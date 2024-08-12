Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’den F-16, Eurofighter ve F-35 açıklaması

F-16 Block 70 için işler yolunda
Milli Savunma Bakanı Güler, F-16 Block 70 savaş uçakları ve modernizasyon kitlerinin tedariki konusunda ABD ile yaptığı anlaşmadan memnun olduğunu ve sürecin planlandığı gibi devam ettiğini söyledi. Güler, "Son jet teslim edilene kadar projenin sorunsuz bir şekilde tamamlanacağını umuyoruz" dedi. Buna ek olarak iki ülkenin yetkililerinin anlaşmanın detaylarını görüşmeye devam ettiğini söyledi.
Türkiye, tavan maliyeti 23 milyar dolar olan 40 adet F-16 Block 70 savaş uçağı, 79 adet Block 70 modernizasyon kiti ve çeşitli mühimmatlar almak için talebini sunmuş ve bu talep ABD tarafından onaylanmıştı. Ancak bu rakamlar üst sınırı ifade ediyor, Türkiye bu miktarlardan daha az satın alım da yapabilir. Haliyle maliyetler de düşebilir. Görüşmeler de muhtemelen bu çerçevenin belirlenmesi özelinde ilerliyor.
Eurofighter Typhoon ve F-35 açıklamasıKaynakça https://www.reuters.com/business/aerospace-defense/turkey-pleased-with-f-16-jets-deal-with-us-defence-minister-says-2024-08-12/ https://www.sozcu.com.tr/savunma-bakani-reuters-a-konustu-suriye-den-cekilme-icin-sartlari-soyledi-p73722 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.