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    Yatırım şirketi Ark Invest, Coinbase hisselerini satıyor

    Coinbase hisselerine yaptığı yatırımlarla adından söz ettiren Cathie Wood'un şirketi Ark Invest, son günlerde elindeki Coinbase hisselerini satmaya başladı.       
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    Yatırım şirketi Ark Invest, Coinbase hisselerini satıyor Tam Boyutta Gör
    Cathie Wood'un varlık yönetimi şirketi Ark Invest, Coinbase hisse satışlarına devam ediyor. Hisse satışlarının kâr amaçlı yapıldığını açıklayan CEO Wood, bir hafta içerisinde 3 defa satış gerçekleştirdi. Şirketin 26,3 milyon dolar değerinde hisse sattığı belirtildi.

    Ark Invest, Coinbase hisselerini elinden çıkarmaya devam ediyor

    Coinbase (COIN) hisselerindeki yükselişi fırsata çeviren Ark Investment, dün 26,3 milyon dolar değerinde toplam 248.838 hisse sattı. Yatırım şirketi bir hafta içerisinde üst üste üçüncü satışını gerçekleştirdi.

    ARK Investment Kurucusu ve CEO’su Cathie Wood, Ripple davasındaki kararın borsalar için çok önemli olduğunu söyledi. Wood, hisse satışlarından kâr elde ettiklerini belirterek “Sermayeyi bazı geride kalanlara yeniden tahsis ediyoruz” ifadelerini kullandı.

    Wood'un fonlarından, 14 Temmuz’da, 50,5 milyon dolar değerinde 480 bin adet hisse satılmıştı. Yatırım şirketi, 12 Temmuz’da da 12 milyon dolarlık hisse satışı gerçekleştirmişti.

    Coinbase hisseleri ise Ripple davasının ardından 107 doları aşarak yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Bu arada COIN’in bu yıla 33,60 dolar civarında başladığını belirtelim.

    Coinbase'deki hisselerini satan Wood, son dönemlerde gözünü Meta ve Robinhood'a dikti. Yatırım şirketi, Twitter'a rakip olarak piyasa sürülen Threads’in ardından Meta'yı da radarına aldı.

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    mk148a 1 hafta önce

    Iron Kurye

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    darkaura 1 hafta önce

    teskurler super kurye

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    DreamSs 2 hafta önce

    Fururlar oni purada :)

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