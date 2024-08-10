Güney Kore, 4.5’inci nesil savaş uçağı KF-21’in seri üretimine başladı

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Tam Boyutta Gör Güney Kore, hava yeteneklerini geliştirmek ve Kuzey Kore'ye karşı koymak için Endonezya ortaklığı ile 4.5 nesil savaş uçağı KF-21'in seri üretimine başladığını duyurdu. Güney Kore Ulusal Savunma Bakanlığı (MND) raporuna göre Kore Cumhuriyeti Hava Kuvvetleri (RoKAF) 2028 yılında 40 adet, 2032 yılına kadar ise toplam 120 adet KF-21 konuşlandırmayı planlıyor. Uçak, 2011 yılında geliştirilmeye başlanmış ve 2022'de ilk uçuşunu yapmıştı.

KF-21 seri üretime girdi

Tam Boyutta Gör Güney Kore Savunma Edinim Programı İdaresi (DAPA), Kore Havacılık ve Uzay Sanayii (KAI) tarafından üretilen KF-21'ler için sözleşmenin gerçekleştirildiğini ve ilk üretim aşamasına başlandığını açıkladı. İlk üretim aşaması, 20 adet KF-21'den oluşuyor ve 1,4 milyar dolarlık bir sözleşmeyi temsil ediyor. DAPA, 2025 yılında 20 adetlik ikinci bir KF-21 grubu için sözleşme imzalamayı hedefliyor.

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Üretimden çıkan ilk uçağın ise 2026 yılının sonlarında Kore Cumhuriyeti Hava Kuvvetleri'ne (RoKAF) teslim edilmesi planlanıyor. Seri üretim aşamasının 2032 yılına kadar sürmesi planlanırken Güney Kore, KAI önderliğinde 700 yerel şirketin desteğiyle uçağı üretecek.

KF-21, gelişmiş beka kabiliyeti, birleşik/ortak operasyonlar, idame, lojistik destek sistemi, hava üstünlüğü ve hassas yer vuruşu özelliklerine sahip. Kore, McDonnell Douglas F-4 ve Northrop F-5 gibi yaşlı avcı uçaklarının yerine KF-21’leri koymak istiyor. Uçakta Aktif Elektronik Taramalı Dizi (AESA) radarı, gelişmiş aviyonikler, yüksek manevra kabiliyeti ve tek ve tandem koltuklu varyantlar yer almakta. Tek koltuklu uçak 44,000 lb maksimum itme gücüne ve 2.253 km/s maksimum hıza sahipken yaklaşık 7 tonluk faydalı yük ile birlikte maksimum 25.5 ton kalkış ağırlığına sahip. Bu arada uçakta GE Aerospace F414 motorları kullanılmakta. Güney Kore ayrıca KF-21'i yurtdışına, özellikle Lockheed Martin F-16'larının yerine satmayı da değerlendiriyor.

KF-21 özellikleri

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Mürettebat: 1 veya 2

Uzunluk: 16,9 m

Kanat Açıklığı: 11,2 m

Yükseklik: 4,7 m

Kanat alanı: 46,5 m2

Boş ağırlık: 11,800 kg

Maksimum kalkış ağırlığı: 25.500 kg

Yakıt kapasitesi: 6,000 kg dahili

Yük: 7.700 kg harici

Güç ünitesi: 2 × General Electric F414-GE-400K, Hanwha Aerospace turbofan lisansı altında üretim, her biri kuru 13.000 lbf itiş gücü, art yakıcı ile 22.000 lbf

Maksimum hız: Mach 1.81/ 2.200 km/s

Savaş menzili: 1,000 km (tahmini)

Maksimum menzili: 2.900 km

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