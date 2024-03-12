"Şeytan kuyrukluyıldızı" Dünya'nın yanından geçecek

Everest Dağı'ndan daha büyük ve Halley tipi bir "şeytan kuyrukluyıldızı" önümüzdeki haftalarda Dünya'nın yanından geçerken çıplak gözle görülebilecek.
Yaklaşık 30 kilometre çapındaki 12P/Pons-Brooks kuyrukluyıldızı her 71,3 yılda bir yörüngesini tamamlıyor. Kuyrukluyıldız, 21 Nisan'da Güneş'e en yakın konuma ulaşacak.
Adını 1812'de cismi ilk kez gören Fransız gökbilimci Jean-Louis Pons'tan ve 1883'te bir sonraki geçişinde onu gözlemleyen Britanyalı-Amerikan gökbilimci William Robert Brooks'tan alan kuyrukluyıldıza pek çok lakap takıldı.
Yakın zamanda yapılan bir gözlem sırasında Yıldız Savaşları'ndaki (Star Wars) kurgusal yıldız gemisine benzerliği nedeniyle "Millennium Falcon" kuyrukluyıldızı diye adlandırıldı. Geçen yıl yüzeyinde tespit edilen bir patlamanın ona boynuzlu bir şekil verdiği keşfedildikten sonra "şeytan kuyrukluyıldızı" diye isimlendirilmişti.
Bu patlamalar muhtemelen Güneş'in radyasyonunun kuyrukluyıldızın kabuğunu zayıflatıp çatlatmasının ardından çekirdeğindeki karbonmonoksit ve karbondioksit gazlarını dışarı salmasından kaynaklanıyor.
ABD'nin Alabama eyaletinde bulunan NASA Marshall Uzay Uçuş Merkezi'ndeki Meteoroid Çevre Ofisi'nin Başkanı Bill Cooke ocakta yaptığı açıklamada, "Güneş ışığından kaynaklanan basınç (radyasyon basıncı) kuyrukluyıldızın etrafındaki gaz ve tozun at nalı şeklini almasına neden oldu ve bazı gözlemciler bunun boynuzlu bir şeytanı hatırlattığını söylüyor" demişti.
Kuyrukluyıldız halihazırda Güneş'e yaklaşırken yıldız gözlemcileri tarafından tespit edildi ve önümüzdeki haftalarda ışık kirliliğinin gökyüzünü etkilemediği Birleşik Krallık bölgelerinde çok daha parlak ve çıplak gözle görülebilir hale gelebilir.
21 Nisan'da yörüngesindeki Güneş'e en yakın noktaya ulaşacak. Ancak yüzeyindeki buz püskürmeleri nedeniyle ani parlamalar yaşamaya devam ediyor ve bu da onu daha görünür hale getirebilir.
Önümüzdeki ay (8 Nisan'daki tam Güneş tutulmasından birkaç gün önce) maksimum parlaklığına ulaşması ve haziranda Dünya'ya en yakın konuma gelmesi bekleniyor.
Kuzey yarımküredeki yıldız gözlemcileri alacakaranlıkta, batı-kuzeybatı ufkunun yaklaşık 20 derece üzerinde, açık ve karanlık bir gökyüzünde dürbün kullanarak kuyrukluyıldızı görebilir.
Kuyrukluyıldız martın sonuna kadar daha da parlaklaşabilir ve arka planında kalan Koç takımyıldızıyla birlikte çıplak gözle görülebilir hale gelebilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.