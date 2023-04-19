Drake ve The Weeknd’in yapay zeka şarkısı interneti ele geçerdi: Heart On My Sleeve

Tam Boyutta Gör Yapay zeka kullanılarak yaratılan dünyanın ilk viral hiti, görünüşe göre telif hakkı iddialarının kurbanı oldu. Ghostwriter adını kullanan, çarşaf giyen gizemli bir yapımcı tarafından yapay zeka kullanılarak üretilen ilk viral hit olan, Drake ve The Weeknd’in söylediği "Heart on My Sleeve" şarkısı, hak sahibi Universal Music Group'un memnuniyetsizliğini dile getirmesinin ardından Spotify ve YouTube'dan silindi.

Yapay zeka şarkısı viral oldu

Ghostwriter, TikTok'ta yaptığı açıklamada, şarkıyı oluşturmak için Drake ve The Weeknd gibi ses çıkaran gerçekçi vokal klipleri oluşturmak için yapay zeka kullandığını söyledi. Şarkı bu platformda hafta sonu yayınlanan ve kısa sürede 9 milyondan fazla görüntülenme elde eden ve binlerce türev TikTok'a ilham veren bir videoyla ortaya çıktı. Pazartesi öğleden sonraya kadar Spotify ve YouTube'da yüz binlerce kez çalındı.

Telif hakkı nedenleriyle hızla viral olan "Heart on My Sleeve" artık Spotify'da dinlenemiyor. Ghostwriter'ın sayfasında görünmüyor ve şarkıyı bir Spotify özelliği olan "Ghostwriter Radio" aracılığıyla dinlemeye çalıştığında bir pop-up içeriğin mevcut olmadığını bildiriyor. Ghostwriter tarafından TikTok'ta yayınlanan orijinal videolar da artık mevcut değil ancak videolarından birkaçı, şarkıyı kullanan diğer kullanıcılar tarafından binlerce TikTok videosu ile birlikte hala çevrimiçi.

Telif hakkı nedeniyle platformlardan kaldırıldı

Tam Boyutta Gör Şarkının kaldırılmasından önce, hak sahibi Universal Music Group (UMG) platformların şarkıyı kaldırma yükümlülüğü olduğunu söyledi ve yapılan açıklamada, "Bu örnekler, platformların hizmetlerinin sanatçılara zarar verecek şekilde kullanılmasını önlemek için neden temel bir yasal ve etik sorumluluğa sahip olduğunu göstermekte. Platform ortaklarımızın bu konularla ilgilenmeleri bizi cesaretlendiriyor, zira çözümün bir parçası olmaları gerektiğinin farkındalar." ifadeleri kullanıldı.

YouTube'da da şarkı, "Universal Music Group'un telif hakkı talebi nedeniyle bu video artık kullanılamıyor" şeklinde bir bildirimle platformdan silindi. Bu olay, müzikte yapay zeka tarafından üretilen içerik ve bunun ortaya çıkardığı etik sorunlar için bir dönüm noktası olabilir. Açık olmak gerekirse, bu şarkının yaratılışı ve içinde neler olduğu hakkında çok az şey biliyoruz. Bu süreçte gerçekte ne tür bir yapay zeka kullanıldığını bilmiyoruz. Öte yandan dürüst olmak gerekirse şarkı hiç de fena değil. Ek olarak şarkıdaki sesleri gerçeğinden ayırt etmek ise oldukça güç. Son olarak sürecin biraz ilginç olduğunu belirtmek gerek zira bunun arkasından farklı şeyler ortaya çıkabilir. İlerleyen günlerde durum netleşecektir.

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Drake ve The Weeknd’in yapay zeka şarkısı interneti ele geçerdi