yapay zeka yakındaki bir telefon tarafından kaydedilen tuş vuruşlarıyla eğitildiğinde yüzde 95 doğruluk oranına ulaştı. Kayıt işlemi Zoom görüşmesi tarafında yapıldığında ise modelin doğruluğu yüzde 93 oldu.

    Yapay zeka, klavye sesinizi dinleyerek verilerinizi çalabiliyor Tam Boyutta Gör
    Araştırmaya göre yapay zeka çoğu durumda mükemmel bir şekilde yazılanı belirleyemiyor ancak genellikle yaptığı hata, bir tuş vuruşunu kaçırmayı veya yanlış algılamayı içeriyordu. Dolayısıyla bu küçük yanılgı bilgisayar korsanlarının işini ciddi oranda kolaylaştırmaya yetebilir.

    Bununla birlikte elbette yapay zekanın çalışması için öncelikle eğitilmesi gerekiyor. Sadece eğitim de yeterli değil, aynı zamanda saldırganın hedefin klavyesinde tuş vuruş seslerini en azından temiz bir şekilde kaydetmesi gerekiyor. İlgili çalışmada yapay zeka bir MacBook Pro ve iPhone 13 mini kullanılarak eğitildi. Araştırmacılar daha sonra bilgisayarda her bir tuşa 25 kez bastı ve yaklaşık 15 santim uzaklıktaki telefonla bu sesleri kaydetti.

    Ancak ciddi bir şekilde endişelenmeye de gerek yok zira çoğu kişi farklı bir klavye veya dizüstü bilgisayar kullanıyor. Bunların çoğunda klavye sesi neredeyse tamamen farklı. Dolayısıyla modelin hedefe uygun olarak eğitilmesi önemli. Kendinizi korumak için ise hassas bilgileri yazarken yazma sitilinizi değiştirebilir veya arka plan gürültüsü oluşturabilirsiniz.

    Kaynakça https://www.pcmag.com/news/ai-can-now-steal-your-passwords-by-listening-to-your-keystrokes https://arxiv.org/abs/2308.01074
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