Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’den F-16, Eurofighter ve F-35 açıklaması

Tam Boyutta Gör Türk Hava Kuvvetleri elindeki kabiliyetleri artırmak için yeni uçak alımlarını bekliyor. Türkiye, halihazırda ABD’den F-16 Block 70 ve modernizasyon kitleri alacak. Bununla birlikte Avrupa’dan Eurofighter Typhoon savaş uçaklarının da alınması isteniyor. Konu hakkında Reuters'e özel açıklamalarda bulunan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye’nin taleplerindeki son durumu değerlendirdi.

F-16 Block 70 için işler yolunda

Milli Savunma Bakanı Güler, F-16 Block 70 savaş uçakları ve modernizasyon kitlerinin tedariki konusunda ABD ile yaptığı anlaşmadan memnun olduğunu ve sürecin planlandığı gibi devam ettiğini söyledi. Güler, "Son jet teslim edilene kadar projenin sorunsuz bir şekilde tamamlanacağını umuyoruz" dedi. Buna ek olarak iki ülkenin yetkililerinin anlaşmanın detaylarını görüşmeye devam ettiğini söyledi.

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Türkiye, tavan maliyeti 23 milyar dolar olan 40 adet F-16 Block 70 savaş uçağı, 79 adet Block 70 modernizasyon kiti ve çeşitli mühimmatlar almak için talebini sunmuş ve bu talep ABD tarafından onaylanmıştı. Ancak bu rakamlar üst sınırı ifade ediyor, Türkiye bu miktarlardan daha az satın alım da yapabilir. Haliyle maliyetler de düşebilir. Görüşmeler de muhtemelen bu çerçevenin belirlenmesi özelinde ilerliyor.

Eurofighter Typhoon ve F-35 açıklaması

Tam Boyutta Gör Türkiye'nin F-35 savaş uçaklarıyla ilgili programda Ankara'nın ve Washington'ın duruşunun değişmediğini ve görüşmelerin devam ettiğini dile getiren Güler, Ankara'nın İngiltere, İspanya ve Almanya'dan Eurofighter Typhoon jetleri satın almak istediğini ancak henüz somut bir gelişme olmadığını da söyledi. Eurofighter Typhoon özelinde satın alımın onaylanması için tüm paydaşların onayı gerekiyor. İngiltere, İtalya ve İspanya satın alıma olumlu sinyaller verirken Almanya’nın olumsuz duruş sergilediği biliniyor.

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