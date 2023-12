Galaxy S24'ün resmi görüntüleri tüm özellikleriyle birlikte sızdı!

Tam Boyutta Gör Samsung'un Galaxy S24 serisini 17 Ocak 2024 tarihinde tanıtması bekleniyor, ancak telefonların detaylarını öğrenmek için görünüşe göre o zamana kadar beklememize gerek yok. Kısa bir süre önce Galaxy S24 serisi cihazların resmi görselleri sızdırıldı ve bunlar birkaç gün önce sızdırılan Galaxy S24 Ultra’nın kanlı canlı görselleriyle örtüşüyor.

Galaxy S24, S24+ ve S24 Ultra özellikleri tasarımı

Galaxy S24, Galaxy S24 Plus ve Galaxy S24 Ultra'nın resmi görselleri olarak lanse edilen bu sızıntının kaynağında Windows Report bulunuyor. Raporda ayrıca, gelecek üç telefonun tüm teknik özelliklerinin yanı sıra ısı dağıtma sistemi hakkında bazı ayrıntılara da yer veriliyor. Galaxy S24 ve Galaxy S24 Plus'ın dört renkte satışa sunulacağı bildiriliyor: Amber Sarısı, Kobalt Menekşe, Mermer Grisi ve Oniks Siyahı.

Tam Boyutta Gör Titanyum çerçeveye sahip olması beklenen Galaxy S24 Ultra için de yine dört renk seçeneği olacağı iddia ediliyor: Titanyum Siyahı, Titanyum Grisi, Titanyum Menekşesi ve Titanyum Sarısı. Galaxy S24 ve Galaxy S24 Plus son derece ince ve simetrik çerçevelere sahipken, Galaxy S24 Ultra neredeyse düz kenarlara ve düz bir ekrana sahip köşeli bir çerçeveye sahip gibi görünüyor. Ultra modeline ayrıca renk uyumlu S Pen kalem de eşlik ediyor.

Galaxy S24, S24 Plus ve S24 Ultra özellikleri Model Galaxy S24 Ultra Galaxy S24 Plus Galaxy S24 Ekran 6.8 inç QHD+ 120 Hz 6.7 inç QHD+ 120 Hz 6.2 inç FHD+ 120 Hz İşlemci Snapdragon 8 Gen 3 Exynos 2400 Exynos 2400 Arka Kamera 12 MP (Ultra geniş açı)

200 MP (Geniş açı)

10 MP (Telefoto, 3x)

50 MP (Telefoto, 5x) 12 MP (Ultra geniş açı)

50 MP (Geniş açı)

10 MP (Telefoto, 3x) 12 MP (Ultra geniş açı)

50 MP (Geniş açı)

10 MP (Telefoto, 3x) Ön Kamera 12 MP (Dual Pixel AF) 12 MP (Dual Pixel AF) 12 MP (Dual Pixel AF) RAM 12 GB 8/12 GB 8 GB Batarya 5000 mAh 45W 4900 mAh 45W 4000 mAh 25W Bağlantı Bluetooth 5.3, Wi-Fi 7, Ultra Wide Band, 5G Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6E, Ultra Wide Band, 5G Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6E, Ultra Wide Band, 5G

Tam Boyutta Gör Galaxy S24 Ultra'nın arka tarafında hala dört kamera bulunuyor: 200MP birincil kamera, 12MP ultra geniş kamera, 3x optik zoomlu 10MP telefoto kamera ve 5x optik zoomlu 50MP kamera. Galaxy S24 Ultra dünya genelinde Snapdragon 8 Gen 3 işlemciye sahip olacak, Galaxy S24 ve Galaxy S24 Plus’ın bazı varyantları ise Kuzey Amerika (ve belki Çin) hariç tüm ülkelerde Exynos 2400 yonga setini kullanacak.

Galaxy S24'ün sadece 8GB RAM'e sahip olacağı bildirilirken, Galaxy S24 Plus’ın 8GB ve 12GB RAM varyantlarının bulunacağı belirtiliyor. Galaxy S24 Ultra'nın depolama alanından bağımsız olarak sadece 12GB RAM ile geleceği iddia ediliyor. Galaxy S24 Ultra'nın 256GB, 512GB ve 1TB depolama seçeneklerine sahip olacağı söylenirken Galaxy S24 Plus tarafındaysa 256GB ve 512GB versiyonları olacağı söyleniyor. Temel model olan Galaxy S24’te ise 128GB, 256GB ve 512GB depolama seçenekleri olacak.

Tam Boyutta Gör Tüm bunlar zaten çeşitli sızıntılarla birlikte aslında bildiğimiz bir şeydi. Bunlara ek olarak asıl ilginç ve önemli olan şey, Samsung’un yeni seride soğutma için çok daha büyük bir buhar odası çözümü kullanacak olması. Galaxy S24'ün Galaxy S23'e kıyasla 1,5 kat daha büyük bir buhar odası sistemine sahip olacağı bildirilirken, Galaxy S24 Plus’un selefinden 1,6 kat daha büyük bir buhar odası sistemine sahip olacağı söyleniyor. Galaxy S24 Ultra tarafında da benzer bir gelişme var ve zaten büyük olan soğutma çözümünün 1,9 kat daha büyük olacağı belirtiliyor.

Diğer özellikler arasında Galaxy S24 ve Galaxy S24 Plus için Wi-Fi 6E ve Galaxy S24 Ultra'da Wi-Fi 7 yer alıyor. Her üç telefonun da 5G, Bluetooth 5.3 ve USB Type-C bağlantı noktasına sahip olacağı bildiriliyor. Raporda ayrıca her üç telefonun da çeşitli yapay zeka ve üretken yapay zeka özelliklerine sahip olacağı iddia ediliyor.

Ekran tarafında ise Galaxy S24, Full HD+ çözünürlüğe sahip 6,2 inç OLED ekrana ve 25W şarjlı 4.000mAh bataryaya sahip olacak. 6,7 inç QHD+ OLED ekrana sahip Galaxy S24 Plus’ın 4.900mAh pil ve 45W hızlı şarj ile birlikte geleceği söyleniyor. Galaxy S24 Ultra tarafındaysa 6,8 inç QHD+ OLED ekran ve 45W hızlı şarj ile birlikte selefi ile aynı 5.000mAh pil kapasitesi bizleri bekliyor gibi görünüyor.

