Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Anlık Bildirim
    Alternatif Enerji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Yarı iletken devi TSMC, yeşil enerji tedariki konusunda dev bir anlaşmaya imza attı

    Yarı iletken devli TSMC, enerji ihtiyaçlarının yeşil kaynaklardan sağlanması kapsamında dev bir anlaşmaya imza etti. Şirketin adımı, dünyanın en büyük kurumsal yeşil enerji siparişi oldu.
    4 sa.
    420
    7
    1
    Alternatif Enerji
    Gökhan G.
    Editör
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Yarı iletken devi TSMC, yeşil enerji tedariki konusunda dev bir anlaşmaya imza attı
    Tam Boyutta Gör

    Tayvan merkezli yarı iletken devi TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.), yenilenebilir kaynaklardan üretilen elektrik enerjisi tedariki kapsamında rekor bir anlaşmaya imza attı.

    Ayrıca Bkz. "Amatör bir gökbilimci, Jüpiter’de yeni bir leke keşfetti"

    İlginizi Çekebilir Avatar Norveç’te bulunan petrol ve gaz platformları, enerjisini rüzgâr çiftliklerinden sağlayacak

    Danimarkalı rüzgâr enerjisi devi Ørsted ile anlaşan TSMC, Ørsted’in Tayvan’da kurmaya başladığı üçüncü deniz üzeri rüzgâr çiftliğinin üreteceği elektrik enerjisinin tamamını satın alacağını duyurdu.

    20 yıl süresince hizmet alınacak

    Dünyanın en büyük kurumsal yeşil enerji siparişi olan anlaşma neticesinde 920 MW kapasiteli çiftliğin üreteceği tüm enerji, 20 yıllık sözleşme gereği sabit fiyat garantisiyle satın alınacak.  

    Danimarkalı şirketin 2018 yılında düzenlenen ihale kapsamında hayata geçirmeye başladığı proje Büyük Changhua 2b & 4 adını taşıyor. Tayvan Boğazı’nda yer alan rüzgâr çiftliği, yine Ørsted tarafından inşa edilen ve 900 MW kapasiteli Büyük Changhua 1 & 2a çiftliğinin yakınına kuruluyor.

    Yarı iletken devi TSMC, yeşil enerji tedariki konusunda dev bir anlaşmaya imza attı
    Tam Boyutta Gör

    2026 yılı itibariyle tam kapasitede hizmet vereceği ön görülen rüzgâr çiftliğinden elde edilecek yeşil enerjiyi kullanmaya başlayacak olan TSMC’den yapılan açıklamada “ Bir tüzel kişilik olarak TSMC, yeşil enerji için gerekli adımları atmış bulunuyor. Çevreyi korumak adına sorumluluklarımızı yerine getireceğimize emin olabilirsiniz.” ifadeleri kullanılmış.



    Kaynakça https://electrek.co/2020/07/08/egeb-taiwanese-company-orsted-world-biggest-corporate-green-energy-order-uk-budget/ https://www.renewablesnow.com/news/taiwans-tsmc-wants-all-power-from-920-mw-wind-project-by-rsted-705619/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    V4LKyR 45 dk.
    TSMC koptu gidiyor, teknoloji dünyasının Tesla'sı sanki.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 16 dk. Amazon.com.tr'de Yaz Fırsatları başladı 46 dk. iPhone tamir ve pil değişim ücretine zam geldi 1 sa. Elon Musk: "Tesla, seviye 5 otonom sürüşe ulaşmaya çok yakın" 1 sa. Samsung yeni telefonlarının kutusundan şarj aletini çıkarmayı planlıyor 2 sa. Facebook 2019’da enerjisinin %86’sını yenilenebilir kaynaklardan elde etti 2 sa. Qualcomm Snapdragon 865 Plus ile 3GHz sınırı aşılıyor 3 sa. Mac bilgisayarlarda Fujifilm makineleri web kamerası oluyor 3 sa. Netflix’in ilk Türk dizisi Hakan Muhafız, final yaptı 4 sa. GÖRÜNTÜLENEN Yarı iletken devi TSMC, yeşil enerji tedariki konusunda dev bir anlaşmaya imza attı Sonraki 820 beygirlik Lamborghini Sian Roadster tanıtıldı: Yalnızca 19 adet üretilecek 5 sa. iPad veya Mac alan öğrencilere AirPods hediye 5 sa. Apple Silicon işlemcili Mac'ler Thunderbolt bağlantısını destekleyecek 6 sa. Corolla, SUV dünyasıyla buluştu: İşte karşınızda yeni Toyota Corolla Cross 6 sa. Cherry markası klavyeler için hijyenik kaplama geliştirdi 6 sa. Dyson Pure Humidify+Cool video inceleme 7 sa. Amatör bir gökbilimci, Jüpiter’de yeni bir leke keşfetti 19 sa. Tinder birebir video görüşmelerini başlatıyor 19 sa. Thunderbolt 4 teknolojisi detaylanıyor 20 sa. Koronavirüs salgınında vaka sayısı 1000’in üzerinde, riskli iller açıklandı (8 Temmuz) 21 sa. PS Store'da Temmuz fırsatları başladı: İşte dikkat çekenler 21 sa. Palo Alto Networks ve ADEO’dan önemli iş birliği 22 sa. Seat'ın alt markası Cupra da elektriklendi: İşte Cupra el-Born 22 sa. The Umbrella Academy'nin 2. sezonundan ilk fragman yayınlandı 22 sa. Broadcom kablosuz Nesnelerin İnterneti bölümünü sattı 23 sa. AMD Ryzen XT işlemcilerde Assassin's Creed Valhalla kampanyası başladı 23 sa. 8 kanal bellek destekli Ryzen Threadripper Pro işlemcisi görüntülendi 1 gün 2020 Mercedes-Benz S-Serisi'nin yeni MBUX bilgi-eğlence sistemi tanıtıldı 1 gün Lisa Su: Ryzen 4000 bu yıl geliyor 1 gün Donald Trump: “ABD, Dünya Sağlık Örgütü’nden artık resmi olarak çekildi” Daha Eskiler
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim
    Yeni Haber
    şimdi