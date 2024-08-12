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    Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’den F-16, Eurofighter ve F-35 açıklaması

    Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Reuters'e özel açıklamalarda bulundu. Güler, Türkiye’nin ABD’den alacağı F-16 uçaklarıyla birlikte Eurofighter ve F-35’lerdeki son durumu değerlendirdi.
    Yaşar Güler’den F-16, Eurofighter ve F-35 açıklaması Tam Boyutta Gör
    Türk Hava Kuvvetleri elindeki kabiliyetleri artırmak için yeni uçak alımlarını bekliyor. Türkiye, halihazırda ABD’den F-16 Block 70 ve modernizasyon kitleri alacak. Bununla birlikte Avrupa’dan Eurofighter Typhoon savaş uçaklarının da alınması isteniyor. Konu hakkında Reuters'e özel açıklamalarda bulunan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye’nin taleplerindeki son durumu değerlendirdi.

    F-16 Block 70 için işler yolunda

    Milli Savunma Bakanı Güler, F-16 Block 70 savaş uçakları ve modernizasyon kitlerinin tedariki konusunda ABD ile yaptığı anlaşmadan memnun olduğunu ve sürecin planlandığı gibi devam ettiğini söyledi. Güler, "Son jet teslim edilene kadar projenin sorunsuz bir şekilde tamamlanacağını umuyoruz" dedi. Buna ek olarak iki ülkenin yetkililerinin anlaşmanın detaylarını görüşmeye devam ettiğini söyledi.

    Türkiye, tavan maliyeti 23 milyar dolar olan 40 adet F-16 Block 70 savaş uçağı, 79 adet Block 70 modernizasyon kiti ve çeşitli mühimmatlar almak için talebini sunmuş ve bu talep ABD tarafından onaylanmıştı. Ancak bu rakamlar üst sınırı ifade ediyor, Türkiye bu miktarlardan daha az satın alım da yapabilir. Haliyle maliyetler de düşebilir. Görüşmeler de muhtemelen bu çerçevenin belirlenmesi özelinde ilerliyor.

    Eurofighter Typhoon ve F-35 açıklaması

    Yaşar Güler’den F-16, Eurofighter ve F-35 açıklaması Tam Boyutta Gör
    Türkiye'nin F-35 savaş uçaklarıyla ilgili programda Ankara'nın ve Washington'ın duruşunun değişmediğini ve görüşmelerin devam ettiğini dile getiren Güler, Ankara'nın İngiltere, İspanya ve Almanya'dan Eurofighter Typhoon jetleri satın almak istediğini ancak henüz somut bir gelişme olmadığını da söyledi. Eurofighter Typhoon özelinde satın alımın onaylanması için tüm paydaşların onayı gerekiyor. İngiltere, İtalya ve İspanya satın alıma olumlu sinyaller verirken Almanya’nın olumsuz duruş sergilediği biliniyor.
    Kaynakça https://www.reuters.com/business/aerospace-defense/turkey-pleased-with-f-16-jets-deal-with-us-defence-minister-says-2024-08-12/ https://www.sozcu.com.tr/savunma-bakani-reuters-a-konustu-suriye-den-cekilme-icin-sartlari-soyledi-p73722
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 1 ay önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 12 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 12 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 12 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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