Yarı iletken devi TSMC, yeşil enerji tedariki konusunda dev bir anlaşmaya imza attı

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Tayvan merkezli yarı iletken devi TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.), yenilenebilir kaynaklardan üretilen elektrik enerjisi tedariki kapsamında rekor bir anlaşmaya imza attı.

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Danimarkalı rüzgâr enerjisi devi Ørsted ile anlaşan TSMC, Ørsted’in Tayvan’da kurmaya başladığı üçüncü deniz üzeri rüzgâr çiftliğinin üreteceği elektrik enerjisinin tamamını satın alacağını duyurdu.

20 yıl süresince hizmet alınacak

Dünyanın en büyük kurumsal yeşil enerji siparişi olan anlaşma neticesinde 920 MW kapasiteli çiftliğin üreteceği tüm enerji, 20 yıllık sözleşme gereği sabit fiyat garantisiyle satın alınacak.

Danimarkalı şirketin 2018 yılında düzenlenen ihale kapsamında hayata geçirmeye başladığı proje Büyük Changhua 2b & 4 adını taşıyor. Tayvan Boğazı’nda yer alan rüzgâr çiftliği, yine Ørsted tarafından inşa edilen ve 900 MW kapasiteli Büyük Changhua 1 & 2a çiftliğinin yakınına kuruluyor.

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2026 yılı itibariyle tam kapasitede hizmet vereceği ön görülen rüzgâr çiftliğinden elde edilecek yeşil enerjiyi kullanmaya başlayacak olan TSMC’den yapılan açıklamada “ Bir tüzel kişilik olarak TSMC, yeşil enerji için gerekli adımları atmış bulunuyor. Çevreyi korumak adına sorumluluklarımızı yerine getireceğimize emin olabilirsiniz.” ifadeleri kullanılmış.

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