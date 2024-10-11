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    Anlık Bildirim

    Yapay zekalı otonom kamikaze dron: Anduril Bolt ve Bolt-M tanıtıldı

    ABD merkezli yenilikçi savunma şirketi Anduril, piyadelerin kullanımını amaçlayan yapay zekalı otonom kamikaze dron ürünleri Bolt ve Bolt-M’i tanıttı. ABD ordusu yakında testlere başlayacak.
    Yapay zeka otonom kamikaze dron: Anduril Bolt ve Bolt-M tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    ABD merkezli savunma sanayi şirketi Anduril Industries, otonom drone teknolojilerinde dikkat çeken iki yeni modelini tanıttı: Bolt ve Bolt-M. Özellikle Bolt-M, sahip olduğu özelliklerle hem hayranlık uyandırıyor hem de endişe yaratıyor. Bu kamikaze dron, hedefe üç kiloluk patlayıcı taşıyarak, kendini imha etme kapasitesine sahip. Dolayısıyla Bolt-M, bir kamikaze insansız hava aracı konumunda. Bununla birlikte Bolt versiyonu sadece keşif ve takip amaçlı olarak konumlandırılıyor.

    Bolt: İstihbarat ve gözetleme dronu

    Bolt, istihbarat, gözetleme ve keşif (ISR) görevleri için tasarlanmış bir dron. Bir operatör tarafından kontrol edilen Bolt, oldukça pratik bir kontrol cihazı ile yönetiliyor. Video görüntülerinde, bu cihazın adeta bir oyun konsolu gibi kullanıldığı, rotaların ekrandan programlandığı görülüyor.

    Bolt’un yapay zeka yetenekleri oldukça etkileyici. Dron, ağaçlar gibi engellerin arkasına saklanan hedefleri bile takip edebiliyor. İnsanları ve araçları tespit edebilen bu otonom hava aracı yaklaşık 5,4 kg ağırlığında olup, 20 kilometreye kadar menzil ve 45 dakikaya kadar uçuş süresi sunuyor.

    Bolt-M: Kamikaze dron

    Yapay zeka otonom kamikaze dron: Anduril Bolt ve Bolt-M tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Anduril’in tanıttığı bir diğer model olan Bolt-M, hem anti-personel hem de anti-zırh özelliklerine sahip bir kamikaze dron. Bu model, hareketli ya da sabit kara hedeflerine karşı otonom saldırılar gerçekleştirebiliyor. Bolt ile benzer özellikler taşıyan Bolt-M, üç kiloya kadar patlayıcı yük taşıma kapasitesi sayesinde daha ağır bir yapıya sahip.

    Bolt-M’nin bir diğer dikkat çeken özelliği, her açıdan saldırı yapabilme kapasitesi. Tanıtım videosunda, bu dronun bir kamyonu imha ettiği sahneler adeta bir aksiyon filminden fırlamış gibi görünüyor. Yaklaşma ve çarpma açıları kontrol cihazı ile hassas bir şekilde belirlenebiliyor.

    Bolt ve Bolt-M dronlarının üzerinde yer alan makine öğrenimi algoritmalar, otonom saldırıların başarısını artırıyor. Öyle ki, operatör ile bağlantı kaybolsa bile, dron hedefini bağımsız olarak vurabiliyor. Ayrıca, bu dronlar çeşitli mühimmat türleriyle uyumlu olacak şekilde tasarlandı.

    Anduril Nisan ayında ABD Savunma Bakanlığı'na kamikaze insansız hava araçları sağlamak üzere 6,5 milyon dolarlık bir sözleşme imzalamıştı. Ayrıca bu ay ABD Savunma Bakanlığı ile daha büyük insansız hava araçlarını engellemek ve etkisiz hale getirmek için tasarlanmış 500 adet Roadrunner insansız hava aracı tedarik etmek üzere yaklaşık 250 milyon dolarlık bir sözleşme imzaladı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    N
    nkn nkn 1 saat önce

    karagece25 dene gavat oğlu gavat asıl çöp sensin sen

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    filozof1281 2 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 2 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 12 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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