Yargıtay: İnternet dolandırıcılığında zarardan banka sorumlu

Mobil bankacılık ve internet bankacılığı kullanımın artmasıyla birlikte dolandırıcılık vakaları da artıyor. Dolandırıcılar fishing yöntemleri ve siber saldırılar ile vatandaşın parasını ele geçirebiliyor. Yargıtay bu konuyla ilgili kritik bir karar aldı.

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, müşterinin üçüncü kişilerle iş birliği veya kusurlu davranışı olmadığı süre, bankanın hesaplardaki para güvenliğini sağlamak zorunda olduğuna karar vererek, internet dolandırıcılığı yoluyla bankadaki parası çekilen kişinin zararından bankanın sorumlu olduğuna hükmetti.

Olay nasıl nasıl gerçekleşti?

Yargıtay’ın gündemine yansıyan olay Eskişehir’de yaşandı. Özel bir bankanın Eskişehir şubesinde hesabı bulunan davacı adına bankanın Hatay İskenderun Şubesinde hesap açıldı. Davacının bilgisi dışında Eskişehir’den İskenderun Şubesine para transferi gerçekleştirildi, oradan da başka bir ildeki şubeden çekildi. Davacı, kendisinin bilgi ve talimatı dışında yapılan işlemle ilgili bildirim yapılmadığını, bankanın kusurlu davrandığını, özen yükümlülüğünü yerine getirmediğini belirtti ve internet bankacılığı sebebiyle uğradığı zararın faiziyle birlikte kendisine ödenmesini talep etti. Banka, havale işlemi sırasında davacının telefon ile aranarak sorulan tüm sorulara doğru cevap verdiğini, ilk havalenin gerçekleştirildiğini ikinci ödeme esnasında ise imza teyidi alınamadığı için işlemin gerçekleştirilmediğini belirterek, bilgi işlem sistemlerinin her yönüyle güvenli olduğunu, BDDK tarafından düzenli olarak denetlendiklerini, davanın reddine karar verilmesini talep etti. Davaya bakan Eskişehir 3. Asliye Hukuk Mahkemesi, bankanın kusuru olmadığına, davarın reddine karar verdi. Karara itiraz gelince Yargıtay yerel mahkemenin kararını bozdu.

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Yargıtay 11. Hukuk Dairesi tarafından alınan kararda şu ifadelere yer verildi:

“İşlemde davacının üçüncü kişilerle iş birliği yaparak veya başka şekilde kusurlu davrandığı ispatlanamamıştır. Davalı banka tarafından, hesapta bulunan paranın güvenliğinin tam olarak sağlanamadığı, kötü niyetli kişilerin işlemlerine karşı korunamadığı, güvenlik önlemlerini geliştirmediği, bu önlemleri kullanmayı, müşterileri için zorunlu hâle getirmediği anlaşılmaktadır. Bu durumda davalı banka hesaptan çekilen tüm paradan sorumludur. Bunun ilke olarak kabulü gerekir.”

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Yargıtay: İnternet dolandırıcılığında zarardan banka sorumlu