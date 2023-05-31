WhatsApp çoklu cihaz desteği iPhone’lara geldi

WhatsApp iOS 23.10.76 güncellemesi
WhatsApp iOS 23.10.76 güncellemesi ile birlikte iOS kullanıcıları Cihazlar kısmı altında toplamda 5 adede kadar cihazını bağlayabiliyor. Android tarafında olduğu gibi ana uygulamanın mesaj geçmişi eksiksiz olarak tüm cihazlara aktarılıyor. Üstelik tüm sohbetler uçtan uca şifreli olarak geliyor.
Bununla birlikte önceden ayarlı listelere mesaj gönderebilme ve durum güncellemesi yapabilme sadece ana cihazda geçerli olacak. Bu güncellemede GIF gönderilerinin ön izleme oynatması da yine kullanıcılara sunuluyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Ekransız değil monitör panelsiz denebilir. Gözlerin ucuna dayamışsın ekranı nihayetinde (sağlığa etkisini zaten geçtik)