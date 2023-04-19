Drake ve The Weeknd’in yapay zeka şarkısı interneti ele geçerdi: Heart On My Sleeve

Yapay zeka şarkısı viral oldu
Ghostwriter, TikTok'ta yaptığı açıklamada, şarkıyı oluşturmak için Drake ve The Weeknd gibi ses çıkaran gerçekçi vokal klipleri oluşturmak için yapay zeka kullandığını söyledi. Şarkı bu platformda hafta sonu yayınlanan ve kısa sürede 9 milyondan fazla görüntülenme elde eden ve binlerce türev TikTok'a ilham veren bir videoyla ortaya çıktı. Pazartesi öğleden sonraya kadar Spotify ve YouTube'da yüz binlerce kez çalındı.
Telif hakkı nedenleriyle hızla viral olan "Heart on My Sleeve" artık Spotify'da dinlenemiyor. Ghostwriter'ın sayfasında görünmüyor ve şarkıyı bir Spotify özelliği olan "Ghostwriter Radio" aracılığıyla dinlemeye çalıştığında bir pop-up içeriğin mevcut olmadığını bildiriyor. Ghostwriter tarafından TikTok'ta yayınlanan orijinal videolar da artık mevcut değil ancak videolarından birkaçı, şarkıyı kullanan diğer kullanıcılar tarafından binlerce TikTok videosu ile birlikte hala çevrimiçi.
Telif hakkı nedeniyle platformlardan kaldırıldı
YouTube'da da şarkı, "Universal Music Group'un telif hakkı talebi nedeniyle bu video artık kullanılamıyor" şeklinde bir bildirimle platformdan silindi. Bu olay, müzikte yapay zeka tarafından üretilen içerik ve bunun ortaya çıkardığı etik sorunlar için bir dönüm noktası olabilir. Açık olmak gerekirse, bu şarkının yaratılışı ve içinde neler olduğu hakkında çok az şey biliyoruz. Bu süreçte gerçekte ne tür bir yapay zeka kullanıldığını bilmiyoruz. Öte yandan dürüst olmak gerekirse şarkı hiç de fena değil. Ek olarak şarkıdaki sesleri gerçeğinden ayırt etmek ise oldukça güç. Son olarak sürecin biraz ilginç olduğunu belirtmek gerek zira bunun arkasından farklı şeyler ortaya çıkabilir. İlerleyen günlerde durum netleşecektir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Birileride AMD'ye yazılım önemli demeli :=)