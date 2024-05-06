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    Anlık Bildirim

    Anduril, türünün ilk örneği elektromanyetik savaş sistemi Pulsar'ı tanıttı

    Anduril Industries, dron tehditleri hızla tespit etmek ve imha etmek için uçta yapay zeka kullanan, türünün ilk örneği elektromanyetik savaş sistemleri ailesi Pulsar'ı tanıttı.
    Dronları imha eden elektromanyetik savaş sistemi tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Anduril Industries, küçük ve orta boy dronlar da dahil olmak üzere elektromanyetik spektrumdaki mevcut ve gelecekteki tehditleri hızla tespit etmek ve bunları etkisiz hale getirmek için yapay zeka kullanan, türünün ilk örneği modüler, çoklu görev kabiliyetine sahip elektromanyetik savaş (EH) sistemleri ailesi Pulsar'ı tanıttı. Anduril, Pulsar’ın araçlara veya dronlara statik olarak yerleştirilebildiğini belirtiyor.

    Anduri'den yenilikçi elektromanyetik savaş sistemi

    Elektromanyetik spektrum hakimiyeti hızla gelişen dron ve karıştırma teknolojilerinin bulunduğu modern savaş alanlarındaki operasyonlar için kritik önem taşıyor. Ukrayna'daki savaşın gösterdiği gibi, elektromanyetik savaş (EH) taktikleri her zamankinden daha hızlı gelişiyor. Anduril'e göre EH taktiklerindeki gelişmeler artık haftalık, günlük ve hatta saatlik bazda gerçekleşiyor. Dolayısıyla elektromanyetik savaş sistemlerinin sahada güncel kalması ve yeni koşullara hızlıca uyum sağlaması oldukça önemli. Anduril'e göre Pulsar'ın yaptığı da tam olarak bu.

    Dronları imha eden elektromanyetik savaş sistemi tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Pulsar, yazılım tanımlı bir radyo, bir grafik işlem birimi ve ek çeşitli bilgi işlem yeteneklerini entegre eden güçlü ve kompakt bir sistem olarak tanımlanıyor. Bu entegrasyon, radyo frekansı makine öğreniminin (RFML) uç noktada ortaya çıkan tehditleri hızlı bir şekilde tanımlamasına ve bunlara uyum sağlamasına olanak tanıyor.

    Sistem, elektronik karşı önlemler, insansız sistemlere karşı koyma, elektronik destek, elektronik saldırı, yön bulma, coğrafi konum belirleme ve diğer gelişmiş EH yetenekleri dahil olmak üzere çok görevli bir EH çözümü olarak bir dizi yeteneği de sunuyor. Pulsar'ın modüler form faktörü, birden fazla alanda dağıtılmış EH operasyonlarını desteklemek için kara araçlarına (Pulsar-V) veya hava araçlarına (Pulsar-A) da entegre edilebiliyor.

    Dronları imha eden elektromanyetik savaş sistemi tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Aktarılanlara göre Pulsar, daha geniş bir elektromanyetik spektrum aralığını akıllı ve otonom bir şekilde tarayabiliyor, bilinen tehditleri ve anormal olayları tespit edebiliyor ve yeni EH eylemlerini uygulamak için gereken süreyi saatler ve günlere indirebiliyor.

    Pulsar'ın açık mimarisi, çeşitli EH ve komuta-kontrol sistemleri ile entegrasyona izin veriyor, bu da daha geniş bir kapsama ve koordineli operasyonlar sağlıyor. Ayrıca, yeni tehditlere ve görevlere ayak uydurmak için üçüncü taraf sağlayıcılarla sürekli geliştirme ve entegrasyon sağlayan bir yazılım geliştirme kiti da sunuluyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 8 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 8 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 8 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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