Drake ve The Weeknd’in yapay zeka şarkısı interneti ele geçerdi: Heart On My Sleeve

Yapay zeka tarafında yaşanan gelişmeler hız kesmeden devam ediyor. Drake ve The Weeknd’e ait olduğu düşünülen yapay zeka şarkısı "Heart On My Sleeve", milyonlarca kez dinlendi.