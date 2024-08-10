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    Güney Kore, 4.5’inci nesil savaş uçağı KF-21’in seri üretimine başladı

    Kore Havacılık ve Uzay Sanayii (KAI) tarafından üretilen KF-21 için seri üretimin başladığı açıklandı. Güney Kore’nin 4.5’inci nesil savaş uçağı KF-21’den ilkte etapta 20 adet üretecek.
    Güney Kore, 4.5 nesil savaş uçağı KF-21’in seri üretimine başladı Tam Boyutta Gör
    Güney Kore, hava yeteneklerini geliştirmek ve Kuzey Kore'ye karşı koymak için Endonezya ortaklığı ile 4.5 nesil savaş uçağı KF-21'in seri üretimine başladığını duyurdu. Güney Kore Ulusal Savunma Bakanlığı (MND) raporuna göre Kore Cumhuriyeti Hava Kuvvetleri (RoKAF) 2028 yılında 40 adet, 2032 yılına kadar ise toplam 120 adet KF-21 konuşlandırmayı planlıyor. Uçak, 2011 yılında geliştirilmeye başlanmış ve 2022'de ilk uçuşunu yapmıştı.

    KF-21 seri üretime girdi

    Güney Kore, 4.5 nesil savaş uçağı KF-21’in seri üretimine başladı Tam Boyutta Gör
    Güney Kore Savunma Edinim Programı İdaresi (DAPA), Kore Havacılık ve Uzay Sanayii (KAI) tarafından üretilen KF-21'ler için sözleşmenin gerçekleştirildiğini ve ilk üretim aşamasına başlandığını açıkladı. İlk üretim aşaması, 20 adet KF-21'den oluşuyor ve 1,4 milyar dolarlık bir sözleşmeyi temsil ediyor. DAPA, 2025 yılında 20 adetlik ikinci bir KF-21 grubu için sözleşme imzalamayı hedefliyor.

    Üretimden çıkan ilk uçağın ise 2026 yılının sonlarında Kore Cumhuriyeti Hava Kuvvetleri'ne (RoKAF) teslim edilmesi planlanıyor. Seri üretim aşamasının 2032 yılına kadar sürmesi planlanırken Güney Kore, KAI önderliğinde 700 yerel şirketin desteğiyle uçağı üretecek.

    KF-21, gelişmiş beka kabiliyeti, birleşik/ortak operasyonlar, idame, lojistik destek sistemi, hava üstünlüğü ve hassas yer vuruşu özelliklerine sahip. Kore, McDonnell Douglas F-4 ve Northrop F-5 gibi yaşlı avcı uçaklarının yerine KF-21’leri koymak istiyor. Uçakta Aktif Elektronik Taramalı Dizi (AESA) radarı, gelişmiş aviyonikler, yüksek manevra kabiliyeti ve tek ve tandem koltuklu varyantlar yer almakta. Tek koltuklu uçak 44,000 lb maksimum itme gücüne ve 2.253 km/s maksimum hıza sahipken yaklaşık 7 tonluk faydalı yük ile birlikte maksimum 25.5 ton kalkış ağırlığına sahip. Bu arada uçakta GE Aerospace F414 motorları kullanılmakta. Güney Kore ayrıca KF-21'i yurtdışına, özellikle Lockheed Martin F-16'larının yerine satmayı da değerlendiriyor.

    KF-21 özellikleri

    KF-21 özellikleri Tam Boyutta Gör

    • Mürettebat: 1 veya 2
    • Uzunluk: 16,9 m
    • Kanat Açıklığı: 11,2 m
    • Yükseklik: 4,7 m
    • Kanat alanı: 46,5 m2
    • Boş ağırlık: 11,800 kg
    • Maksimum kalkış ağırlığı: 25.500 kg
    • Yakıt kapasitesi: 6,000 kg dahili
    • Yük: 7.700 kg harici
    • Güç ünitesi: 2 × General Electric F414-GE-400K, Hanwha Aerospace turbofan lisansı altında üretim, her biri kuru 13.000 lbf itiş gücü, art yakıcı ile 22.000 lbf
    • Maksimum hız: Mach 1.81/ 2.200 km/s
    • Savaş menzili: 1,000 km (tahmini)
    • Maksimum menzili: 2.900 km
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 4 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 12 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 12 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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