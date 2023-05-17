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    Profesyonel meslekler için yapay zeka tehdidi: İşlerinden olabilirler

    Gün geçtikçe gelişimi hakkında hayret ettiren yapay zeka teknolojisi, tüm profesyonel seviyelerdeki işlere büyük oranda entegre edilecek gibi görünüyor. Peki bu seviyedeki işleri nasıl etkileyecek?
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    Yapay zeka yakında profesyonel işleri yapabilir Tam Boyutta Gör
    Goldman Sachs tarafından kısa süre önce yayınlanan bir raporda, yaklaşık 300 milyon küresel işin otomasyona maruz kalabileceği ve tüm işlerin dörtte birinin üretken yapay zeka ile değiştirilebileceği tahmin edilmekte.

    Üst düzey yöneticilikten çağrı merkezine kadar

    Artık içerik yazabilen ve görseller oluşturabilen sohbet robotları ile yapay zeka, tasarımcılar ve yazılım mühendisleri gibi çalışanların yerini almak, hatta şu anda insanlar tarafından gerçekleştirilen çok çeşitli tekrarlayan iş görevlerini devralmakla tehdit etmekte. Yapay zekanın göstermiş olduğu potansiyeli ile, en üst düzey yönetici rollerinden çağrı merkezi operasyonlarına kadar geniş bir yelpazede çok iyi işler başarabileceği düşünülüyor.

    Dünya Ekonomik Forumu'nun Mayıs ayında yayınladığı ve dünya genelinde 803 şirketle anket yaptığı Future of Jobs raporuna göre, şirketlerin %75'inden fazlası önümüzdeki 5 yıl içinde yapay zeka teknolojisini benimsemek istiyor.

    Hizmet sektörü için mükemmel bir seçenek

    Hizmet sektörleri için yapay zeka destekli bir platform olan Aquant'ın CEO'su ve kurucu ortağı Shahar Chen, "Yapay zeka ile roller değiştikçe, teknoloji belirli işlerde ve sektörlerde ihtiyaç duyulan becerileri ve giriş engellerini azaltacaktır."  ifadesinde bulundu.

    Chen, yapay zekanın özellikle onarım teknisyenleri ve çağrı merkezi temsilcilerinin bulunduğu hizmet işletmelerini olumlu yönde etkileyeceğini, yapay zekanın bu rollere yardımcı olacağını ve bunları yapmak için gereken becerileri en aza indireceğini belirtti.

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    Yengeç modunda park: Hyundai e-Corner

    M
    madmax59 1 gün önce

    zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler

    V
    versamaxx 4 gün önce

    Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.

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    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.

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