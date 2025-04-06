AI Günlükleri: Yapay zeka dünyasında bu hafta (6 Nisan 2025)

Son dönemde gündelik hayatta çok daha yaygın biçimde kullanılmaya başlanan yapay zeka teknolojileri hızla gelişmeye devam ediyor. Neredeyse her gün bu alanda dikkat çekici bir gelişme yaşanırken, önemli eşikler de bir bir aşılıyor. "AI Günlükleri" serimizde, önümüzdeki dönemde dünyadaki hayatı kayda değer ölçüde değiştirme potansiyeline sahip olan bu teknolojik devrimin gelişimini düzenli olarak kayıt altına almaya devam ediyoruz.

Yapay Zeka Dünyasında Bu Hafta Neler Yaşandı?

Geçtiğimiz hafta üst üste gelen yeni AI modelleri, bu hafta daha fazla kişinin kullanımına sunulurken, yapay zeka ile görsel üretme tarafında da yarış iyiden iyiye kızışmaya başladı. Yapay zeka dünyasında bu hafta en çok konuşulan haberler bunlar olurken, çok daha fazla ses getirmesi gereken bir gelişme büyük ölçüde göz ardı edildi. Google Gemini 2.5, Turing Testi'ni geçerek yapay zeka konusunda önemli bir eşiğin aşıldığını gösterdi. "AI Günlükleri"nde bu haftayı, dünyanın sessiz sedasız önemli bir kilometre taşını daha geride bıraktığı hafta olarak not edebiliriz. İşte bu hafta yapay zeka dünyasında öne çıkan gelişmeler:

Yapay Zeka Turing Testini Geçti

Tam Boyutta Gör Yıllarca yapay zeka için kritik bir kilometre taşı ve bir tür uyarı tabelası olarak görev gören Turing Testi, artık yapay zeka tarafından rahatlıkla geçiliyor. Bu hafta yapılan testler, Google Gemini 2.5 ile konuşan insanların yüzde 73'ünün bir yapay zeka ile konuştuğunu fark etmediğini ortaya çıkardı. Böylece Turing Testi artık resmen geçilmiş oldu. İşin endişe verici kısmı şu ki insanlık için kritik olabilecek bu gelişme, ChatGPT'nin Studio Ghibli görselleri kadar bile ses getirmedi. Artık bir silahlanma yarışına dönmüş olan AI yarışı, bu tarz uyarılara pek kulak asılmadan, kontrolsüz bir şekilde devam ettirilecek gibi görünüyor.

Bu gelişmeye paralel olarak Google'dan da dikkat çekici bir çalışma geldi. Google DeepMind, insan benzeri yapay genel zekanın risklerini sıraladığı 108 sayfalık bir rapor yayınladı. Söz konusu bu rapor, yapay zekanın insanlık için ne gibi tehditler oluşturabileceği detaylandırıldı. Konuyla ilgili haberimize buradan ulaşabilirsiniz.

Runway Gen 4 Tanıtıldı: Görsel Üretim Tarafında Yarış Kızışıyor

Geçtiğimiz hafta ChatGPT'ye eklenen yeni nesil görsel üretme aracının kullanıcılardan büyük ilgi görmesi, yapay zeka ile görsel ve video üretme tarafında yarışın iyiden iyiye kızışmasına sebep oldu. Nitekim Meta, Midjourney, Runway gibi şirketlerden de bu hafta önemli duyurular geldi. Bunlar arasından ön plana çıkan Runway Gen 4 oldu.

Runway Gen 4 ile yapılan ilk video örnekleri, generative AI modellerinin kısa sürede ne kadar yol kat ettiğini gözler önüne serdi. Şirketin şimdilik sadece ücretli kullanıcılarına sunduğu Runway Gen 4; karakter tutarlılığı, sahne uyumu ve gerçekçi hareketler konusunda önceki nesillere kıyasla önemli gelişmeler vadediyor. Gen-4, görsel referansları ve metin talimatlarını birleştirerek tutarlı tarz, konu ve mekân sunabiliyor. Bu da kullanıcıların aynı karakteri farklı açılardan ve ışıklandırma koşullarında oluşturmasını sağlıyor.

Google ve OpenAI'ın Gelişmiş Yapay Zeka Modelleri Tüm Kullanıcılara Açıldı

Google, geçtiğimiz hafta kullanıma sunduğu Gemini 2.5 modelini bu hafta ücretsiz kullanıcıların da erişimine açtı. Gemini 2.5, gelişmiş özellikleriyle şu anda piyasadaki en iyi dil modeli olarak değerlendiriliyor.

Diğer yandan OpenAI ise kısa süre önce ChatGPT'ye eklediği gelişmiş görsel üretme ve düzenleme özelliklerini bu hafta ücretsiz kullanıcılara da sunmaya başladı. ChatGPT artık görsel üretirken DALL-E 3 yerine GPT-4o kullanıyor ki bu da ortaya çok daha iyi sonuçlar çıkmasını sağlıyor.

Donald Trump'ın Açıkladığı Yeni Gümrük Vergileri, Yapay Zeka Şirketlerini Yaraladı

Tam Boyutta Gör Yapay zeka şirketleri için bu hafta kötü haberler üst üste geldi. Son haftalarda borsada kan kaybetmeye başlayan teknoloji hisseleri, bu hafta da Donald Trump yüzünden kan kaybetti. Trump'ın başta Çin ve Tayvan gibi ülkeler olmak üzere tüm dünyaya ek gümrük vergileri getirmesi, özellikle yapay zeka şirketlerine büyük darbe indirdi.

Yapay zeka altyapası için kritik bir role sahip olan veri merkezlerinin ve bu merkezlerde kullanılan çiplerin bir anda daha maliyetli hâle gelmesi, yatırımcıların bu alana daha da şüpheyle yaklaşmasına sebep oldu. Bu durum hisselere yansıyınca, teknoloji şirketleri bu hafta toplam 2.5 trilyon dolar değer kaybetti.

Amazon, Alexa Plus'ı Kullanıma Sundu

Amazon'un yapay zeka destekli sanal asistanı Alexa Plus (Alexa+) nihayet kullanıma sunuldu, ancak geçtiğimiz ay yapılan tanıtımda vaat edilen birçok özelliğin eksik olması hayal kırıklığı yarattı. Bu özelliklerin tamamının kullanıma sunulmasının iki ayı bulabileceği belirtiliyor. Bu özellikler eklenene kadar kullanıcılar, Alexa Plus’ı kullanarak yemek siparişi veremeyecek; Alexa Plus aile üyelerini tanıyıp onlara görevlerini hatırlatamayacak; çocukları eğlendirmek için otomatik hikâye üretemeyecek ya da hediye fikirleri veremeyecek. Oysa tanıtım videolarında tüm bu kabiliyetlere sahip olduğu öne sürülmüştü.

Amazon Kendi AI Ajanını Tanıttı

Şimdilik akıllı asistanı ile yapay zeka alanında varlık gösteren Amazon, yakın bir gelecekte AI ajanıyla da rekabete dâhil olacak gibi görünüyor. Manus AI, OpenAI Oerator, Anthropic Computer Use'a rakip olacak Amazon Nova Act, aynı bu AI ajanları gibi belli başlı görevleri kendi başına gerçekleştirebilecek. Şimdilik sadece uygulama geliştiricilerine açılan bu AI ajanının yakın bir gelecekte kullanıma sunulması bekleniyor.

Meta, Llama 4 Model Ailesini Yayınladı

Büyük dil modelleri (LLM) yarışına Llama ile dâhil olan Meta, son haftalarda üst üste gelen modellerle birlikte artık geride kalmaya başlayan Llama'yı yeni bir model ailesiyle yeniledi. Llama 4 adını taşıyan bu yeni model ailesinde üç farklı versiyon bulunuyor: Behemoth (2 trilyon parametre), Maverick (400 milyar parametre) ve Scout (109 milyar parametre). Maverick ve Scout modelleri şimdiden 40'tan fazla ülkede kullanıma sunulmuş durumda. Meta'nın bugüne kadarki en büyük modeli olan Llama 4 Behemoth ise henüz kullanıma açılmadı.

RabbitOS Intern Tanıtıldı; ABD'li Girişimler de Kendi AI Ajanlarını Geliştiriyorlar

Aynı adlı çok sayıda görevi kendi başına yerine getirebilen Manus AI'ın çıkışıyla birlikte dikkatleri üzerine çeken AI ajanlarına yenileri ekleniyor. Manus AI'dan sonra bu kez de ABD'li yeni bir girişim kendi AI ajanını tanıttı. RabbitOS Intern adını taşıyan bu AI ajanı, kullanıcıların komutları doğrultusunda analiz raporu çıkarmak ya da mini bir oyun geliştirmek gibi karmaşık görevleri kendi başına getirebilir. Yayınlanan ilk demo videoları, RabbitOS Intern'in hem hız hem de aynı anda çok sayıda görevi yerine getirme konusunda Manus AI'ın epey gerisinde olduğunu gösteriyor. Ancak teknoloji devleri bir şirketten böyle bir araç çıkmış olması, yeni start-up'ların da bu alanda iddialı olabileceğini göstermesi açısından önemli.

Bu Hafta Tanıtılan AI Destekli Görsel ve Video Araçları:

Higgsfield AI, yeni video üretme aracıyla iddialı bir giriş yaptı. Higgsfield'ın video üretim aracı, kullanıcıların videolara farklı açılar ve kamera hareketleri eklemesine izin veriyor. Bu da sinematik videoların ortaya çıkmasını sağlıyor.

Meta, sadece metinle komut vererek karakterlerin konuştuğu videolar yaratmanıza olanak sağlayan yeni video aracı MoCha'yı tanıttı.

Midjourney, bugüne kadarki en gelişmiş modeli olan V7'yi tanıttı:

Krea AI, "Video re-style" adını verdiği yeni özelliğini yayınladı. Bu özellik, yüklediğiniz bir videonun görsel stilini istediğiniz şekilde değiştirmenize olanak sağlıyor.

Görselden video üretebilen AI aracı Dream Machine ile tanınan Luma AI, videolara yeni kamera açıları ve hareketleri ekleyen yeni özelliğini tanıttı.

Yapay Zeka Dünyasından Kısa Kısa:

Geçtiğimiz hafta eklediği yeni görsel üretim aracının büyük ilgi görmesi, ChatGPT 'nin kullanıcı sayısını daha da yukarı çekti. OpenAI, ChatGPT'nin 20 milyon aboneye ulaştığını açıkladı.

'nin kullanıcı sayısını daha da yukarı çekti. OpenAI, ChatGPT'nin 20 milyon aboneye ulaştığını açıkladı. ByteDance, Alibaba, Tencent gibi Çinli şirketlerin bu yılın çeyreğinde 16 milyar dolar değerinde Nvidia H20 çipi sipariş ettiği ortaya çıktı.

çipi sipariş ettiği ortaya çıktı. Sam Altman, bu hafta X'te yaptığı bir paylaşımda OpenAI 'ın yakında kendi AI odaklı bilgisayarını piyasaya sürebileceğini ima etti.

'ın yakında kendi AI odaklı bilgisayarını piyasaya sürebileceğini ima etti. Microsoft CTO'su Kevin Scott, beş yıl içinde kod yazmanın yüzde 95'ini yapay zekanın yapacağını söyledi.

söyledi. Berkeley ve UCSF üniversitelerinde görevli bilim insanları, beyin dalgalarını neredeyse eş zamanlı olarak konuşmaya çeviren yeni bir yapay zeka geliştirdi. Beyin implantları kullanan bu yeni sistem, felçli insanların konuşma yetilerini geri kazanmasına yardımcı olabilir.

yeni bir yapay zeka geliştirdi. Beyin implantları kullanan bu yeni sistem, felçli insanların konuşma yetilerini geri kazanmasına yardımcı olabilir. Bu yılın başında veri merkezlerine 80 milyar dolar bütçe ayıracağını duyuran Microsoft , bu yatırımda frene basma kararı aldı. Şirket şimdi bu alana yapacağı yatırımları yeniden gözden geçiriyor.

, bu yatırımda frene basma kararı aldı. Şirket şimdi bu alana yapacağı yatırımları yeniden gözden geçiriyor. Microsoft, geçtiğimiz yıl tanıtılan ve ilk aşamada sadece Snapdragon işlemcili cihazlarda desteklenen Copilot+ özelliklerini artık AMD ve Intel sistemlerine de sunmaya başladı. Copilot+'ta canlı altyazılar, görsel oluşturucu ve görsel düzenleme gibi yapay zeka destekli özellikler bulunuyor.

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