Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Drake ve The Weeknd’in yapay zeka şarkısı interneti ele geçerdi: Heart On My Sleeve

    Yapay zeka tarafında yaşanan gelişmeler hız kesmeden devam ediyor. Drake ve The Weeknd’e ait olduğu düşünülen yapay zeka şarkısı "Heart On My Sleeve", milyonlarca kez dinlendi.
    1
    Drake ve The Weeknd’in yapay zeka şarkısı interneti ele geçerdi Tam Boyutta Gör
    Yapay zeka kullanılarak yaratılan dünyanın ilk viral hiti, görünüşe göre telif hakkı iddialarının kurbanı oldu. Ghostwriter adını kullanan, çarşaf giyen gizemli bir yapımcı tarafından yapay zeka kullanılarak üretilen ilk viral hit olan, Drake ve The Weeknd’in söylediği "Heart on My Sleeve" şarkısı, hak sahibi Universal Music Group'un memnuniyetsizliğini dile getirmesinin ardından Spotify ve YouTube'dan silindi.

    Yapay zeka şarkısı viral oldu

    Ghostwriter, TikTok'ta yaptığı açıklamada, şarkıyı oluşturmak için Drake ve The Weeknd gibi ses çıkaran gerçekçi vokal klipleri oluşturmak için yapay zeka kullandığını söyledi. Şarkı bu platformda hafta sonu yayınlanan ve kısa sürede 9 milyondan fazla görüntülenme elde eden ve binlerce türev TikTok'a ilham veren bir videoyla ortaya çıktı. Pazartesi öğleden sonraya kadar Spotify ve YouTube'da yüz binlerce kez çalındı.

    Telif hakkı nedenleriyle hızla viral olan "Heart on My Sleeve" artık Spotify'da dinlenemiyor. Ghostwriter'ın sayfasında görünmüyor ve şarkıyı bir Spotify özelliği olan "Ghostwriter Radio" aracılığıyla dinlemeye çalıştığında bir pop-up içeriğin mevcut olmadığını bildiriyor. Ghostwriter tarafından TikTok'ta yayınlanan orijinal videolar da artık mevcut değil ancak videolarından birkaçı, şarkıyı kullanan diğer kullanıcılar tarafından binlerce TikTok videosu ile birlikte hala çevrimiçi.

    Telif hakkı nedeniyle platformlardan kaldırıldı

    Drake ve The Weeknd’in yapay zeka şarkısı interneti ele geçerdi Tam Boyutta Gör
    Şarkının kaldırılmasından önce, hak sahibi Universal Music Group (UMG) platformların şarkıyı kaldırma yükümlülüğü olduğunu söyledi ve yapılan açıklamada, "Bu örnekler, platformların hizmetlerinin sanatçılara zarar verecek şekilde kullanılmasını önlemek için neden temel bir yasal ve etik sorumluluğa sahip olduğunu göstermekte. Platform ortaklarımızın bu konularla ilgilenmeleri bizi cesaretlendiriyor, zira çözümün bir parçası olmaları gerektiğinin farkındalar." ifadeleri kullanıldı.

    YouTube'da da şarkı, "Universal Music Group'un telif hakkı talebi nedeniyle bu video artık kullanılamıyor" şeklinde bir bildirimle platformdan silindi. Bu olay, müzikte yapay zeka tarafından üretilen içerik ve bunun ortaya çıkardığı etik sorunlar için bir dönüm noktası olabilir. Açık olmak gerekirse, bu şarkının yaratılışı ve içinde neler olduğu hakkında çok az şey biliyoruz. Bu süreçte gerçekte ne tür bir yapay zeka kullanıldığını bilmiyoruz. Öte yandan dürüst olmak gerekirse şarkı hiç de fena değil. Ek olarak şarkıdaki sesleri gerçeğinden ayırt etmek ise oldukça güç. Son olarak sürecin biraz ilginç olduğunu belirtmek gerek zira bunun arkasından farklı şeyler ortaya çıkabilir. İlerleyen günlerde durum netleşecektir.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Taşınabilir mikrodalga fırın

    Profil resmi
    KiLLeR© 16 saat önce

    Birileride AMD'ye yazılım önemli demeli :=)

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    2000 tl ile al sat proton araba parçaları bulunur mu sigma erkek hyundai h350 kullanıcı yorumları ford escort alınır mı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    6000 - 8000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi Redmi Note 11S
    Xiaomi Redmi Note 11S
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000-10.000 TL Arası Laptoplar
    Casper Nirvana C500.1115-8V00X-G-F
    Casper Nirvana C500.1115-8V00X-G-F
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta-Üst Seviye Sistem
    DH-LION
    DH-LION
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız