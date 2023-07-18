Tam Boyutta Gör Cathie Wood'un varlık yönetimi şirketi Ark Invest, Coinbase hisse satışlarına devam ediyor. Hisse satışlarının kâr amaçlı yapıldığını açıklayan CEO Wood, bir hafta içerisinde 3 defa satış gerçekleştirdi. Şirketin 26,3 milyon dolar değerinde hisse sattığı belirtildi.

Ark Invest, Coinbase hisselerini elinden çıkarmaya devam ediyor

Coinbase (COIN) hisselerindeki yükselişi fırsata çeviren Ark Investment, dün 26,3 milyon dolar değerinde toplam 248.838 hisse sattı. Yatırım şirketi bir hafta içerisinde üst üste üçüncü satışını gerçekleştirdi.

Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer için istenen ceza belli oldu 4 sa. önce eklendi

ARK Investment Kurucusu ve CEO’su Cathie Wood, Ripple davasındaki kararın borsalar için çok önemli olduğunu söyledi. Wood, hisse satışlarından kâr elde ettiklerini belirterek “Sermayeyi bazı geride kalanlara yeniden tahsis ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Wood'un fonlarından, 14 Temmuz’da, 50,5 milyon dolar değerinde 480 bin adet hisse satılmıştı. Yatırım şirketi, 12 Temmuz’da da 12 milyon dolarlık hisse satışı gerçekleştirmişti.

Coinbase hisseleri ise Ripple davasının ardından 107 doları aşarak yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Bu arada COIN’in bu yıla 33,60 dolar civarında başladığını belirtelim.

Coinbase'deki hisselerini satan Wood, son dönemlerde gözünü Meta ve Robinhood'a dikti. Yatırım şirketi, Twitter'a rakip olarak piyasa sürülen Threads’in ardından Meta'yı da radarına aldı.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Kripto Para Haberleri

Yatırım şirketi Ark Invest, Coinbase hisselerini satıyor