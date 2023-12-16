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    Anlık Bildirim

    Samsung, Galaxy S cihazları artık "akıllı telefon" olarak adlandırmayacak

    Samsung, yapay zeka (AI) ve akıllı özelliklere odaklanması nedeniyle yaklaşmakta olan Galaxy S24 amiral gemisi akıllı telefonlarında isim değişiklikliği yapacak.
    Samsung, Galaxy S cihazları akıllı telefon olarak adlandırmayacak
    Şirkete yakın kaynaklardan sızan bilgilere göre Samsung, Galaxy S serisi cihazlarına atıfta bulunmak için "akıllı telefon" terimini kullanmayı bırakacak. Bu karar, cihazların yapay zeka alanındaki lider konumunu vurgulamak üzere pazarlama stratejisinin yeniden gözden geçirilmesinin bir parçası.

    AI Phone mu geliyor?

    Kaynağa göre, Samsung'un mobil bölüm yönetimi, şirketin pazarlamacılarını bu cihaz serisi için benzersiz bir isim geliştirmekle görevlendirdi. Yeni terimin, özellikle entegre yapay zeka özellikleri bağlamında cihazların devrim niteliğindeki yeteneklerini yansıtması amaçlanıyor.

    Samsung, Galaxy S cihazları akıllı telefon olarak adlandırmayacak Tam Boyutta Gör
    Samsung'un önümüzdeki dönemde piyasaya sürmeye hazırlandığı Galaxy S24 serisi cihazlar için "AI Phone" terimini kullanmayı düşündüğü de gelen bilgiler arasında. Samsung Galaxy S24 serisinin lansmanının 2024'ün Ocak ayında yapılması ve cihazların ise Şubat ayında satışa sunulması bekleniyor. 
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    DH Misafiri 1 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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