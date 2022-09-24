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    GTA 6 sızıntısının şüphelisi 17 yaşındaki hacker tutuklandı

    İngiliz polisi, oyun tarihinin en büyük sızıntılarından birini gerçekleştirdiği düşünülen 17 yaşındaki genç hacker'ı bulmayı başardı.                            
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    GTA 6 sızıntısının şüphelisi 17 yaşındaki hacker tutuklandı
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    17 yaşındaki genç, 22 Eylül Perşembe günü Oxfordshire'da İngiliz polisi tarafından gözaltına alındı. Genç adamın, Grand Theft Auto 6'nın geliştirilmesinden sorumlu şirket olan Rockstar Games'i ve Uber'i hacklediğinden şüpheleniliyor.

    Şahsın halen gözaltında olduğu ve davanın siber suçlarda uzmanlaşmış Büyük Britanya Ulusal Suç Dairesi tarafından yürütüldüğü bildirildi. Ayrıca genç adamın, bu yılın başında Microsoft, Samsung ve Nvidia'ya yönelik saldırılarla ünlenen Lapsus$ grubuyla bağlantıları olabileceği tahmin ediliyor.

    Rockstar'ın itiraf tweeti rekor kırmıştı

    Geçtiğimiz hafta, GTA 6'nın erken geliştirme sürümünden oynanış görüntüleri internete düşmüştü. Sızıntıların yayınlandığı forumunun sahibi ise söz konusu sızıntıların, İngiltere'de faaliyet gösteren hacker grubu Lapsus$'dan bir genç tarafından yapıldığını iddia etmişti.

    GTA 6'nın geliştiricisi Rockstar Games ise sızıntının gerçekliğini hızla kabul etmiş ve şirketin bu itirafı, şimdiye kadarki en çok beğenilen video oyunu tweeti olmuştu.

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    makine26 4 gün önce

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    gta 6, rockstar games ve
    8 etiket daha hack LAPSUS$ Teknoloji Haberleri Yazılım Oyun Konsolları Ev Elektroniği Mobil Oyunlar Mobil Teknolojiler
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