Üretken yapay zeka modeli Samsung Gauss tanıtıldı: Galaxy S24’te olabilir!

Karşınızda Samsung Gauss
Samsung Research tarafından geliştirilen Samsung Gauss, firmanın üretken yapay zeka için vizyonunu ve rekabette geride kalmama arzusunu gösteriyor. Samsung Gauss şu anda şirket çalışanları tarafından dahili olarak kullanılıyor, ancak yakında gelecekteki ürünler aracılığıyla genel halka sunulacak. Genel itibariyle ChatGPT, Bard ve Bing AI gibi özellikler sunulacak.
Samsung Gauss bünyesinde Samsung Gauss Language, Gauss Code ve Gauss Image sistemlerini barındırıyor. Bu üretken yapay zeka modellerine dayalı özelliklerin Ocak 2024'te piyasaya sürülmesi beklenen Galaxy S24 serisinde mevcut olması bekleniyor.
Samsung Gauss Language, insan dilini anlayan ve cevaplar üreten bir model olacak. Model, e-posta oluşturma, belgeleri düzenleme ve özetleme, dilleri tercüme etme ve yazma gibi görevlere yardımcı olacak. Bu vesileyle Samsung’un ürünlerine uygulandığında daha akıllı cihaz kontrolleri sunmak için de kullanılabilir. Hem bulut sunucularında hem de uç nokta cihazlarında (telefonlar, tabletler ve PC'ler) çalışabilir.
Samsung Gauss Image ise yine adından da anlaşılacağı üzere görüntü oluşturmayı ve düzenlemeyi amaçlıyor. Gauss Image, görüntünün stilini değiştirebilir, düşük çözünürlüklü görüntüleri yüksek çözünürlüklü görüntülere dönüştürebilir ve mevcut bir görüntüye yeni sahneler ekleyebilir. Dall-E ve Midjourney gibi sadece küçük bir metin açıklaması ile tamamen yeni görüntüler de oluşturabilir.
Cihaz üzerinde çalışabilecek
Samsung ayrıca yapay zeka etiği ilkelerine dayanan bir Yapay Zeka Kırmızı Ekibi oluşturdu. Bu ekip, veri toplamadan sonuç oluşturmaya kadar yapay zekanın çeşitli aşamalarında gizlilik ve güvenlik konularını dahili olarak kontrol ediyor olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.