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Yer altı, birçok boş kuyuya ev sahipliği yapıyor. Bir araştırma ekibi, artık kullanılmayan petrol ve gaz kuyularını sıkıştırılmış doğal gazın depolanması için kullanılabilmesini amaçlayan bir çalışma yayınladı. Araştırmacılar, düşük maliyetli enerji depolama çözümü olarak kuyuların tekrar kullanılmasının önemli avantajlar sunacağını söylüyorlar.

Yatay kuyularda sıkıştırılmış doğal gaz depolama

ABD Enerji Bakanlığı Ulusal Yenilenebilir Enerji Laboratuvarı(NREL) araştırmacıları, sıkıştırılmış doğal gaz yoluyla yenilenebilir enerjiyi depolamak için yatay gaz ve petrol kuyularının kullanılmasını amaçlıyorlar.

Yatay kuyular, sunduğu avantajlarla endüstride yaygın olarak kullanılıyor ancak hızla aktiflik durumunu yitirme eğilimindeler. Ekip, kapatılmamış bu yatay kuyuların sıkıştırılmış doğal gaz için bir depolama çözümü olabileceğini düşündü ve çok sayıda bilgisayar simülasyonu gerçekleştirerek bunun hem uzun hem kısa vadede gerçekleştirilebilir yöntem olduğunu gözlemlediler.

Araştırmacılar, başlangıçta eski kuyulara basınçlı hava enjekte etmeyi düşündüler ancak bir doğal gaz kuyusuna hava eklemek, patlamaya yol açma riski taşıdığı için bu fikirden vazgeçtiler. Bunun üzerine ekip, mevcut düşünce üzerine eğilmeye başladı.

Yaptıkları hesaplamalar, kuyudaki sıcaklık ve basınca bağlı olarak, elektrik üretmek için sıkıştırılmış doğal gazın kullanılmasının yüzlerce kilowatt'tan neredeyse bir megawatt'a kadar güç üretebileceği sonucunu gösterdi.

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Araştırmacılar, kullanılabilecek aktif olmayan yatay kuyuların tespit edilmesi gerektiğini belirtiyorlar. ABD'de aktif yatay kuyu sayısı 2000'de yaklaşık 9 bin seviyelerindeyken bu sayı, 2017'de çeyrek milyonu aştı.

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Yatay kuyularda sıkıştırılmış doğal gaz depolanabilir