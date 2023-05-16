Amazon'un web sitesi ve uygulamasına yapay zeka geliyor

Tam Boyutta Gör Amazon'un kariyer bölümündeki iş ilanlarına göre şirket, ChatGPT ve Google Bard'a benzer üretken yapay zeka özelliklerini alışveriş uygulamasına ve web sitesine ekleyerek, sohbete dayalı bir deneyim sunmak için çalışmalara başlamış.

Yeni mühendisler aranıyor

İş ilanlarında makine öğrenimi için kıdemli bir geliştirme mühendisi ve Amazon'un alışveriş uygulaması içindeki arama motorunu ya da özelliğini "yeniden tasarlamak" için mühendisler aranmakta. İş ilanlarının birinde ise: "Büyük dil modellerinin konuşma yeteneklerini kullanarak Amazon'da alışverişi iyileştirmek için çalışıyoruz. Teknoloji, yenilik ve müşteri deneyimi konusunda tutkulu ve sektörde kalıcı bir etki yaratmaya hazır öncüler arıyoruz." ifadesi yer alıyor.

Amazon Alexa, üretken yapay zeka ile güncellenecek 1 hf. önce eklendi

Amazon'un bulut bilişim bölümü Amazon Web Services (AWS), halihazırda Amazon Bedrock olarak bilinen üretken yapay zeka tabanlı bir hizmeti verdiğini de hatırlatmakta fayda var.

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