Yapay zekada ‘akıl yürütme’ modelleri tıkanmanın eşiğinde

Bilindiği üzere yapay zeka dünyasının son yıllardaki en büyük sıçramalarından biri, akıl yürütme yeteneğine sahip modellerin geliştirilmesiydi. Ancak bu sıçrayış da sınıra yaklaşıyor. Bağımsız araştırma kuruluşu Epoch AI tarafından yayımlanan rapora göre, “reasoning” yani akıl yürütme modellerinin performans kazanımları, önümüzdeki yıl gibi kısa bir sürede önemli ölçüde yavaşlayabilir.
Gelişim yavaşlayacak
Bu tür modellerin geliştirilmesi, iki temel aşamaya dayanıyor: Öncelikle model büyük veri kümeleri üzerinde eğitiliyor, ardından takviyeli veya pekiştirmeli öğrenme adı verilen bir süreçle zor problemler karşısında doğru çözümler üretmesi için geribildirim veriliyor. Epoch AI’nın bulgularına göre, bugüne dek önde gelen yapay zeka laboratuvarları bu ikinci aşamada sınırlı bir işlem gücü kullanıyordu.
Hesaplama gücü sonsuz değil
Fakat burada bir sınır var. Epoch analisti Josh You, geleneksel model eğitimiyle elde edilen performans artışlarının yılda yaklaşık dört kat arttığını, buna karşılık takviyeli öğrenme kaynaklı kazançların her 3 ila 5 ayda bir on katına çıktığını söylüyor. Ancak bu ivmenin sonsuza dek süremeyeceğini vurgulayan You, 2026 yılına kadar bu iki alanın performans kazanımlarında bir dengeye ulaşacağını öngörüyor. Raporda yalnızca işlem gücü değil, araştırma maliyetleri gibi faktörlerin de göz önünde bulundurulması gerektiği belirtiliyor. Bu modellerde aynı zamanda başka bir sorun da var. Bu modeller ne kadar akıllandıkça o kadar yalan söylemeye, yani "halüsinasyon" üretme eğiliminde oluyorlar. Bunları bastırmak da yine dolaylı bir maliyet yaratacak. Dolayısıyla endüstri, bir sonraki “iPhone” anını bekliyor desek yanlış olmayacaktır.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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yani bütün çöpleri geri döüştürerek araç yapmışlar. bunu da değerli olarak mı açıklıyorlar.
Arabamız yerli ve milli