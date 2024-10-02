Paint'e Photoshop benzeri yapay zeka destekli doldurma ve silme özellikleri geliyor

Tam Boyutta Gör Microsoft, Paint'i yeni özelliklerle güncelleyerek, Photoshop gibi daha gelişmiş görüntü düzenleme programlarına olan ihtiyacı azaltıyor. Son olarak şirket, Copilot Plus PC'lerde Paint uygulamasına yapay zeka destekli doldurma (Generative Fill) ve silme (Generative Erase) özelliklerini ekleyerek, kullanıcıların görüntülere nesne eklemesine veya görüntülerdeki istenmeyen nesneleri çıkarmasına olanak tanıyor.

Microsoft Paint, yeni yapay zeka özellikleri kazandı

Generative Erase, Google'ın Pixel telefonlarındaki Magic Eraser özelliğine benzer şekilde fotoğraflardaki istenmeyen herhangi bir nesneyi veya kişiyi ortadan kaldırabiliyor. Generative Fill ise metin yoluyla bir fotoğrafa yapay zeka tarafından oluşturulan nesneler ve varlık eklemesine olanak tanıyor, tıpkı aynı adı taşıyan Photoshop aracı gibi.

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Bu özellikler, bu yılın başlarında Copilot Plus PC'ler için duyurulan ve metin girdileri ile referans çizimlerinin bir kombinasyonunu kullanarak görüntüler oluşturabilen Paint için Cocreator aracına dayanıyor. Şirket, bu özellikleri destekleyen difüzyon tabanlı modelin çıktı kalitesini ve hızını iyileştirmek için güncellendiğini ve kötüye kullanılmasını önlemek için artık dahili moderasyona sahip olduğunu söylüyor.

Tam Boyutta Gör Microsoft'un Fotoğraflar uygulaması da Generative Erase aracına kavuşuyor. Ek olarak, bulanık veya pikselli görüntülerin kalitesini yükseltmek için cihaz içi yapay zeka kullanan yeni bir Süper Çözünürlük özelliğini de uygulamaya geliyor. Bu özellik ile kullanıcılar, görüntüleri orijinal çözünürlüklerinin 8 katına kadar yükseltebiliyor ve özellik ücretsiz olarak sunuluyor.

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Paint'e yapay zeka destekli doldurma ve silme özellikleri geliyor