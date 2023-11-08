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    Üretken yapay zeka modeli Samsung Gauss tanıtıldı: Galaxy S24’te olabilir!

    Samsung’un bir süredir üretken yapay zeka üzerinde çalıştığı biliniyordu firma kısa süre önce Samsung Gauss adlı yapay zekasını tanıttı. Yeni araç Galaxy S24 serisinde de olabilir.
    Yapay zeka modeli Samsung Gauss tanıtıldı: Galaxy S24’te olabilir Tam Boyutta Gör
    Samsung, Seul'deki Ar-Ge kampüsünde (Samsung İleri Teknoloji Enstitüsü) düzenlenen yapay zeka odaklı etkinliğinde Samsung Gauss adlı kendi üretken yapay zeka modelini tanıttı. Teknoloji devinin yapay zeka modeli adını, yapay zeka (AI) ve makine öğrenimi (ML) teknolojilerinin bel kemiği olarak kabul edilen Normal Dağılım Teorisini (Gaussian) kuran matematikçi Carl Friedrich Gauss'tan alıyor. Samsung Gauss’un ayrıca Galaxy S24 serisinde olması bekleniyor.

    Karşınızda Samsung Gauss

    Samsung Research tarafından geliştirilen Samsung Gauss, firmanın üretken yapay zeka için vizyonunu ve rekabette geride kalmama arzusunu gösteriyor. Samsung Gauss şu anda şirket çalışanları tarafından dahili olarak kullanılıyor, ancak yakında gelecekteki ürünler aracılığıyla genel halka sunulacak. Genel itibariyle ChatGPT, Bard ve Bing AI gibi özellikler sunulacak.

    Samsung Gauss bünyesinde Samsung Gauss Language, Gauss Code ve Gauss Image sistemlerini barındırıyor. Bu üretken yapay zeka modellerine dayalı özelliklerin Ocak 2024'te piyasaya sürülmesi beklenen Galaxy S24 serisinde mevcut olması bekleniyor.

    Samsung Gauss Language, insan dilini anlayan ve cevaplar üreten bir model olacak. Model, e-posta oluşturma, belgeleri düzenleme ve özetleme, dilleri tercüme etme ve yazma gibi görevlere yardımcı olacak. Bu vesileyle Samsung’un ürünlerine uygulandığında daha akıllı cihaz kontrolleri sunmak için de kullanılabilir. Hem bulut sunucularında hem de uç nokta cihazlarında (telefonlar, tabletler ve PC'ler) çalışabilir.

    Yapay zeka modeli Samsung Gauss tanıtıldı: Galaxy S24’te olabilir Tam Boyutta Gör
    Samsung Gauss Code, adından da anlaşılacağı kod dilleri konusunda uzmanlaşmış bir model olacak. Samsung tarafından dahili olarak kullanılacak 'code.i' adlı bir kod asistanına sahip olduğu belirtiliyor. Etkileşimli bir arayüz aracılığıyla hızlı ve kolay yazılım geliştirme için kullanılacak olan model, kod tanımlama ve test senaryosu oluşturmayı destekliyor.

    Samsung Gauss Image ise yine adından da anlaşılacağı üzere görüntü oluşturmayı ve düzenlemeyi amaçlıyor. Gauss Image, görüntünün stilini değiştirebilir, düşük çözünürlüklü görüntüleri yüksek çözünürlüklü görüntülere dönüştürebilir ve mevcut bir görüntüye yeni sahneler ekleyebilir. Dall-E ve Midjourney gibi sadece küçük bir metin açıklaması ile tamamen yeni görüntüler de oluşturabilir.

    Cihaz üzerinde çalışabilecek

    Yapay zeka modeli Samsung Gauss tanıtıldı: Galaxy S24’te olabilir Tam Boyutta Gör
    Samsung Gauss, oldukça zengin bir model olarak görülüyor. Ancak belki de en önemli detayı dahili olarak cihaz üzerinde çalışabilecek olması. Bulut iletişiminden kaynaklanan gecikmenin ortan kalkması istemlerin hızlanmasını sağlarken aynı zamanda hem daha kişisel hem de daha güvenli bir kullanım sağlanacak. Bu nedenlerden dolayı Samsung, Gauss yapay zekasını Galaxy S24 serisinde kullanabilir ve ana satış noktası olarak vurgulayabilir.

    Samsung ayrıca yapay zeka etiği ilkelerine dayanan bir Yapay Zeka Kırmızı Ekibi oluşturdu. Bu ekip, veri toplamadan sonuç oluşturmaya kadar yapay zekanın çeşitli aşamalarında gizlilik ve güvenlik konularını dahili olarak kontrol ediyor olacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 1 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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