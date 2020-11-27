İnsanlığı Mars'a taşıyacak olan dev roketin inşaası başladı

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ABD'nin Ay'a geri dönüş ve Mars'a ilk insanı gönderme planlarının temelinde yatan Space Launch System'da (SLS) nihayet sona yaklaşılıyor. 10 yılı aşkın süredir geliştirme sürecinde bulunan dev roketin birleştirme işlemlerinin bu hafta itibarıyla başladığı açıklandı. SLS'in Kasım 2021'de ilk resmi görevine çıkması bekleniyor.

Birleştirme sürecine roketin ilk iticisiyle başlanmış. NASA'nın SLS için özel olarak tasarladığı taşınabilir fırlatma platformuna ilk katı yakıtlı iticinin yerleştirildiği belirtiliyor. 97 metre uzunluğundaki dev roketin önümüzdeki süreçte yavaş yavaş inşaasının tamamlanacağı belirtiliyor.

Konuyla ilgili bazı açıklamalar SLS mühendisi Andrew Shroble,"SLS roketinin ilk parçasını mobil kalkış platformuna yerleştirmemiz önemli bir kilometre taşını geride bıraktığımız anlamına geliyor. Artemis 1 görevinin tam anlamıyla artık yaklaştığını ve kalkış için son hazırlıkları yaptığımızı söyleyebiliriz." ifadelerini kullandı.

NASA en son geçtiğimiz Eylül ayında SLS için büyük bir motor testi gerçekleştirmişti. Bu testte ortaya çıkan müthiş görüntüleri aşağıdan izleyebilirsiniz.

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Tarihin en güçlüsü olacak

Yukarıdaki videoda SLS'nin katı yakıtlı itici motorlarından birisini görüyoruz. Şu anda birleştirme sürecinde platforma yerleştirilen ilk kısım da bu itici motordu. SLS'in tamamlanmış halinde bunlardan iki adet bulunacak. Booster motorlardan sadece bir tanesi 1630 tonluk (3,6 milyon pound) itici kuvvet oluşturabiliyor. Yani videoda çalışır halde gördüğümüz iticilerden sadece bir tanesi yaklaşık iki Falcon 9 roketi gücünde bir kuvvete sahip.

SLS roketi nihai haliyle yaklaşık 4200 tonluk (9,2 milyon pound) bir itici kuvvete ev sahipliği yapacak. Bu durum SLS'nin, insanlığı Ay'a taşıyan Saturn V'ten dahi önemli ölçüde daha güçlü olacağı anlamına geliyor. Ayrıca günümüzün en güçlü roketi Falcon Heavy'nin de 1,8 katı oranında bir itici kuvvete sahip olacak.

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SLS roketinin geliştirme süreci epey çalkantılı geçmişti. Roketin en geç 2017 gibi ilk uçuşuna çıkması beklenirken ardı ardına gelen birçok teknik aksaklık nedeniyle yaklaşık dört yıllık erteleme gerçekleşti. Bu ertelemeler elbette işin maliyet kısmına inanılmaz ölçüde artırdı. SLS projesinin şu anda toplam maliyetinin 18 milyar doları geçtiği belirtiliyor.

Ayrıca Bkz. "NASA'nın 12 milyar dolar harcadığı dev Mars roketi bekleneni veremiyor"

İlk hedef Ay

NASA'nın uzay araştırmalarındaki nihai amacı Mars'a ilk insanları indirmek ancak Kızıl Gezegen'e giden uzun yolculuğun ilk adımları Ay'da atılacak. NASA Mars'a gitmeden önce teknolojilerini Ay'da test etmeyi ve astronotları burada eğitmeyi planlıyor. Uzay ajansının şu anki planı Amerikan astronotlarını 2024'te Ay'a geri götürmek. Ancak yaşanan son gelişmeler sonrasında bu tarihin birkaç yıl erteleneceği tahmin ediliyor.

SLS roketinin ilk kez Kasım 2021'de mürettebatsız olarak uçuşa geçecek. Roketin ilk mürettebatlı görevine ise 2023 gibi Artemis 2 ile çıkabileceği belirtiliyor. Artemis 2'de en az iki NASA astronotunun Ay'ın yörüngesine gönderilmesi ve geri getirilmesi planlanıyor.

https://edition.cnn.com/2020/11/25/americas/nasa-sls-moon-rocket-assembly-scn-trnd/index.html

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