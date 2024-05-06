Anduril, türünün ilk örneği elektromanyetik savaş sistemi Pulsar'ı tanıttı

Tam Boyutta Gör Anduril Industries, küçük ve orta boy dronlar da dahil olmak üzere elektromanyetik spektrumdaki mevcut ve gelecekteki tehditleri hızla tespit etmek ve bunları etkisiz hale getirmek için yapay zeka kullanan, türünün ilk örneği modüler, çoklu görev kabiliyetine sahip elektromanyetik savaş (EH) sistemleri ailesi Pulsar'ı tanıttı. Anduril, Pulsar’ın araçlara veya dronlara statik olarak yerleştirilebildiğini belirtiyor.

Anduri'den yenilikçi elektromanyetik savaş sistemi

Elektromanyetik spektrum hakimiyeti hızla gelişen dron ve karıştırma teknolojilerinin bulunduğu modern savaş alanlarındaki operasyonlar için kritik önem taşıyor. Ukrayna'daki savaşın gösterdiği gibi, elektromanyetik savaş (EH) taktikleri her zamankinden daha hızlı gelişiyor. Anduril'e göre EH taktiklerindeki gelişmeler artık haftalık, günlük ve hatta saatlik bazda gerçekleşiyor. Dolayısıyla elektromanyetik savaş sistemlerinin sahada güncel kalması ve yeni koşullara hızlıca uyum sağlaması oldukça önemli. Anduril'e göre Pulsar'ın yaptığı da tam olarak bu.

Tam Boyutta Gör Pulsar, yazılım tanımlı bir radyo, bir grafik işlem birimi ve ek çeşitli bilgi işlem yeteneklerini entegre eden güçlü ve kompakt bir sistem olarak tanımlanıyor. Bu entegrasyon, radyo frekansı makine öğreniminin (RFML) uç noktada ortaya çıkan tehditleri hızlı bir şekilde tanımlamasına ve bunlara uyum sağlamasına olanak tanıyor.

Milli Muharip Uçak KAAN ikinci uçuşunu başarıyla tamamladı 10 sa. önce eklendi

Sistem, elektronik karşı önlemler, insansız sistemlere karşı koyma, elektronik destek, elektronik saldırı, yön bulma, coğrafi konum belirleme ve diğer gelişmiş EH yetenekleri dahil olmak üzere çok görevli bir EH çözümü olarak bir dizi yeteneği de sunuyor. Pulsar'ın modüler form faktörü, birden fazla alanda dağıtılmış EH operasyonlarını desteklemek için kara araçlarına (Pulsar-V) veya hava araçlarına (Pulsar-A) da entegre edilebiliyor.

Tam Boyutta Gör Aktarılanlara göre Pulsar, daha geniş bir elektromanyetik spektrum aralığını akıllı ve otonom bir şekilde tarayabiliyor, bilinen tehditleri ve anormal olayları tespit edebiliyor ve yeni EH eylemlerini uygulamak için gereken süreyi saatler ve günlere indirebiliyor.

Pulsar'ın açık mimarisi, çeşitli EH ve komuta-kontrol sistemleri ile entegrasyona izin veriyor, bu da daha geniş bir kapsama ve koordineli operasyonlar sağlıyor. Ayrıca, yeni tehditlere ve görevlere ayak uydurmak için üçüncü taraf sağlayıcılarla sürekli geliştirme ve entegrasyon sağlayan bir yazılım geliştirme kiti da sunuluyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Savunma Sanayi Haberleri

Dronları imha eden elektromanyetik savaş sistemi tanıtıldı