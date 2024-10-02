Yapay zeka video üretiminde Pika 1.5 devrimi: Her şeyi "kek" yapabilirsiniz!

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Tam Boyutta Gör Yapay zeka teknolojileri her geçen gün gelişirken, video üretimi alanında devrim niteliğinde adımlar atılmaya devam ediyor. Pika Labs tarafından geliştirilen yapay zeka video üretim platformu Pika da bunlardan birisi. Şimdi ise Pika 1.5 sürümüyle, gerçeküstü özel efektler ve daha gelişmiş özellikler sunarak, kullanıcıların yaratıcılık sınırlarını zorlayacak kabiliyetler sunuluyor.

Pika 1.5 ile fiziğin bir sınırı yok

Pika, ilk olarak Kasım 2023’te gerçekleştirdiği 35 milyon dolarlık A Serisi yatırım turu ile adından söz ettirmişti. Metin tabanlı video oluşturma modeliyle kullanıcıların sadece metin yazarak video klipler üretebilmesini sağlayan bu platform, video üretiminde oldukça güçlü görünüyordu. Ancak Pika'nın 1.0 sürümü bundan neredeyse 1 yıl önce piyasaya sürülmüş. Haliyle 1 yıl yapay zeka için çok uzun bir süre olduğu için rakipleri Pika’yı geride bırakmıştı. Ancak Pika 1.5 ile birlikte güçlü bir geri dönüşe imza atılıyor.

Tam Boyutta Gör Pika 1.5 sürümüyle, kullanıcılara sunulan en dikkat çekici yeniliklerin başında fizik kurallarını hiçe sayan "Pikaffects" adı verilen özel efektler geliyor. Bu efektler, nesneleri ve görüntüleri alışılmışın dışında, esnek ve komik şekillerde dönüştürme yeteneği sağlıyor. Kullanıcılar, artık bir düğme ile herhangi bir görüntüdeki nesneleri patlatabilir, eritip sıkıştırabilir veya "kekleştirebilir" – evet, tıpkı interneti kasıp kavuran kek görünümlü nesne videoları gibi!

Aşağıdaki videoya Pika 1.5 ile yapılan bazı örnekleri ekledim. Bu örnekler ile modelin gücünü ve yeteneklerini görebilirsiniz. Ayrıca yazı sonundaki diğer örneklere de göz atabilirsiniz.





Özellikle sosyal medya platformu X’te (eski adıyla Twitter) Pika 1.5 ile yapılan deneysel videolar paylaşılmaya başlandı bile. Yapay zeka video üreticileri ve erken benimseyen kullanıcılar, Pika’nın yeni daha eğlence odaklı sürümünü deniyor. Rakip platformlar genellikle gerçekçiliği artırmaya ve sanal kamerayı daha fazla kontrol edebilme olanağı sunmaya odaklanırken, Pika farklı bir yol izleyerek daha yaratıcı odaklı bir yöne ilerliyor.

Pika 1.5, sadece özel efektlerle sınırlı kalmıyor; aynı zamanda kullanıcıların sinematik kalitede videolar oluşturmasını kolaylaştıran yeni özellikler de sunuyor. Artık beş saniyelik yüksek kaliteli klipler oluşturmak mümkün ve bu kliplerde koşma, kaykay yapma veya uçma gibi gerçekçi hareketler eklenebiliyor. Bu videoların üretiminde bazı profesyonel çekim teknikleri de kullanılabiliyor.

Tam Boyutta Gör Ücretli Pika kullanıcıları, Pika 1.5'in tüm yeni özelliklerinden faydalanabildiği gibi, hala Pika 1.0 sürümüne geri dönme seçeneğine de sahip. Özellikle dudak senkronizasyonu (Lip Sync) ve yapay zeka ile üretilen ses efektleri gibi bazı özellikler, şimdilik Pika 1.0 modelinde kalmaya devam ediyor.

Paint'e yapay zeka destekli doldurma ve silme özellikleri geliyor 5 sa. önce eklendi

Pika, fiyatlandırma politikasını değiştirmese de, beş saniyelik video üretiminin artık 15 krediye mal olacağını duyurdu. Bu, yeni modelin daha yüksek güç ve kaynak taleplerini karşılamak için gerekli bir adım olarak görülüyor. Bu arada Pika 1.5 modeli için üretim sürelerinin doğal olarak daha uzun olduğunu da belirtelim. Eğer Pika’yı denemek istiyorsanız pika.art web sitesini veya firmanın Discord sunucusunu kullanabilirsiniz.

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Yapay zeka video üretiminde Pika 1.5 devrimi