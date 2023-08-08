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    Bing yapay zekası mobil Chrome ve Safari tarayıcılara geliyor

    Microsoft, yapay zekalı Bing Sohbet’i Edge’e özel olmaktan çıkararak farklı tarayıcılara getirmişti. Yazılım devi şimdi de Bing Sohbet’in mobil Chrome ve Safari tarayıcılara geleceğini duyurdu.
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    Bing yapay zekası mobil Chrome ve Safari tarayıcılara geliyor Tam Boyutta Gör
    Temmuz ayının sonlarında Microsoft, ChatGPT benzeri Bing Sohbet'in Chrome ve Safari gibi üçüncü taraf tarayıcılarda belirli kullanıcılar için test edildiğini doğrulamıştı. Şimdi ise şirket, Bing Sohbet'in hem web hem de mobil cihazlar dahil olmak üzere üçüncü taraf tarayıcılarda "yakında" kullanıma sunulacağını duyurdu.

    Bing Sohbet mobil tarayıcılar geliyor

    Microsoft, yapay zeka destekli Bing Sohbet'i mobil Chrome ve Safari gibi üçüncü taraf tarayıcılara getiriyor. Microsoft’un bu hamlesi yeni Bing’in daha kapsayıcı olmaya başladığı bir dönemde geldi. Zira firma, Bing Sohbet’i masaüstü üçüncü taraf tarayıcılara da getirmiş durumda. Bununla birlikte Microsoft yaptığı açıklamada, “Yolculuğumuzun bu aşamasında Bing, özetlenmiş yanıtların, görüntü oluşturmanın ve daha fazlasının inanılmaz değerini geniş bir kitleye gösterme olanağı sunuyor” dedi. Ancak daha uzun konuşmalar ve sohbet geçmişi gibi önemli temel özellikler mobil ve masaüstü Edge’e özel olmaya devam ediyor.

    Microsoft, Bing Sohbet'e erişimi Temmuz ayı sonunda üçüncü taraf masaüstü tarayıcılarda kullanıma açmıştı. Fakat bu sürüm de de sınırlamalar bulunurken firma, Chrome ve Safari'de istem başına yalnızca 2.000 kelime sunarken Edge'de 4.000 kelime sunuyordu. Bing Sohbet, OpenAI'ın ChatGPT-4'ü tarafından destekleniyor ancak Bing Sohbet'in Bing Arama'ya erişimi sayesinde, modelin eğitilmesinden bu yana gerçekleşen olaylarla ilgili bilgilere erişmesine olanak tanıyan, üzerine inşa edildiği sistemden daha güncel bilgiler sunuyor. Üçüncü taraf tarayıcı erişimine ek olarak, Bing Sohbet'in en yeni sürümü çok modlu arama da sunacak, yani kullanıcılar bir fotoğraf yükleyebilecek ve yapay zekanın içeriği hakkında belirli soruları yanıtlamasını sağlayabilecek.

    Kaynakça https://www.engadget.com/microsofts-bing-chat-is-available-in-chrome-and-safari-mobile-191240880.html https://blogs.bing.com/search/august-2023/Celebrating-6-months-of-the-new-AI-powered-Bing
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