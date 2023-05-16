Amazon'un web sitesi ve uygulamasına yapay zeka geliyor

Yeni mühendisler aranıyor
İş ilanlarında makine öğrenimi için kıdemli bir geliştirme mühendisi ve Amazon'un alışveriş uygulaması içindeki arama motorunu ya da özelliğini "yeniden tasarlamak" için mühendisler aranmakta. İş ilanlarının birinde ise: "Büyük dil modellerinin konuşma yeteneklerini kullanarak Amazon'da alışverişi iyileştirmek için çalışıyoruz. Teknoloji, yenilik ve müşteri deneyimi konusunda tutkulu ve sektörde kalıcı bir etki yaratmaya hazır öncüler arıyoruz." ifadesi yer alıyor.
Amazon'un bulut bilişim bölümü Amazon Web Services (AWS), halihazırda Amazon Bedrock olarak bilinen üretken yapay zeka tabanlı bir hizmeti verdiğini de hatırlatmakta fayda var.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler
Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.