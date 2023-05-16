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    Amazon'un web sitesi ve uygulamasına yapay zeka geliyor

    Amazon, web sitesi ve mobil uygulaması için ChatGPT ile Google Bard'a benzer konuşmaya dayalı bir yapay zeka sohbet botunu hayata geçirmek için çalışmalara başladı. 
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    Amazon'a yapay zeka geliyor Tam Boyutta Gör
    Amazon'un kariyer bölümündeki iş ilanlarına göre şirket, ChatGPT ve Google Bard'a benzer üretken yapay zeka özelliklerini alışveriş uygulamasına ve web sitesine ekleyerek, sohbete dayalı bir deneyim sunmak için çalışmalara başlamış.

    Yeni mühendisler aranıyor

    İş ilanlarında makine öğrenimi için kıdemli bir geliştirme mühendisi ve Amazon'un alışveriş uygulaması içindeki arama motorunu ya da özelliğini "yeniden tasarlamak" için mühendisler aranmakta. İş ilanlarının birinde ise: "Büyük dil modellerinin konuşma yeteneklerini kullanarak Amazon'da alışverişi iyileştirmek için çalışıyoruz. Teknoloji, yenilik ve müşteri deneyimi konusunda tutkulu ve sektörde kalıcı bir etki yaratmaya hazır öncüler arıyoruz." ifadesi yer alıyor.

    Amazon'un bulut bilişim bölümü Amazon Web Services (AWS), halihazırda Amazon Bedrock olarak bilinen üretken yapay zeka tabanlı bir hizmeti verdiğini de hatırlatmakta fayda var.

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    Yengeç modunda park: Hyundai e-Corner

    M
    madmax59 1 gün önce

    zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler

    V
    versamaxx 4 gün önce

    Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.

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    E_Y_B_H_P_T 6 gün önce

    Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.

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