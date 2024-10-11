Yapay zekalı otonom kamikaze dron: Anduril Bolt ve Bolt-M tanıtıldı

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Tam Boyutta Gör ABD merkezli savunma sanayi şirketi Anduril Industries, otonom drone teknolojilerinde dikkat çeken iki yeni modelini tanıttı: Bolt ve Bolt-M. Özellikle Bolt-M, sahip olduğu özelliklerle hem hayranlık uyandırıyor hem de endişe yaratıyor. Bu kamikaze dron, hedefe üç kiloluk patlayıcı taşıyarak, kendini imha etme kapasitesine sahip. Dolayısıyla Bolt-M, bir kamikaze insansız hava aracı konumunda. Bununla birlikte Bolt versiyonu sadece keşif ve takip amaçlı olarak konumlandırılıyor.

Bolt: İstihbarat ve gözetleme dronu

Bolt, istihbarat, gözetleme ve keşif (ISR) görevleri için tasarlanmış bir dron. Bir operatör tarafından kontrol edilen Bolt, oldukça pratik bir kontrol cihazı ile yönetiliyor. Video görüntülerinde, bu cihazın adeta bir oyun konsolu gibi kullanıldığı, rotaların ekrandan programlandığı görülüyor.

Bolt’un yapay zeka yetenekleri oldukça etkileyici. Dron, ağaçlar gibi engellerin arkasına saklanan hedefleri bile takip edebiliyor. İnsanları ve araçları tespit edebilen bu otonom hava aracı yaklaşık 5,4 kg ağırlığında olup, 20 kilometreye kadar menzil ve 45 dakikaya kadar uçuş süresi sunuyor.

Bolt-M: Kamikaze dron

Tam Boyutta Gör Anduril’in tanıttığı bir diğer model olan Bolt-M, hem anti-personel hem de anti-zırh özelliklerine sahip bir kamikaze dron. Bu model, hareketli ya da sabit kara hedeflerine karşı otonom saldırılar gerçekleştirebiliyor. Bolt ile benzer özellikler taşıyan Bolt-M, üç kiloya kadar patlayıcı yük taşıma kapasitesi sayesinde daha ağır bir yapıya sahip.

Bolt-M’nin bir diğer dikkat çeken özelliği, her açıdan saldırı yapabilme kapasitesi. Tanıtım videosunda, bu dronun bir kamyonu imha ettiği sahneler adeta bir aksiyon filminden fırlamış gibi görünüyor. Yaklaşma ve çarpma açıları kontrol cihazı ile hassas bir şekilde belirlenebiliyor.

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Bolt ve Bolt-M dronlarının üzerinde yer alan makine öğrenimi algoritmalar, otonom saldırıların başarısını artırıyor. Öyle ki, operatör ile bağlantı kaybolsa bile, dron hedefini bağımsız olarak vurabiliyor. Ayrıca, bu dronlar çeşitli mühimmat türleriyle uyumlu olacak şekilde tasarlandı.

Anduril Nisan ayında ABD Savunma Bakanlığı'na kamikaze insansız hava araçları sağlamak üzere 6,5 milyon dolarlık bir sözleşme imzalamıştı. Ayrıca bu ay ABD Savunma Bakanlığı ile daha büyük insansız hava araçlarını engellemek ve etkisiz hale getirmek için tasarlanmış 500 adet Roadrunner insansız hava aracı tedarik etmek üzere yaklaşık 250 milyon dolarlık bir sözleşme imzaladı.

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Yapay zeka otonom kamikaze dron: Anduril Bolt ve Bolt-M tanıtıldı