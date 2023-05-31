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    WhatsApp çoklu cihaz desteği iPhone’lara geldi

    WhatsApp iOS kullanıcıları bu haftadan itibaren 5 adede kadar iPhone cihazını SIM kart gerekmeden bağlayabilecekleri ve sohbetleri taşıyabilecekleri yeni güncellemeyi almaya başlıyor.
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    WhatsApp Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz haftalarda Android kullanıcılarının 5 adede kadar cihazını bağlayarak WhatsApp uygulamasını kullanabilmesini sağlayan Companion özelliği bu hafta itibariyle iPhone kullanıcılarına da sunuldu.

    WhatsApp iOS 23.10.76 güncellemesi

    WhatsApp iOS 23.10.76 güncellemesi ile birlikte iOS kullanıcıları Cihazlar kısmı altında toplamda 5 adede kadar cihazını bağlayabiliyor. Android tarafında olduğu gibi ana uygulamanın mesaj geçmişi eksiksiz olarak tüm cihazlara aktarılıyor. Üstelik tüm sohbetler uçtan uca şifreli olarak geliyor.

    Bununla birlikte önceden ayarlı listelere mesaj gönderebilme ve durum güncellemesi yapabilme sadece ana cihazda geçerli olacak. Bu güncellemede GIF gönderilerinin ön izleme oynatması da yine kullanıcılara sunuluyor.

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    E_Y_B_H_P_T 5 gün önce

    Ekransız değil monitör panelsiz denebilir. Gözlerin ucuna dayamışsın ekranı nihayetinde (sağlığa etkisini zaten geçtik)

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