Galaxy S24'ün resmi görüntüleri tüm özellikleriyle birlikte sızdı!

- Galaxy S24, S24+ ve S24 Ultra özellikleri tasarımı
- Galaxy S24, S24 Plus ve S24 Ultra özellikleri
- Yorumlar
Galaxy S24, S24+ ve S24 Ultra özellikleri tasarımı
Galaxy S24, Galaxy S24 Plus ve Galaxy S24 Ultra'nın resmi görselleri olarak lanse edilen bu sızıntının kaynağında Windows Report bulunuyor. Raporda ayrıca, gelecek üç telefonun tüm teknik özelliklerinin yanı sıra ısı dağıtma sistemi hakkında bazı ayrıntılara da yer veriliyor. Galaxy S24 ve Galaxy S24 Plus'ın dört renkte satışa sunulacağı bildiriliyor: Amber Sarısı, Kobalt Menekşe, Mermer Grisi ve Oniks Siyahı.
|Model
|Galaxy S24 Ultra
|Galaxy S24 Plus
|Galaxy S24
|Ekran
|6.8 inç QHD+ 120 Hz
|6.7 inç QHD+ 120 Hz
|6.2 inç FHD+ 120 Hz
|İşlemci
|Snapdragon 8 Gen 3
|Exynos 2400
|Exynos 2400
|Arka Kamera
|12 MP (Ultra geniş açı)
200 MP (Geniş açı)
10 MP (Telefoto, 3x)
50 MP (Telefoto, 5x)
|12 MP (Ultra geniş açı)
50 MP (Geniş açı)
10 MP (Telefoto, 3x)
|12 MP (Ultra geniş açı)
50 MP (Geniş açı)
10 MP (Telefoto, 3x)
|Ön Kamera
|12 MP (Dual Pixel AF)
|12 MP (Dual Pixel AF)
|12 MP (Dual Pixel AF)
|RAM
|12 GB
|8/12 GB
|8 GB
|Batarya
|5000 mAh 45W
|4900 mAh 45W
|4000 mAh 25W
|Bağlantı
|Bluetooth 5.3, Wi-Fi 7, Ultra Wide Band, 5G
|Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6E, Ultra Wide Band, 5G
|Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6E, Ultra Wide Band, 5G
Galaxy S24'ün sadece 8GB RAM'e sahip olacağı bildirilirken, Galaxy S24 Plus’ın 8GB ve 12GB RAM varyantlarının bulunacağı belirtiliyor. Galaxy S24 Ultra'nın depolama alanından bağımsız olarak sadece 12GB RAM ile geleceği iddia ediliyor. Galaxy S24 Ultra'nın 256GB, 512GB ve 1TB depolama seçeneklerine sahip olacağı söylenirken Galaxy S24 Plus tarafındaysa 256GB ve 512GB versiyonları olacağı söyleniyor. Temel model olan Galaxy S24’te ise 128GB, 256GB ve 512GB depolama seçenekleri olacak.
Diğer özellikler arasında Galaxy S24 ve Galaxy S24 Plus için Wi-Fi 6E ve Galaxy S24 Ultra'da Wi-Fi 7 yer alıyor. Her üç telefonun da 5G, Bluetooth 5.3 ve USB Type-C bağlantı noktasına sahip olacağı bildiriliyor. Raporda ayrıca her üç telefonun da çeşitli yapay zeka ve üretken yapay zeka özelliklerine sahip olacağı iddia ediliyor.
Ekran tarafında ise Galaxy S24, Full HD+ çözünürlüğe sahip 6,2 inç OLED ekrana ve 25W şarjlı 4.000mAh bataryaya sahip olacak. 6,7 inç QHD+ OLED ekrana sahip Galaxy S24 Plus’ın 4.900mAh pil ve 45W hızlı şarj ile birlikte geleceği söyleniyor. Galaxy S24 Ultra tarafındaysa 6,8 inç QHD+ OLED ekran ve 45W hızlı şarj ile birlikte selefi ile aynı 5.000mAh pil kapasitesi bizleri bekliyor gibi görünüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.