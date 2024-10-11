Yapay zekalı otonom kamikaze dron: Anduril Bolt ve Bolt-M tanıtıldı

Bolt: İstihbarat ve gözetleme dronu
Bolt, istihbarat, gözetleme ve keşif (ISR) görevleri için tasarlanmış bir dron. Bir operatör tarafından kontrol edilen Bolt, oldukça pratik bir kontrol cihazı ile yönetiliyor. Video görüntülerinde, bu cihazın adeta bir oyun konsolu gibi kullanıldığı, rotaların ekrandan programlandığı görülüyor.
Bolt’un yapay zeka yetenekleri oldukça etkileyici. Dron, ağaçlar gibi engellerin arkasına saklanan hedefleri bile takip edebiliyor. İnsanları ve araçları tespit edebilen bu otonom hava aracı yaklaşık 5,4 kg ağırlığında olup, 20 kilometreye kadar menzil ve 45 dakikaya kadar uçuş süresi sunuyor.
Bolt-M: Kamikaze dron
Bolt-M’nin bir diğer dikkat çeken özelliği, her açıdan saldırı yapabilme kapasitesi. Tanıtım videosunda, bu dronun bir kamyonu imha ettiği sahneler adeta bir aksiyon filminden fırlamış gibi görünüyor. Yaklaşma ve çarpma açıları kontrol cihazı ile hassas bir şekilde belirlenebiliyor.
Bolt ve Bolt-M dronlarının üzerinde yer alan makine öğrenimi algoritmalar, otonom saldırıların başarısını artırıyor. Öyle ki, operatör ile bağlantı kaybolsa bile, dron hedefini bağımsız olarak vurabiliyor. Ayrıca, bu dronlar çeşitli mühimmat türleriyle uyumlu olacak şekilde tasarlandı.
Anduril Nisan ayında ABD Savunma Bakanlığı'na kamikaze insansız hava araçları sağlamak üzere 6,5 milyon dolarlık bir sözleşme imzalamıştı. Ayrıca bu ay ABD Savunma Bakanlığı ile daha büyük insansız hava araçlarını engellemek ve etkisiz hale getirmek için tasarlanmış 500 adet Roadrunner insansız hava aracı tedarik etmek üzere yaklaşık 250 milyon dolarlık bir sözleşme imzaladı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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karagece25 dene gavat oğlu gavat asıl çöp sensin sen
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...