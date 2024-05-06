Anduril, türünün ilk örneği elektromanyetik savaş sistemi Pulsar'ı tanıttı

Anduri'den yenilikçi elektromanyetik savaş sistemi
Elektromanyetik spektrum hakimiyeti hızla gelişen dron ve karıştırma teknolojilerinin bulunduğu modern savaş alanlarındaki operasyonlar için kritik önem taşıyor. Ukrayna'daki savaşın gösterdiği gibi, elektromanyetik savaş (EH) taktikleri her zamankinden daha hızlı gelişiyor. Anduril'e göre EH taktiklerindeki gelişmeler artık haftalık, günlük ve hatta saatlik bazda gerçekleşiyor. Dolayısıyla elektromanyetik savaş sistemlerinin sahada güncel kalması ve yeni koşullara hızlıca uyum sağlaması oldukça önemli. Anduril'e göre Pulsar'ın yaptığı da tam olarak bu.
Sistem, elektronik karşı önlemler, insansız sistemlere karşı koyma, elektronik destek, elektronik saldırı, yön bulma, coğrafi konum belirleme ve diğer gelişmiş EH yetenekleri dahil olmak üzere çok görevli bir EH çözümü olarak bir dizi yeteneği de sunuyor. Pulsar'ın modüler form faktörü, birden fazla alanda dağıtılmış EH operasyonlarını desteklemek için kara araçlarına (Pulsar-V) veya hava araçlarına (Pulsar-A) da entegre edilebiliyor.
Pulsar'ın açık mimarisi, çeşitli EH ve komuta-kontrol sistemleri ile entegrasyona izin veriyor, bu da daha geniş bir kapsama ve koordineli operasyonlar sağlıyor. Ayrıca, yeni tehditlere ve görevlere ayak uydurmak için üçüncü taraf sağlayıcılarla sürekli geliştirme ve entegrasyon sağlayan bir yazılım geliştirme kiti da sunuluyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.