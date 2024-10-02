Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Yapay zeka video üretiminde Pika 1.5 devrimi: Her şeyi "kek" yapabilirsiniz!

    Pika Labs olarak da bilinen Pika, yeni video üreten yapay zeka modelini piyasaya sürdü. Pika 1.5 ile fiziği büken videolar üretmek mümkünken aynı zamanda gerçekçi içerikler de üretilebiliyor.
    Yapay zeka video üretiminde Pika 1.5 devrimi Tam Boyutta Gör
    Yapay zeka teknolojileri her geçen gün gelişirken, video üretimi alanında devrim niteliğinde adımlar atılmaya devam ediyor. Pika Labs tarafından geliştirilen yapay zeka video üretim platformu Pika da bunlardan birisi. Şimdi ise Pika 1.5 sürümüyle, gerçeküstü özel efektler ve daha gelişmiş özellikler sunarak, kullanıcıların yaratıcılık sınırlarını zorlayacak kabiliyetler sunuluyor.

    Pika 1.5 ile fiziğin bir sınırı yok

    Pika, ilk olarak Kasım 2023’te gerçekleştirdiği 35 milyon dolarlık A Serisi yatırım turu ile adından söz ettirmişti. Metin tabanlı video oluşturma modeliyle kullanıcıların sadece metin yazarak video klipler üretebilmesini sağlayan bu platform, video üretiminde oldukça güçlü görünüyordu. Ancak Pika'nın 1.0 sürümü bundan neredeyse 1 yıl önce piyasaya sürülmüş. Haliyle 1 yıl yapay zeka için çok uzun bir süre olduğu için rakipleri Pika’yı geride bırakmıştı. Ancak Pika 1.5 ile birlikte güçlü bir geri dönüşe imza atılıyor.

    Yapay zeka video üretiminde Pika 1.5 devrimi Tam Boyutta Gör
    Pika 1.5 sürümüyle, kullanıcılara sunulan en dikkat çekici yeniliklerin başında fizik kurallarını hiçe sayan "Pikaffects" adı verilen özel efektler geliyor. Bu efektler, nesneleri ve görüntüleri alışılmışın dışında, esnek ve komik şekillerde dönüştürme yeteneği sağlıyor. Kullanıcılar, artık bir düğme ile herhangi bir görüntüdeki nesneleri patlatabilir, eritip sıkıştırabilir veya "kekleştirebilir" – evet, tıpkı interneti kasıp kavuran kek görünümlü nesne videoları gibi!

    Aşağıdaki videoya Pika 1.5 ile yapılan bazı örnekleri ekledim. Bu örnekler ile modelin gücünü ve yeteneklerini görebilirsiniz. Ayrıca yazı sonundaki diğer örneklere de göz atabilirsiniz.



    Özellikle sosyal medya platformu X’te (eski adıyla Twitter) Pika 1.5 ile yapılan deneysel videolar paylaşılmaya başlandı bile. Yapay zeka video üreticileri ve erken benimseyen kullanıcılar, Pika’nın yeni daha eğlence odaklı sürümünü deniyor. Rakip platformlar genellikle gerçekçiliği artırmaya ve sanal kamerayı daha fazla kontrol edebilme olanağı sunmaya odaklanırken, Pika farklı bir yol izleyerek daha yaratıcı odaklı bir yöne ilerliyor.

    Pika 1.5, sadece özel efektlerle sınırlı kalmıyor; aynı zamanda kullanıcıların sinematik kalitede videolar oluşturmasını kolaylaştıran yeni özellikler de sunuyor. Artık beş saniyelik yüksek kaliteli klipler oluşturmak mümkün ve bu kliplerde koşma, kaykay yapma veya uçma gibi gerçekçi hareketler eklenebiliyor. Bu videoların üretiminde bazı profesyonel çekim teknikleri de kullanılabiliyor.

    Yapay zeka video üretiminde Pika 1.5 devrimi Tam Boyutta Gör
    Ücretli Pika kullanıcıları, Pika 1.5'in tüm yeni özelliklerinden faydalanabildiği gibi, hala Pika 1.0 sürümüne geri dönme seçeneğine de sahip. Özellikle dudak senkronizasyonu (Lip Sync) ve yapay zeka ile üretilen ses efektleri gibi bazı özellikler, şimdilik Pika 1.0 modelinde kalmaya devam ediyor.

    Pika, fiyatlandırma politikasını değiştirmese de, beş saniyelik video üretiminin artık 15 krediye mal olacağını duyurdu. Bu, yeni modelin daha yüksek güç ve kaynak taleplerini karşılamak için gerekli bir adım olarak görülüyor. Bu arada Pika 1.5 modeli için üretim sürelerinin doğal olarak daha uzun olduğunu da belirtelim. Eğer Pika’yı denemek istiyorsanız pika.art web sitesini veya firmanın Discord sunucusunu kullanabilirsiniz.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    filozof1281 1 hafta önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 3 hafta önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 3 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    100 ml parfüm ne kadar gider kunduz yorumlar display port sinyal yok xc90 hangi segment alüminyum lehim tutar mı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    3.000-6.000 TL Arası Telefonlar
    Reeder S19 Max Pro S
    Reeder S19 Max Pro S
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    ASUS Vivobook 15
    ASUS Vivobook 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız