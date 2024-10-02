Yapay zeka video üretiminde Pika 1.5 devrimi: Her şeyi "kek" yapabilirsiniz!

Pika 1.5 ile fiziğin bir sınırı yok
Pika, ilk olarak Kasım 2023’te gerçekleştirdiği 35 milyon dolarlık A Serisi yatırım turu ile adından söz ettirmişti. Metin tabanlı video oluşturma modeliyle kullanıcıların sadece metin yazarak video klipler üretebilmesini sağlayan bu platform, video üretiminde oldukça güçlü görünüyordu. Ancak Pika'nın 1.0 sürümü bundan neredeyse 1 yıl önce piyasaya sürülmüş. Haliyle 1 yıl yapay zeka için çok uzun bir süre olduğu için rakipleri Pika’yı geride bırakmıştı. Ancak Pika 1.5 ile birlikte güçlü bir geri dönüşe imza atılıyor.
Aşağıdaki videoya Pika 1.5 ile yapılan bazı örnekleri ekledim. Bu örnekler ile modelin gücünü ve yeteneklerini görebilirsiniz. Ayrıca yazı sonundaki diğer örneklere de göz atabilirsiniz.
Özellikle sosyal medya platformu X’te (eski adıyla Twitter) Pika 1.5 ile yapılan deneysel videolar paylaşılmaya başlandı bile. Yapay zeka video üreticileri ve erken benimseyen kullanıcılar, Pika’nın yeni daha eğlence odaklı sürümünü deniyor. Rakip platformlar genellikle gerçekçiliği artırmaya ve sanal kamerayı daha fazla kontrol edebilme olanağı sunmaya odaklanırken, Pika farklı bir yol izleyerek daha yaratıcı odaklı bir yöne ilerliyor.
Pika 1.5, sadece özel efektlerle sınırlı kalmıyor; aynı zamanda kullanıcıların sinematik kalitede videolar oluşturmasını kolaylaştıran yeni özellikler de sunuyor. Artık beş saniyelik yüksek kaliteli klipler oluşturmak mümkün ve bu kliplerde koşma, kaykay yapma veya uçma gibi gerçekçi hareketler eklenebiliyor. Bu videoların üretiminde bazı profesyonel çekim teknikleri de kullanılabiliyor.
Pika, fiyatlandırma politikasını değiştirmese de, beş saniyelik video üretiminin artık 15 krediye mal olacağını duyurdu. Bu, yeni modelin daha yüksek güç ve kaynak taleplerini karşılamak için gerekli bir adım olarak görülüyor. Bu arada Pika 1.5 modeli için üretim sürelerinin doğal olarak daha uzun olduğunu da belirtelim. Eğer Pika’yı denemek istiyorsanız pika.art web sitesini veya firmanın Discord sunucusunu kullanabilirsiniz.
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.