Samsung, Galaxy S cihazları artık "akıllı telefon" olarak adlandırmayacak

Şirkete yakın kaynaklardan sızan bilgilere göre Samsung, Galaxy S serisi cihazlarına atıfta bulunmak için "akıllı telefon" terimini kullanmayı bırakacak. Bu karar, cihazların yapay zeka alanındaki lider konumunu vurgulamak üzere pazarlama stratejisinin yeniden gözden geçirilmesinin bir parçası.

Galaxy S24’ün yapay zeka özellikleri netleşiyor: Yeni arama yönte 3 gün önce eklendi

AI Phone mu geliyor?

Kaynağa göre, Samsung'un mobil bölüm yönetimi, şirketin pazarlamacılarını bu cihaz serisi için benzersiz bir isim geliştirmekle görevlendirdi. Yeni terimin, özellikle entegre yapay zeka özellikleri bağlamında cihazların devrim niteliğindeki yeteneklerini yansıtması amaçlanıyor.

Tam Boyutta Gör Samsung'un önümüzdeki dönemde piyasaya sürmeye hazırlandığı Galaxy S24 serisi cihazlar için "AI Phone" terimini kullanmayı düşündüğü de gelen bilgiler arasında. Samsung Galaxy S24 serisinin lansmanının 2024'ün Ocak ayında yapılması ve cihazların ise Şubat ayında satışa sunulması bekleniyor.

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Samsung, Galaxy S cihazları akıllı telefon olarak adlandırmayacak