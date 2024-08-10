Güney Kore, 4.5’inci nesil savaş uçağı KF-21’in seri üretimine başladı

KF-21 seri üretime girdi
Üretimden çıkan ilk uçağın ise 2026 yılının sonlarında Kore Cumhuriyeti Hava Kuvvetleri'ne (RoKAF) teslim edilmesi planlanıyor. Seri üretim aşamasının 2032 yılına kadar sürmesi planlanırken Güney Kore, KAI önderliğinde 700 yerel şirketin desteğiyle uçağı üretecek.
KF-21, gelişmiş beka kabiliyeti, birleşik/ortak operasyonlar, idame, lojistik destek sistemi, hava üstünlüğü ve hassas yer vuruşu özelliklerine sahip. Kore, McDonnell Douglas F-4 ve Northrop F-5 gibi yaşlı avcı uçaklarının yerine KF-21’leri koymak istiyor. Uçakta Aktif Elektronik Taramalı Dizi (AESA) radarı, gelişmiş aviyonikler, yüksek manevra kabiliyeti ve tek ve tandem koltuklu varyantlar yer almakta. Tek koltuklu uçak 44,000 lb maksimum itme gücüne ve 2.253 km/s maksimum hıza sahipken yaklaşık 7 tonluk faydalı yük ile birlikte maksimum 25.5 ton kalkış ağırlığına sahip. Bu arada uçakta GE Aerospace F414 motorları kullanılmakta. Güney Kore ayrıca KF-21'i yurtdışına, özellikle Lockheed Martin F-16'larının yerine satmayı da değerlendiriyor.
KF-21 özellikleri
- Mürettebat: 1 veya 2
- Uzunluk: 16,9 m
- Kanat Açıklığı: 11,2 m
- Yükseklik: 4,7 m
- Kanat alanı: 46,5 m2
- Boş ağırlık: 11,800 kg
- Maksimum kalkış ağırlığı: 25.500 kg
- Yakıt kapasitesi: 6,000 kg dahili
- Yük: 7.700 kg harici
- Güç ünitesi: 2 × General Electric F414-GE-400K, Hanwha Aerospace turbofan lisansı altında üretim, her biri kuru 13.000 lbf itiş gücü, art yakıcı ile 22.000 lbf
- Maksimum hız: Mach 1.81/ 2.200 km/s
- Savaş menzili: 1,000 km (tahmini)
- Maksimum menzili: 2.900 km
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.