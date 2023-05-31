WhatsApp çoklu cihaz desteği iPhone’lara geldi

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz haftalarda Android kullanıcılarının 5 adede kadar cihazını bağlayarak WhatsApp uygulamasını kullanabilmesini sağlayan Companion özelliği bu hafta itibariyle iPhone kullanıcılarına da sunuldu.

WhatsApp iOS 23.10.76 güncellemesi

WhatsApp iOS 23.10.76 güncellemesi ile birlikte iOS kullanıcıları Cihazlar kısmı altında toplamda 5 adede kadar cihazını bağlayabiliyor. Android tarafında olduğu gibi ana uygulamanın mesaj geçmişi eksiksiz olarak tüm cihazlara aktarılıyor. Üstelik tüm sohbetler uçtan uca şifreli olarak geliyor.

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Bununla birlikte önceden ayarlı listelere mesaj gönderebilme ve durum güncellemesi yapabilme sadece ana cihazda geçerli olacak. Bu güncellemede GIF gönderilerinin ön izleme oynatması da yine kullanıcılara sunuluyor.

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